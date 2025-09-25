Rok od povodní v České Vsi: modulární škola pomohla dětem vrátit se do lavic

Autor:
  8:15
Praha 25. září 2025 (PROTEXT) - Před rokem zaplavily Jesenicko ničivé povodně, které zasáhly také základní školu v České Vsi. Voda poničila všech šest budov areálu, v některých třídách sahala do výšky až metr a půl. Přes 200 žáků druhého stupně pak muselo po dobu několika měsíců složitě dojíždět za výukou do okolních obcí. Pro děti, učitele i rodiče to znamenalo velkou zátěž - logistickou i psychickou. Řešení přinesla modulární škola, kterou společnost Warex dokázala navrhnout a postavit během pouhých tří měsíců. I když od slavnostního otevření uplyne celý rok až v prosinci, už nyní se dá říct, že škola obstála na výbornou.

„Byla to pro nás srdeční záležitost. V regionu Warex vyrábí moduly téměř 35 let, máme tu zaměstnance, dodavatele i zákazníky. Najednou zmizely všechny překážky, se kterými se běžně při dodávkách setkáváme, všichni táhli za jeden provaz. Byla to obrovská sounáležitost,“ říká David Rieger, obchodní ředitel Warexu.

Stavba v rekordním čase

Povodně přišly 13. září 2024 a už 3. prosince 2024 se konalo slavnostní otevření nové školy. „Začínali jsme od nuly, po opadnutí vody bylo jasné, že původní budova je v havarijním stavu. Hledal se vhodný pozemek, připravovalo kapacitní a dispoziční řešení, prováděla se spodní stavba, přípojky, přístupové cesty… a to všechno doslova v bahně a mezi naplaveným materiálem,“ popisuje Rieger.

Škola, která se osvědčila

Po roce od povodní funguje škola přesně tak, jak byla navržena. Probíhají jen běžné opravy a údržba, stejně jako u jakékoli jiné školní budovy. Díky použitým technologiím a materiálům je prostředí plně srovnatelné s klasickou školou. „Častá obava bývá, že modulární škola působí provizorně. Opak je pravdou - jde o moderní budovy s kvalitními materiály, designovým řešením interiéru i exteriéru a vysokými hygienickými standardy,“ vysvětluje Rieger.

Budoucnost modulárních škol

Modulární budovy mají navíc flexibilitu - lze je kdykoli rozmontovat a přestěhovat na jiné místo. Zatímco Česká Ves řešila povodně, jiné obce a města dnes chtějí využívat modulární školy hlavně kvůli rostoucímu počtu žáků.

Lekce solidarity

Pro Warex znamenal projekt v České Vsi víc než jen úspěšnou stavbu. „Odnáším si skvělý pocit, že když jde o něco skutečně důležitého – jako je vzdělání dětí – umíme si v Česku pomáhat, přiložit ruku k dílu a společně překonávat překážky,“ říká Rieger na závěr.

 

Warex: Společnosti vyrábějící obytné modulární stavby, sanitární kontejnery. Staví a navrhuje a realizuje ocelové haly a konstrukce. Vyrábí výměnné nástavby pro kombinovanou přepravu a pronajímá stavební buňky. Za dobu existence společnost vyrobila více než 62.000 kusů obytných a sanitárních kontejnerů a realizovali více než 500 průmyslových a občanských staveb. Firma působí na trhu již více jak 30 let. Přidává nové segmenty do výroby, rozšiřuje rozsah služeb a přizpůsobuje se. Výsledky práce Warex zařadily mezi 100 nejlepších společností v České republice.

 

 

Na pražském Žižkově se 23. září konala tradiční připomínka narození básníka Jaroslava Seiferta. Akci uspořádala básnířka a spisovatelka Radana Šatánková se svým spolkem Krasomil.
U rodného domu v...



