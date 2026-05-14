Rok Trumpových cel očima drobného investora: USA stále lákají, rizika ale rostou

USA jako nezastupitelný přístav v bouři
Navzdory obchodním bariérám a ochranářské politice, která byla hlavním tématem loňské konference, americké indexy potvrdily svou roli světového lídra. Index S&P 500 v posledních dvanácti měsících těžil z odolnosti americké ekonomiky a korporátních daňových úlev. Technologický NASDAQ se po počátečním „celním šoku“ stabilizoval díky boomu kolem umělé inteligence. Evropské trhy naopak za americkými indexy dál výrazně zaostávají.
„Zatímco S&P 500 rostl od počátku zavádění cel téměř o 30 % a NASDAQ dokonce o 39 %, evropské indexy těžce zaostávaly, třeba Euro Stoxx 50 rostl jen o 11 %. DAX byl na tom s 4% růstem ještě hůře,“ porovnal trhy* Filip Floriančič, analytik InvestingFox, který patřil mezi hlavní vystupující na Forex Expo.
Nová rizika pro český a slovenský retail
Cílem loňského Expa bylo připravit drobné investory na rizika, která se nyní stala realitou. Kromě samotných pohybů cen akcií čelí tuzemský retail především:
- Měnovému riziku: Výrazné posílení dolaru prodražilo nákupy amerických aktiv a zvýšilo citlivost portfolií na kurzové výkyvy CZK/USD a EUR/USD.
- Inflačnímu přenosu: Cla zavedená USA vyvolala protiopatření, která zvýšila náklady pro evropské i americké firmy, což se nepřímo promítá do výkonnosti portfolií.
- Obecnému nárůstu nejistoty, která je brzdou nejen investic, ale i nákladem zabudovávaným do ceny produktů a služeb, a tedy i negativním dopadem na růstové vyhlídky podnikatelského sektoru, a tudíž i jeho tržní hodnotu.
Filip Floriančič: USA jsou stále nejlepší volbou, ale s podmínkou
Filip Floriančič, který na loňském Expu detailně analyzoval americký trh, dnes hodnotí situaci s ohledem na své tehdejší predikce.
„Loni v květnu jsem na Forex Expu tvrdil, že i přes hrozící cla budou USA pro Evropana stále nejzajímavějším trhem. To se potvrdilo. Nicméně pro českého a slovenského investora se dramaticky zvýšilo riziko volatility. Jak jsem varoval před rokem: pasivní investování do indexů už nestačí. Úspěšný rok od Trumpových cel měli ti, kteří pochopili, že je třeba být v rámci diverzifikace portfolia i selektivní. USA zůstávají králem, ale je to král, který si za vstup do svého království dnes účtuje vyšší daň v podobě rizika,“ uvádí Filip Floriančič.
Další důvody k vyšší opatrnosti investorů
Dnešní vývoj dává za pravdu i dalším klíčovým řečníkům, kteří před rokem varovali před přílišným optimismem.
Aleš Rod, působící na Anglo-American University a jako výkonný ředitel CETA, loni na pódiu apeloval na ostražitost vůči politickým turbulencím: „Retailový investor nesmí zapomínat, že v době obchodních válek jsou fundamenty firem až na druhém místě za politickým rozhodnutím. Pokud se Trumpova cla stanou realitou, zapomeňte na tabulky, sledujte geopolitiku.“ Jeho slova o transformaci trhu v „politické bojiště“ se v posledních 12 měsících do puntíku naplnila.
Petr Musil, člen Národní rozpočtové rady a vyučující na Metropolitní univerzitě Praha, se zaměřil na psychologii strachu: „Největším rizikem pro drobného investora z Česka nebude samotné clo, ale jeho vlastní reakce na první větší propad trhu. Strach z konce globalizace může vést k předčasným odchodům z pozic, které by v dlouhém horizontu byly ziskové.“ Tato psychologická odolnost byla v uplynulém roce testována hned několikrát, zejména při odvetných opatřeních EU.
Navzdory vyšším rizikům zůstávají americké trhy pro evropské investory klíčovou součástí dlouhodobého portfolia.
*Použita roční data vývoje uvedených indexů k 30. dubnu / 1. květnu 2026
