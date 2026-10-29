Roky nás Temu drtilo, obrat klesl o třetinu. Píseckou textilku zachránil folklór

V říjnu 2023 vstoupilo na český trh asijské tržiště Temu. Písecké rodinné firmě Kvalitex následně zmizela třetina obratu e-shopu. Čísla klesla z původních 16,9 milionu korun na 11,7 milionu. Tento propad o 31 procent se však neudál přes noc.
„Bylo to tříleté drobení po procentech. Nešlo o jeden den, kdy by se zákazníci otočili. Jsou to tisíce drobných rozhodnutí – proč dát 600 korun za české povlečení, když podobné se na Temu nabízí za dvě stovky,“ popisuje zakladatel firmy Josef Handrejch.
Na začátku loňského roku tak v Písku padlo zásadní rozhodnutí. Firma se nestane lacinou kopií asijských gigantů, ale jejich naprostým opakem.
Zdraví na prvním místě místo slev
Nová strategie Kvalitexu znamená, že výroba nyní běží výhradně z evropských prémiových materiálů a podnik si přísně drží certifikaci Oeko-Tex Standard 100. Důležitost tohoto kroku podtrhují data z trhu: nezávislé testy spotřebitelské organizace BEUC prokázaly v dětském textilu z Temu překročení povolených limitů toxických ftalátů až o 622násobek.
Na nebezpečí levného dovozu navíc začíná tvrději reagovat i Evropská unie zaváděním nových bezpečnostních a obalových nařízení (GPSR a PPWR). Kvalitex se rozhodl být o krok napřed. Plastové obaly typické pro zásilky z Asie začal souběžně nahrazovat udržitelnými materiály.
„Kontrolu kvality jsme nikdy nevnímali jako náklad, ale jako základ. To, co dnes přichází z Asie přes marketplace platformy, by ze žádné evropské výrobny nesmělo odejít,“ vysvětluje majitel firmy Josef Handrejch.
Záchrana jménem „Pepa z Kvalitexu“
Největší zbraní proti anonymním asijským e-shopům se ale stala autenticita. Josef Handrejch žije v Písku celý život, textilu se věnuje od roku 2011 a folklóru dokonce už od svých třinácti let – dodnes vede místní soubor Písečan.
Rozhodl se proto se svolením svého souboru otisknout tyto hodnoty přímo do své značky. Vznikl komunikační brand „Pepa z Kvalitexu“, který staví do popředí právě poctivé řemeslo, lásku k tradicím a lidskou tvář. Toto rozhodnutí jít cestou naprosté lokální transparentnosti se zhmotnilo 2. února 2026 ve dvanáct hodin spuštěním nového e-shopu.
Výsledky z prvních měsíců dokazují, že zákazníci na tento přístup slyší. Od ledna do dubna 2026 dosáhly tržby e-shopu 3,6 milionu korun, což je meziročně o 13,4 procenta více. Samotný březnový obrat překonal milion a vyrostl o více než 40 procent. Značný posun firma hlásí i v ekologii – 80 procent obalů je dnes bez plastu a do konce roku 2027 chce Kvalitex dosáhnout stoprocentního podílu.
„Nečekali jsme, že to bude rychlá cesta, ale ukazuje se, že má smysl. Spousta lidí dnes už řeší, v čem spí a kdo jejich povlečení vlastně šil. To je naše cesta,“ uzavírá Handrejch.
O Kvalitexu
Rodinná textilní firma z Písku, kterou v roce 2011 založili Josef a Lena Handrejchovi. Vyrábí lůžkoviny a domácí textil z evropských materiálů, drží certifikaci Oeko-Tex Standard 100. V roce 2020 do firmy nastoupil syn Ivan Dan. V únoru 2026 představil podnik nový brand „Pepa z Kvalitexu“, který propojuje poctivou řemeslnou výrobu s tradicí jihočeského folklóru. Více na kvalitex.cz.
Zdroj: Kvalitex
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59801.