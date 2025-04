Roudnický most v Roudnici nad Labem je uzavřený, akce potrvá zhruba rok

Magdalena Fraňková, mluvčí Ústeckého kraje: "Na začátku března letošního roku se uzavřel most přes Labe v Roudnici nad Labem pro veškerou motorovou dopravu a je to zejména z toho důvodu, že most už byl v tak špatném technickém stavu, že musí projít náročnou celkovou rekonstrukcí, která ho nejen občerství, ale také se mu opět zvýší povolená zátěžnost. Oprava je technicky poměrně náročná. Počítalo se tedy s ukončením do konce letošního roku, ale může se stát, že z nějakých důvodů to třeba zasáhne až do jara příštího roku."

Co se týká veřejné dopravy, která také přes most neprojede, je v plánu, že autobusové linky z obcí za mostem skončí na Vědomické straně v křižovatce nad bazénem. Odtud bude pro pěší k dispozici průchod přes rekonstruovaný most na roudnické Karlovo náměstí. Místní nám na kameru přiznali, že uzavírka sice komplikace přináší, ale nevidí to jako zásadní problém a jsou rádi, že bude most opraven.

anketa: "Řekl bych, že dá se okolo toho žít rozhodně. Rozhodně to není nic jako, kvůli čemu bych třeba přišel o školu nebo tak, ale věřím, že dokáže to hodně komplikovat. Záleží, když v neděli jezdím na šachy, tak tu zkrátka, jak nejezděj moc spoje, tak potřebuju brát auto parkovat ve Vědomicích. Není to příjemný no."

anketa: "Já ho teda ho používám jenom když jdu na bazén, což je teď, ale není to komplikace, je to chvilička."

anketa: "Vždycky, když se něco děje, tak to člověku komplikuje život. Převážně na těch silnicích, že jo, protože to přeruší člověku běžnou cestu, kterou potřebuje. Naštěstí teda, když to není nic tak nutného, tak to člověk oželí a prostě nejde tam, kam by jinak šel. Pokud nejde o život, tak nejde o nic. Zkrátka silnice se prostě spravit musí".

V průběhu stavby může také dojít ke krátkodobé uzavírce pro pěší a cyklisty. O tom budou občané předem informováni. Předpokládaná cena rekonstrukce je zhruba 120 milionu korun.

Zdroj: POLAR televize Ostrava

Video je médiím k dispozici ZDARMA. Mohou ho použít všichni uživatelé bez omezení, a to jak na svých webových stránkách, tak na Facebooku. Zasíláme kód přenosu pro vložení do webových stránek.