Rok od povodní v České Vsi: modulární škola pomohla dětem vrátit se do lavic

„Byla to pro nás srdeční záležitost. V regionu Warex vyrábí moduly téměř 35 let, máme tu zaměstnance, dodavatele i zákazníky. Najednou zmizely všechny překážky, se kterými se běžně při dodávkách setkáváme, všichni táhli za jeden provaz. Byla to obrovská sounáležitost,“ říká David Rieger, obchodní ředitel Warexu.
Stavba v rekordním čase
Povodně přišly 13. září 2024 a už 3. prosince 2024 se konalo slavnostní otevření nové školy. „Začínali jsme od nuly, po opadnutí vody bylo jasné, že původní budova je v havarijním stavu. Hledal se vhodný pozemek, připravovalo kapacitní a dispoziční řešení, prováděla se spodní stavba, přípojky, přístupové cesty… a to všechno doslova v bahně a mezi naplaveným materiálem,“ popisuje Rieger.
Škola, která se osvědčila
Po roce od povodní funguje škola přesně tak, jak byla navržena. Probíhají jen běžné opravy a údržba, stejně jako u jakékoli jiné školní budovy. Díky použitým technologiím a materiálům je prostředí plně srovnatelné s klasickou školou. „Častá obava bývá, že modulární škola působí provizorně. Opak je pravdou - jde o moderní budovy s kvalitními materiály, designovým řešením interiéru i exteriéru a vysokými hygienickými standardy,“ vysvětluje Rieger.
Budoucnost modulárních škol
Modulární budovy mají navíc flexibilitu - lze je kdykoli rozmontovat a přestěhovat na jiné místo. Zatímco Česká Ves řešila povodně, jiné obce a města dnes chtějí využívat modulární školy hlavně kvůli rostoucímu počtu žáků.
Lekce solidarity
Pro Warex znamenal projekt v České Vsi víc než jen úspěšnou stavbu. „Odnáším si skvělý pocit, že když jde o něco skutečně důležitého – jako je vzdělání dětí – umíme si v Česku pomáhat, přiložit ruku k dílu a společně překonávat překážky,“ říká Rieger na závěr.
