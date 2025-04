ROMEA pomáhá romským studentům na cestě ke kvalitnímu vzdělání. T-Mobile organizaci podpořil v rámci grantové výzvy Česko bez předsudků

9:44

Praha 9. dubna 2025 (PROTEXT) - Romští studenti se na cestě za vzděláním potýkají nejen s ekonomickými bariérami, ale také s předsudky. Přitom právě vzdělání jim může otevřít cestu k co nejlepší kvalifikaci a ideálnímu startu do „dospělého života“. T-Mobile v rámci grantové výzvy Česko bez předsudků, na které spolupracuje s Nadací VIA a organizací In IUSTITIA, podpořil osm neziskových projektů – mezi nimi i organizaci ROMEA. Ta prostřednictvím mediální činnosti a podpory romských žáků přispívá k budování lepšího společenského obrazu Romů.