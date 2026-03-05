Rok české stomatologie 2026 - prevence, bezpečnost a kapacity stomatologické péče

Součástí letošních aktivit je již tradičně také rozsáhlá osvětová kampaň u příležitosti Světového dne ústního zdraví, který připadá na 20. března a koná se pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR.
Edukace dětí i veřejnosti po celé republice
Hlavní pražské akce se uskuteční již 18. a 19. března v Komunitním centru Matky Terezy a v KC Zahrada na Praze 11, kde je připraven program pro přibližně 2000 dětí. Edukační aktivity organizuje Česká stomatologická komora ve spolupráci se studenty 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Sdružením studentů stomatologie ČR a městskou částí Praha 11.
Do osvětových aktivit se zapojí také SVOŠZ pro dentální hygienistky, SOŠ a SZŠ Benešov, která připravuje mimo jiné edukační návštěvu dětského domova v Benešově, a studenti stomatologie v rámci Sdružení studentů stomatologie ČR. Ti budou pořádat edukační akce například v Olomouci, Ostravě, Brně, Plzni a Hradci Králové.
Významnou roli bude mít také Asociace dentálních hygienistek, jejíž členky připravují osvětové aktivity po celé České republice – například v mateřských a základních školách, domovech seniorů nebo během dnů otevřených dveří v ordinacích.
Celkem se tak akce ke Světovému dni ústního zdraví uskuteční na téměř 90 místech po celé České republice.
Praha bude hostit světovou stomatologii
Rok 2026 přinese také mimořádnou mezinárodní událost. Praha bude od 4. do 7. září hostit Světový stomatologický kongres, který se uskuteční v O2 universu.
Do České republiky přijedou tisíce stomatologů, odborníků a zdravotnických diplomatů ze všech kontinentů. Česká stomatologická komora převzala pořadatelskou vlajku světové stomatologie na kongresu v Šanghaji v roce 2025.
Součástí kongresu bude rozsáhlý vědecký program i jednání světového stomatologického parlamentu. Mezi hlavní témata budou patřit například regulace reklamy ve zdravotnictví, profesní odpovědnost, odborné postupy ve stomatologii, spotřeba cukru a možnosti její regulace nebo omezování kouření.
Kongres se koná pod záštitou ministra zdravotnictví, ministra průmyslu a obchodu, ministra školství, mládeže a tělovýchovy, Univerzity Karlovy a primátora hlavního města Prahy.
Reforma stomatologie v praxi
Od ledna 2026 je v účinnosti také nová úhradová vyhláška navazující na novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Reforma reaguje mimo jiné na evropská omezení používání amalgámových výplní a přináší změny v oblasti péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.
Podle České stomatologické komory proběhla adaptace systému v ordinacích velmi rychle a bez větších komplikací a navzdory rozsáhlým legislativním změnám eviduje Komora pouze minimum stížností.
Nové nástroje pro pacienty
Pacientům pomáhá také nový vyhledávací systém stomatologických pohotovostí, který spustila Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. Umožňuje přehledné vyhledávání podle kraje a typu služby, což usnadňuje orientaci při akutních obtížích mimo běžnou ordinační dobu.
Česká stomatologická komora zároveň představila nástroj, který umožňuje veřejnosti ověřit kvalifikaci zubních lékařů. Na oficiálních webových stránkách ČSK v záložce ZUBNÍ LÉKAŘI si mohou pacienti jednoduše zjistit, zda je konkrétní lékař registrován, jakou má specializaci a zda je oprávněn provádět konkrétní typ výkonu.
Moderní stomatologie je vysoce specializovaný obor a řada výkonů vyžaduje konkrétní odbornou způsobilost. Cílem nového nástroje je proto zvýšit transparentnost systému, pomoci pacientům v orientaci a posílit bezpečnost a kvalitu stomatologické péče.
Vývoj počtu zubních lékařů v České republice v letech 2015-2025
Česká stomatologická komora dnes novináře informovala také o aktuálním vývoji počtu zubních lékařů v České republice. Z interních dat ČSK vyplývá, že dlouhodobý trend je rostoucí.
Zatímco v roce 2015 evidovala Česká stomatologická komora 10 214 členů, z nichž 8 117 aktivně vykonávalo povolání zubního lékaře, k dnešnímu dni Komora registruje 11 685 členů, přičemž 8 882 z nich stomatologii aktivně vykonává.
Roste také počet zubních lékařů se státní příslušností členských států Evropské unie. Ten se od roku 2015 zvýšil z 261 na současných 566 lékařů. Nejpočetnější skupinu tvoří lékaři ze Slovenska (510), dále z Polska (19), Řecka (15), Maďarska (14) a Německa (12).
Zvyšuje se rovněž počet zubních lékařů se státní příslušností mimo Evropskou unii. Jejich počet vzrostl z 428 v roce 2015 na současných 484 lékařů, přičemž nejvyšší hodnoty dosáhl v roce 2018, kdy jich bylo evidováno 658.
Ze zemí mimo EU v současnosti působí v České republice nejvíce zubních lékařů z Ukrajiny (356), dále z Ruska (77), Íránu (28), Běloruska (20) a Syrské arabské republiky (12).
Podle České stomatologické komory tato data potvrzují, že počet zubních lékařů v České republice dlouhodobě roste a významnou roli v tomto vývoji hrají také odborníci přicházející ze zahraničí.
Zdroj: Česká stomatologická komora