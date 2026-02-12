Rok 2026 jako Rok české stomatologie: Nový systém pohotovostí, Reforma stomatologie a světový kongres FDI v Praze

Světový stomatologický kongres FDI
Praha se stane dějištěm jedné z nejvýznamnějších světových stomatologických událostí,
Světového stomatologického kongresu FDI. Ve dnech 4.–7. září 2026 se O2 universum stane místem setkání tisíců stomatologických odborníků z celého světa a zdravotnických diplomatů z mnoha zemí všech kontinentů.
Česká stomatologická komora na loňském Světovém stomatologickém kongresu FDI v Šanghaji symbolicky převzala vlajku světové stomatologie, čímž byl oficiálně zahájen proces příprav této prestižní mezinárodní události v České republice. Akce nebude zaměřena pouze na odborný kongres. Její nedílnou součástí budou také politická jednání a rozhodování Světového stomatologického parlamentu, který se bude zabývat nejen ryze stomatologickými otázkami, například regulací reklamy, profesní odpovědností či odbornými postupy, ale rovněž širšími medicínskými a společensko-politickými tématy. Mezi ně patří zejména problematika spotřeby cukrů a jejich zdanění, omezování kouření a regulace používání alternativních nikotinových výrobků.
S potěšením také oznamujeme, že se Světový stomatologický kongres 2026 v Praze bude konat pod záštitou ministra zdravotnictví České republiky, Univerzity Karlovy, ministra průmyslu a obchodu, primátora hlavního města Prahy a ministra školství, mládeže a tělovýchovy.
Tato významná podpora nejvyšších představitelů státu i akademické sféry potvrzuje mimořádnou prestiž kongresu a jeho důležitost pro rozvoj stomatologie v České republice i ve světě.
Reforma stomatologie
Na začátku roku 2026 vstoupila v platnost nová úhradová vyhláška, která přinesla významné
změny v oblasti stomatologické péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Tyto změny
vycházejí z novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a zároveň
reagují na evropská omezení používání amalgámových výplní. Podle prvních týdnů se zdá,
že se reforma vžila rychle a stížností je naprosté minimum i přes značné legislativní změny.
Systém pohotovostí
Česká stomatologická komora uvítala spuštění nového vyhledávacího systému
stomatologických pohotovostí ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky.
Tento systém umožňuje pacientům rychle a přehledně vyhledat veškeré dostupné
stomatologické pohotovosti podle kraje a typu služby a slouží k lepší orientaci při potřebě
akutního ošetření mimo běžnou ordinační dobu. Od spuštění nového systému neevidujeme ani
jednu stížnost.
Dostupnost akutní stomatologické péče patří dlouhodobě k důležitým tématům českého
zdravotnictví. Oceňujeme, že VZP přichází s praktickým nástrojem, který zvyšuje
informovanost pacientů a přispívá ke zpřehlednění systému pohotovostní péče.
Česká stomatologická komora vnímá nové řešení v oblasti stomatologických pohotovostí jako
důležitou součást širšího úsilí o stabilní, srozumitelný systém. Věříme, že rok 2026 bude
vnímán nejen jako rok praktických změn ve prospěch pacientů i celé stomatologické profese.
Tisková konference 4. 3. 2026
Závěrem bychom Vás jménem České stomatologické komory rádi pozvali na tiskovou
konferenci, která proběhne dne 4. 3. 2026 od 13h. v Hotelu Esplanade (Washingtonova
1600/19, Praha 1)
Na tiskové konferenci přineseme nové informace k následujícím tématům:
• Světový den ústního zdraví 2026
• Rok české stomatologie
• Bezpečnost ve stomatologii
Akreditujte se, prosím, do půlnoci 3. 3. 2026 na níže uvedeném kontaktu.
Děkujeme a těšíme se na Vás.
Kontakt pro média:
Bc. Karolina Slavíčková
Česká stomatologická komora
Slavojova 22, 128 00 Praha 2
e-mail: slavickova@dent.cz
tel.: +420 604 607 495
Zdroj: ČSK