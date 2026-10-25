Rondo.cz slaví osm let a spouští soutěž o Škodu Fabii za téměř 400 tisíc korun

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  10:18
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Praha 25. října 2026 (PROTEXT) - Portál Rondo.cz spustil při příležitosti svého osmého výročí soutěž o automobil Škoda Fabia v hodnotě 399 990 korun. Platforma zaměřená na online soutěže, hry a zábavu eviduje v České republice více než 1,8 milionu registrovaných uživatelů. Měsíčně vyplácí na peněžních výhrách přes 500 tisíc korun a další statisíce korun představují věcné ceny.

Hlavní cenou nové soutěže je Škoda Fabia s benzinovým motorem 1,0 TSI o výkonu 70 kW, pětistupňovou manuální převodovkou a pohonem předních kol. Výherce získá nový nebo předváděcí automobil s nájezdem nejvýše 5000 kilometrů. Vůz bude při předání vybaven plnou nádrží, jeho barvu pořadatel oznámí později.

Osmé výročí jsme chtěli spojit s cenou, která bude opravdu hodnotná a navíc její užitek ocení většina lidí. Automobil doplňuje naši nabídku finančních výher, elektroniky a dalších věcných cen. Soutěž o Škodu Fabii patří hodnotou hlavní výhry k výrazným událostem letošního roku na naší platformě,“ říká Silvie Mitvalská z Rondo.cz.

Platforma funguje na principu bezplatné účasti v soutěžích a hrách. V soutěžích uživatelé sbírají dílky a hrají o hlavní ceny v hodnotě desítek až stovek tisíc korun. Další část nabídky tvoří hry s týdenními žebříčky, například Rondonova hra, Rondo kvíz nebo Rondo breaker. Nabídku nově doplňují Rondo pexeso los a Rondo pexeso los +, které propojují princip pexesa s okamžitými výhrami.

Uživatelé mají různé preference. Někteří se soustředí na soutěže o konkrétní cenu, jiní dávají přednost kvízům nebo porovnávání výsledků v týdenních žebříčcích. Nabídku proto rozvíjíme tak, aby zahrnovala více způsobů zapojení a lidé se mohli vracet k aktivitám, které je baví,“ uvádí Silvie Mitvalská.

Součástí portálu je také Tipovačka, ve které účastníci odhadují výsledky skutečných událostí. Za správné tipy mohou získat peněžní odměny nebo dílky do soutěží. Za aktivitu na platformě uživatelé sbírají také body označované jako Rondony, které slouží k postupu ve věrnostním programu.

Rondo propojuje soutěže s nabídkami obchodních partnerů

Vedle aktivit pro veřejnost rozvíjí Rondo spolupráci s firmami. Partnerům nabízí možnost oslovit uživatele prostřednictvím soutěží a propojit nákupy v kamenných obchodech s následnou aktivitou v online prostředí. Platforma působí v České republice, na Slovensku a v Rumunsku.

Pro obchodní partnery představují soutěže příležitost, jak navázat na kontakt se zákazníkem i po jeho odchodu z prodejny. Mohou propojit nákup se zapojením do online aktivity a představit zákazníkům další nabídku. Důležité je, aby taková spolupráce přinášela srozumitelný užitek také samotným uživatelům,“ dodává Silvie Mitvalská z Rondo.cz.

 

Zdroj: Rondo Hra s.r.o.

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59790.

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