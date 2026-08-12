Rotary klub KV obnovil Kaunznerův kříž

"V rámci naší klubové činnosti se podařilo uskutečnit projekt, který je v mnoha ohledech jedinečný. Kromě historického aspektu a přínosu pro komunitu si vážím toho, že spojuje lidi, prohlubuje vztahy a buduje sounáležitost," uvedl Jan Škoda, prezident Rotary klubu Karlovy Vary v období 2025–2026.
Místo připomíná osud čtyř německých sedláků z Nové Vísky, kteří byli po mimořádném soudu zastřeleni 9. června 1945. Archeologický výzkum letos potvrdil, že se pod křížem nachází jejich hromadný hrob. Ostatky zůstaly z pietních důvodů na místě.
Obnova zahrnovala stabilizaci původního žulového soklu i vytvoření nového kříže. Jeho autorkou je studentka SUPŠKV Barbora Balintová, jejíž vítězný návrh propojuje kov a sklo. Na realizaci se podíleli studenti, pedagogové, skláři i řemeslníci, ve spolupráci se sklářskou školou v Novém Boru a ateliérem uměleckého kováře Radomíra Bárty.
"Než studenti začali kreslit první návrhy, vydali se přímo na místo. Tam pochopili, že nepůjde o běžné školní zadání," říká Petr Larva, vedoucí oboru Design skla SUPŠKV.
Impuls k obnově vzešel od Jana Škody, kterého v roce 2024 oslovili obyvatelé Nové Vísky s informací o možném hromadném hrobu. Na historickém výzkumu spolupracovala Paměť národa. Obnovené místo má sloužit k pietě, vzpomínce i vzdělávání o složitých poválečných dějinách Karlovarska.
Zdroj: Rotary klub KV