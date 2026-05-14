Rok Trumpových cel očima drobného investora: USA stále lákají, rizika ale rostou

Autor:
  12:12
Praha 14. května 2026 (PROTEXT) - Spojené státy americké zůstávají pro evropské investory dominantním trhem, ačkoliv zavedení Trumpových cel, geopolitické napětí a válečné konflikty přinesly zvýšenou nejistotu a volatilitu. Potvrdila se tak rizika a náklady i pro drobné retailové investory z Česka a Slovenska, na jejichž hrozbě se před rokem shodli řečníci Forex Expo 2025, které pořádal portál Tradeinfo.cz.

USA jako nezastupitelný přístav v bouři

Navzdory obchodním bariérám a ochranářské politice, která byla hlavním tématem loňské konference, americké indexy potvrdily svou roli světového lídra. Index S&P 500 v posledních dvanácti měsících těžil z odolnosti americké ekonomiky a korporátních daňových úlev. Technologický NASDAQ se po počátečním „celním šoku“ stabilizoval díky boomu kolem umělé inteligence. Evropské trhy naopak za americkými indexy dál výrazně zaostávají.

„Zatímco S&P 500 rostl od počátku zavádění cel téměř o 30 % a NASDAQ dokonce o 39 %, evropské indexy těžce zaostávaly, třeba Euro Stoxx 50 rostl jen o 11 %. DAX byl na tom s 4% růstem ještě hůře,“ porovnal trhy* Filip Floriančič, analytik InvestingFox, který patřil mezi hlavní vystupující na Forex Expo.

Nová rizika pro český a slovenský retail

Cílem loňského Expa bylo připravit drobné investory na rizika, která se nyní stala realitou. Kromě samotných pohybů cen akcií čelí tuzemský retail především:

  • Měnovému riziku: Výrazné posílení dolaru prodražilo nákupy amerických aktiv a zvýšilo citlivost portfolií na kurzové výkyvy CZK/USD a EUR/USD.
  • Inflačnímu přenosu: Cla zavedená USA vyvolala protiopatření, která zvýšila náklady pro evropské i americké firmy, což se nepřímo promítá do výkonnosti portfolií.
  • Obecnému nárůstu nejistoty, která je brzdou nejen investic, ale i nákladem zabudovávaným do ceny produktů a služeb, a tedy i negativním dopadem na růstové vyhlídky podnikatelského sektoru, a tudíž i jeho tržní hodnotu.

Filip Floriančič: USA jsou stále nejlepší volbou, ale s podmínkou

Filip Floriančič, který na loňském Expu detailně analyzoval americký trh, dnes hodnotí situaci s ohledem na své tehdejší predikce.

„Loni v květnu jsem na Forex Expu tvrdil, že i přes hrozící cla budou USA pro Evropana stále nejzajímavějším trhem. To se potvrdilo. Nicméně pro českého a slovenského investora se dramaticky zvýšilo riziko volatility. Jak jsem varoval před rokem: pasivní investování do indexů už nestačí. Úspěšný rok od Trumpových cel měli ti, kteří pochopili, že je třeba být v rámci diverzifikace portfolia i selektivní. USA zůstávají králem, ale je to král, který si za vstup do svého království dnes účtuje vyšší daň v podobě rizika,“ uvádí Filip Floriančič.

Další důvody k vyšší opatrnosti investorů

Dnešní vývoj dává za pravdu i dalším klíčovým řečníkům, kteří před rokem varovali před přílišným optimismem.

Aleš Rod, působící na Anglo-American University a jako výkonný ředitel CETA, loni na pódiu apeloval na ostražitost vůči politickým turbulencím: „Retailový investor nesmí zapomínat, že v době obchodních válek jsou fundamenty firem až na druhém místě za politickým rozhodnutím. Pokud se Trumpova cla stanou realitou, zapomeňte na tabulky, sledujte geopolitiku.“ Jeho slova o transformaci trhu v „politické bojiště“ se v posledních 12 měsících do puntíku naplnila.

Petr Musil, člen Národní rozpočtové rady a vyučující na Metropolitní univerzitě Praha, se zaměřil na psychologii strachu: „Největším rizikem pro drobného investora z Česka nebude samotné clo, ale jeho vlastní reakce na první větší propad trhu. Strach z konce globalizace může vést k předčasným odchodům z pozic, které by v dlouhém horizontu byly ziskové.“ Tato psychologická odolnost byla v uplynulém roce testována hned několikrát, zejména při odvetných opatřeních EU.

Navzdory vyšším rizikům zůstávají americké trhy pro evropské investory klíčovou součástí dlouhodobého portfolia.

