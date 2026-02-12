Rok 2026 jako Rok české stomatologie: Nový systém pohotovostí, Reforma stomatologie a světový kongres FDI v Praze

  15:47
Praha 12. února 2026 (PROTEXT) - Rok 2026 bude pro českou stomatologii výjimečný hned v několika ohledech. Česká stomatologická komora si připomene 35 let své existence a profesního samosprávného působení. Česká republika bude hostit Světový stomatologický kongres (WDC FDI) v Praze a zároveň se pacientům dostane zlepšení v oblasti dostupnosti akutní stomatologické péče. Pacienti rovněž profitují z nové úhradové vyhlášky, která na přelomu roku přinesla významné změny v oblasti stomatologické péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

 

Světový stomatologický kongres FDI

Praha se stane dějištěm jedné z nejvýznamnějších světových stomatologických událostí, 
Světového stomatologického kongresu FDI. Ve dnech 4.–7. září 2026 se O2 universum stane místem setkání tisíců stomatologických odborníků z celého světa a zdravotnických diplomatů z mnoha zemí všech kontinentů.

Česká stomatologická komora na loňském Světovém stomatologickém kongresu FDI v Šanghaji symbolicky převzala vlajku světové stomatologie, čímž byl oficiálně zahájen proces příprav této prestižní mezinárodní události v České republice. Akce nebude zaměřena pouze na odborný kongres. Její nedílnou součástí budou také politická jednání a rozhodování Světového stomatologického parlamentu, který se bude zabývat nejen ryze stomatologickými otázkami, například regulací reklamy, profesní odpovědností či odbornými postupy, ale rovněž širšími medicínskými a společensko-politickými tématy. Mezi ně patří zejména problematika spotřeby cukrů a jejich zdanění, omezování kouření a regulace používání alternativních nikotinových výrobků.

S potěšením také oznamujeme, že se Světový stomatologický kongres 2026 v Praze bude konat pod záštitou ministra zdravotnictví České republiky, Univerzity Karlovy, ministra průmyslu a obchodu, primátora hlavního města Prahy a ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

Tato významná podpora nejvyšších představitelů státu i akademické sféry potvrzuje mimořádnou prestiž kongresu a jeho důležitost pro rozvoj stomatologie v České republice i ve světě.

 

Reforma stomatologie

Na začátku roku 2026 vstoupila v platnost nová úhradová vyhláška, která přinesla významné 
změny v oblasti stomatologické péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Tyto změny 
vycházejí z novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a zároveň 
reagují na evropská omezení používání amalgámových výplní. Podle prvních týdnů se zdá, 
že se reforma vžila rychle a stížností je naprosté minimum i přes značné legislativní změny. 


Systém pohotovostí

Česká stomatologická komora uvítala spuštění nového vyhledávacího systému 
stomatologických pohotovostí ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. 
Tento systém umožňuje pacientům rychle a přehledně vyhledat veškeré dostupné 
stomatologické pohotovosti podle kraje a typu služby a slouží k lepší orientaci při potřebě 
akutního ošetření mimo běžnou ordinační dobu. Od spuštění nového systému neevidujeme ani 
jednu stížnost. 
Dostupnost akutní stomatologické péče patří dlouhodobě k důležitým tématům českého 
zdravotnictví. Oceňujeme, že VZP přichází s praktickým nástrojem, který zvyšuje 
informovanost pacientů a přispívá ke zpřehlednění systému pohotovostní péče.

Česká stomatologická komora vnímá nové řešení v oblasti stomatologických pohotovostí jako 
důležitou součást širšího úsilí o stabilní, srozumitelný systém. Věříme, že rok 2026 bude 
vnímán nejen jako rok praktických změn ve prospěch pacientů i celé stomatologické profese. 

Tisková konference 4. 3. 2026 

Závěrem bychom Vás jménem České stomatologické komory rádi pozvali na tiskovou 
konferenci, která proběhne dne 4. 3. 2026 od 13h. v Hotelu Esplanade (Washingtonova 
1600/19, Praha 1) 

Na tiskové konferenci přineseme nové informace k následujícím tématům:

• Světový den ústního zdraví 2026 
• Rok české stomatologie 
• Bezpečnost ve stomatologii 

Akreditujte se, prosím, do půlnoci 3. 3. 2026 na níže uvedeném kontaktu.
Děkujeme a těšíme se na Vás.

Kontakt pro média: 
Bc. Karolina Slavíčková 
Česká stomatologická komora 
Slavojova 22, 128 00 Praha 2 
e-mail: slavickova@dent.cz 
tel.: +420 604 607 495 
 

Zdroj: ČSK

 

