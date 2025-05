Rostoucí prodeje elektrokol s sebou přinášejí i nárůst nehod. Edukace cyklistů hraje zásadní roli

Trend elektrokol je stále patrnější a má zásadní vliv na cyklistický trh. „Elektrokola přinesla do cyklistiky nový impuls. Zájem o ně dlouhodobě roste, dnes tvoří až třetinu celkového prodeje kol. S tím však přichází i nutnost zaměřit se na bezpečnost a kontinuálně edukovat cyklisty, aby se předešlo rizikům a vážným úrazům,“ říká Jan Schindler, majitel maloobchodní cyklistické sítě Mojekolo. Podle něj musí být bezpečnost vždy na prvním místě a každý jezdec by měl zvážit své fyzické možnosti. „I my, jakožto prodejci, se aktivně podílíme na zvyšování povědomí o bezpečné jízdě, a to i prostřednictvím projektu ebikebezpecne.cz,“ dodává. Tento projekt se zaměřuje na osvětu v oblasti bezpečné jízdy na elektrokolech a zahrnuje i testovací akce, kde si zájemci mohou zdarma vyzkoušet elektrokola a pod vedením zkušených lektorů se naučit, jak je bezpečně ovládat.

Roste počet vážných nehod

Jedním z hlavních důvodů, proč se prodejci stále více zaměřují na edukaci cyklistů, jsou jasné statistiky. Podle dat Policie ČR a Centra dopravního výzkumu došlo v roce 2024 k celkem 24 smrtelným dopravním nehodám zaviněným cyklisty, z nichž 8 zavinili jezdci na elektrokolech. Celkově bylo evidováno 4315 dopravních nehod na kolech, z toho 641 připadalo na elektrokola, což je o zhruba 200 více než v roce 2023. „Problém nevidíme pouze v celkovém nárůstu nehod na elektrokolech, ale především ve vyšším podílu nehod s vážnými následky. Zatímco na běžných kolech končí nehody těžkým zraněním v přibližně 6 % případů, u elektrokol je to již 10 %,“ říká generálmajor Tomáš Lerch, první náměstek policejního prezidenta. Podle dalších dat Policie ČR stále více než 50 % cyklistů, kteří byli v posledních 5 letech účastníky dopravní nehody, nemělo při jízdě nasazenou cyklistickou helmu. „Jízda patnáctým rokem se prostřednictvím projektu Na kole jen s přilbou snažíme o osvětu v oblasti používání cyklistických helem. Za tu dobu vidíme zlepšení, stále však ne takové, jaké bychom si společně s policisty i záchranáři přáli. Zejména starší generaci cyklistů je obtížné o výhodách helmy přesvědčit, když ji přeci celý život nenosili. Povinnost to není a dříve ani nebývala. I do statistik se tito cyklisté bez helmy propisují do těžce zraněných či usmrcených. Používat helmu bychom však měli bez ohledu na věk a zcela automaticky," říká Markéta Novotná z Týmu silniční bezpečnosti.

Nové technologie pro větší bezpečnost

Bezpečnost jízdy může výrazně zlepšit využívaná technologie. Jedním z posledních trendů je zavádění systému ABS, který je již dlouhodobě používaný u automobilů. „ABS je pravděpodobně nejvýraznější bezpečnostní inovací u elektrokol napříč všemi typy, od horských až po městská. Každým rokem přibývá počet modelů, které jsou tímto systémem vybavené. Díky ABS nedochází při nenadálém brzdění k zablokování kol a smyku. Systém zároveň zajišťuje, aby se při náhlém zabrzdění předního kola rozložila brzdná síla i na zadní kolo, čímž se předchází pádu přes řídítka,“ říká Tomáš Jančárek ze společnosti Bosch eBike Systems.

Regionální srovnání

Centrum dopravního výzkumu analyzovalo počet zranění spojených s jízdou na elektrokolech v letech 2023 a 2024 v poměru k nehodám na běžných kolech v jednotlivých krajích. Nejvyšší podíl zranění souvisejících s elektrokoly byl zaznamenán v Zlínském kraji (19,4 %), Ústeckém kraji (19,1 %), Jihomoravském kraji (19,0 %) a Jihočeském kraji (18,6 %). Na opačném konci žebříčku se umístily Plzeňský kraj (5,7 %), Olomoucký kraj (6,5 %) a Vysočina (7,4 %). Relativně nízký podíl zranění vykázala Praha (9,1 %).

Podíl zraněných cyklistů na elektrokolech k celkovému počtu zraněných osob na jízdních kolech v jednotlivých krajích v letech 2023–2024.

Zdroj: Centrum dopravního výzkumu

Více informací najdete na ebikebezpecne.cz, nakolejensprilbou.cz a na www.mojekolo.cz