*Použita roční data vývoje uvedených indexů k 30. dubnu / 1. květnu 2026

O portálu Tradeinfo.cz:

Informační portál zaměřený na analýzu finančních trhů a vzdělávání investorů. Tradeinfo.cz je dlouhodobým partnerem pro ty, kteří hledají v investování souvislosti, nikoliv jen data.

Kontakt: redakce@tradeinfo.cz

Zdroj: Tradeinfo.cz

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Obyvatelé zlínské Mokré odmítají další zástavbu, bojí se zahlcení dopravou

Nové bytové domy vzniknou na Tyršově nábřeží u zlínského fotbalového stadionu...

Zlínská čtvrť Mokrá patří ke klidným místům. Mnoha zdejším obyvatelům proto vadí, že zastupitelé před dvěma lety schválili změnu územního plánu, která na jejím okraji umožňuje další výstavbu....

14. května 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Kamion překážel autobusu v křižovatce, řidiči se porvali přes stažené okénko

ilustrační snímek

Nevšedním případem ublížení na zdraví se zabývají policisté ze Zábřehu na Šumpersku. Vyšetřují následky incidentu, kdy se přímo na křižovatce porvali řidiči kamionu a autobusu. Zraněný kamioňák musel...

14. května 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Drama při pátrání po lupiči. Na policejního psa v akci zaútočilo divoké prase

Divočák napadl služebního psa Maca. Ten musel okamžitě na operaci.

Pátrání po pachateli vloupání na benzinovou stanici na Klatovsku se málem stalo osudným pro policejní psa. Na vycvičené zvíře totiž zaútočilo divoké prase a odhodilo ho několik metrů na železniční...

14. května 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Kandidátka SLK v Jablonci nad Nisou nabídne 13 nových tváří i velký podíl žen

ilustrační snímek

Kandidátka Starostů pro Liberecký kraj (SLK) nabídne v Jablonci nad Nisou 13 nových tváří i vysoký podíl žen. Nejmladším kandidátem je předseda krajského...

14. května 2026  10:49,  aktualizováno  10:49

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Našli jste ptáče mimo hnízdo? Hlavně ho nezachraňujte, radí ochránci přírody

Pokud jste našli poraněné zvíře, pomohou i ve stanici Pavlov.

Jaro a začátek léta každoročně ukazují stejný obrázek. Na chodnících, zahradách nebo v parcích lidé nacházejí ptačí mláďata a ve snaze pomoci je odnášejí do záchranných stanic. Ochránci přírody ale...

14. května 2026  12:30

Firmy budou muset zveřejňovat mzdy v inzerátech. Hrozí spory o doplacení příjmů

14. května 2026  12:16

Vysoké Mýto postaví nové zázemí z kontejnerů pro fotbalisty za 41,6 milionu Kč

ilustrační snímek

Vysoké Mýto na Orlickoústecko postaví nové zázemí pro fotbalový klub na městském stadionu. Bude postavené z kontejnerů, investice přijde na 41,6 milionu korun....

14. května 2026  10:40,  aktualizováno  10:40

Počet kybernetických incidentů v ČR byl v dubnu průměrný, bylo jich 18

ilustrační snímek

Počet kybernetických incidentů v Česku byl v dubnu průměrný. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) jich evidoval 18, informoval na...

14. května 2026  10:35,  aktualizováno  10:35

Husovy sady v Sokolově město letos obnoví, přibudou i kovové sochy hmyzu

ilustrační snímek

Sokolov chystá další úpravy Husových sadů za více než osm milionů korun. Budou v nich nové cesty, lavičky, bludiště a kovové sochy hmyzu. Práce začnou v květnu...

14. května 2026  10:31,  aktualizováno  10:31

Rok Trumpových cel očima drobného investora: USA stále lákají, rizika ale rostou

14. května 2026  12:12

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Zloděj maskovaný za kurýra vykrádal byty. Dovnitř se dostával důvtipně, jeden pak vytopil

Muž převlečený za kurýra vykrádal ubytovací zařízení

Důmyslné krytí si opatřil muž, který se zaměřil na vykrádání ubytovacích zařízení v Brně. Na pár dní se nechal zaměstnat u kurýrní služby, jejíž výbavu si následně nechal, aby působil nenápadně....

14. května 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Soud v Brně vyhlásil osobní bankrot bývalého fotbalového útočníka Skuhravého

ilustrační snímek

Krajský soud v Brně vyhlásil osobní bankrot bývalého fotbalového reprezentanta Tomáše Skuhravého. Muž podle insolvenčního návrhu dluží asi 8,5 milionu korun,...

14. května 2026  10:20,  aktualizováno  10:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.