Rok změn PVA EXPO PRAHA: Vstup mezi evropskou elitu, vlastní hotel i nové akce

Letňanské výstaviště kontinuálně inovuje své služby pro návštěvníky, vystavovatele, partnery, ale i obyvatele městské části. V rámci svých dlouhodobých strategií akcentuje cestu k udržitelnosti, ekologickému provozu a zvyšování komfortu a nově připojilo k širokému portfoliu nabízených služeb další novinku. Po přestavbě a modernizaci gastronomických sekcí v útrobách vstupních hal nyní nabízí i zázemí moderního WE Hotelu poskytujícího komfortní ubytování.
„Nový WE Hotel je součástí polyfunkčního modulárního objektu zkolaudovaného v únoru letošního roku, který zahrnuje kromě hotelu také administrativní část a restauraci. V rámci vybudování tohoto objektu realizujeme revitalizaci přilehlého okolí, s výsadbou nové zeleně a vytvořením venkovní odpočinkové zóny,“ řekl generální ředitel společnosti ABF Martin František Přívětivý, pod kterou výstaviště spadá.
Na nevyužívaném pozemku Ministerstva financí ČR tak vznikl komplex, díky němuž se Městská část Praha 18 stává atraktivnější lokalitou jak díky samotnému výstavišti hostícím nejvýznamnější veletržní a společenské akce v metropoli, tak i díky nově vzniklému zázemí pro vystavovatele, návštěvníky veletrhů, koncertů či jiných událostí konaných v Letňanech. Objekt nabízí zázemí i obyvatelům, firmám či zdejším podnikatelům.
Letňany mezi evropskou elitou
Uplynulý rok ale přinesl i další zásadní události, které z letňanského výstavního areálu udělaly jeden z nejprestižnějších objektů svého druhu v Evropě. Loni se PVA EXPO PRAHA zařadilo mezi nejvýznamnější evropské areály svého druhu a stalo se členem globální asociace veletržního průmyslu UFI. Světová asociace UFI sdružuje organizátory světových veletrhů a provozovatelů výstavních center, výstavních asociací a vybraných partnerů tohoto odvětví z téměř devadesáti zemí z celého světa. „Tohle rozhodnutí dalo jasný signál o tom, jak vysokou úroveň mají veletrhy v letňanském výstavišti a jak kvalitní zázemí pro široké portfolio akcí PVA EXPO PRAHA nabízí,“ řekl Martin František Přívětivý.
Výstaviště letos vstoupilo také do organizace Prague Convention Bureau, která je oficiálním zástupcem Prahy v oblasti MICE. Dokázalo, jak systematicky pracuje s komunitou, obsahem a daty a významně napomáhá plnění klientských cílů. Postupně se transformuje na společnost s mezinárodním dosahem nabízející svým klientům komplexní portfolio služeb a know-how v jednom funkčním ekosystému. V neposlední řadě rozšířilo svou činnost o organizaci kongresů, konferencí, společenských setkání a dalších eventů. Vznikla konferenční divize ABF, která ještě významněji podpoří obory, komunity, partnerství i rozvoj podnikání v mnoha odvětvích průmyslu a obchodu v ČR.
Místo plné hvězd
Každoročně se v PVA EXPO PRAHA koná více než 150 eventů, výstaviště přivítá přes osm set tisíc návštěvníků a pomůže prezentovat téměř devět tisíc firem z tuzemska i zahraničí. Mezi nejvýznamnější akce konané v Letňanech patří kromě desítek veletrhů také například Czech Fashion Week, Pražské dentální dny, Insurance Forum, Čistá mobilita, koncerty mezinárodních hvězd a mnoho dalších. Již letos proběhnou s využitím areálu výstaviště události jako hudební festival Metronome Prague, koncerty One Republic či Pitbull a na podzim se v halách v rámci letošního ročníku Czech Fashion Week představí během přehlídky návrháře Osmanyho Lafity světová superstar DJ Paul van Dyk.
Více na www.pvaexpo.cz
Zdroj: ABF