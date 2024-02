Rok poté: Společnost Doosan Bobcat pomohla 553 malým podnikům v zemětřesením postiženém Turecku

Společnost Doosan Bobcat tehdy poskytla okamžitou pomoc se svými stavebními stroji. Následně poskytla finanční pomoc i místním živnostníkům a malým firmám prostřednictvím projektu včasné obnovy v celkové hodnotě 800 000 EUR (téměř 20 milionů korun).

Cílem financování je pomoc obnovit malé podniky, které jsou důležité pro zotavení místní ekonomiky. Bobcat proto navázal spolupráci s humanitární organizací Člověk v tísni, která má celosvětovou působnost a v postižených oblastech dlouhodobě působí.

V prvním roce bylo podpořeno 553 malých a rodinných firem

„Po ničivém zemětřesení, které zasáhlo jihovýchodní Turecko, se společnost Doosan Bobcat zavázala pomoci místním živnostníkům a malým firmám při obnově jejich podnikání. Ve spolupráci s Člověkem v tísni jsme úspěšně poskytli pomoc 553 malým a rodinným firmám, čímž jsme podpořili oživení důležitých vazeb a posílení místního podnikání. Projekt stále probíhá a cílí na další stovky podniků a tisíce lidí,” řekl Scott Park, místopředseda představenstva a CEO společnosti Doosan Bobcat.

Pomáháme komunitám při obnově

„Společnost Doosan Bobcat se aktivně zapojuje do obnovy života v místních komunitách. Ve spolupráci s organizací Člověk v tísni Doosan Bobcat poskytuje zásadní finanční podporu malým podnikům, které jsou páteří lokální ekonomiky. Tyto finanční prostředky pomáhají místním lidem a jejich firmám obnovit provoz a poskytovat základní služby svým komunitám. Od začátku programu pomohlo naše financování více než 500 firem a více než 2000 jednotlivcům,” uvedl Šimon Pánek, ředitel a spoluzakladatel organizace Člověk v tísni.

Detaily o konkrétní pomoci naleznete na webových stránkách organizace Člověk v tísni.

Volkan Alparslan (majitel obchodu se svítidly)

„Stále mám naději.“

Volkan míval třípodlažní prodejnu s osvětlením, která se proměnila v trosky. Nevzdal se a pustil se do práce na novém tržišti ve městě Adiyaman, kde otevřel nový obchod. I díky Volkanově houževnatosti mu Člověk v tísni nabídl včasný peněžní grant, který mu umožnil doplnit zásoby svítidel a znovu nastartovat podnikání. Jak přibývala Volkanova klientela, rostl i jeho optimismus: „I když jsem utrpěl naprostou ztrátu, moje naděje zůstává nedotčena. Jsem pevně odhodlán získat zpět to, co jsem ztratil,“ řekl Volkan.

Emine Çelik (majitelka prodejny sendvičů)

„Klíčem je solidarita.“

„Navzdory strastem a nejistotě se do budoucna dívám optimisticky. Jsem silná žena a udělám vše pro to, abych zajistila svou rodinu a splnila naše sny. Grant byl pro mě jako lék, záchranný kruh. Umožnil mi nakoupit potřebné vybavení pro můj obchod spolu se surovinami potřebnými na přípravu sendvičů. Znovu jsem se dokázala postavit na nohy.“

„Všechny příběhy, které jsme slyšeli od příjemců projektu včasné obnovy, spojuje houževnatost a odhodlání, hodnoty, které jsou nám všem drahé. Naše dary již měly obrovský dopad, protože pomohly lidem obnovit podnikání a vytvořit pracovní příležitosti, které pomohly místním komunitám vrátit se do každodenního života. Právě díky těmto partnerstvím můžeme dosáhnout skutečné změny,“ uvedl Gary Hornbacher, prezident společnosti Doosan Bobcat pro region Evropy, Středního východu a Afriky (EMEA).

