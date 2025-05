Rozbitá Českobrodská se konečně dočká velké opravy

Josef Richtr, náměstek generálního ředitele TSK hl. m. Prahy: "Já jsem strašně rád, že se nám konečně podařilo tu Českobrodskou začít dělat, protože to byla jedna z nejhorších komunikací v Praze. Všude samý výtluk, výmol a vyjeté koleje. My jsme tam čekali dlouho na Pražskou vodohospodářskou společnost, která musela udělat opravu vodovodů a kanalizací, což se povedlo a teďka postupujeme, ty práce probíhají podle harmonogramu.“

Aktuálně probíhá první fáze oprav, Technická správa komunikací už ale momentálně připravuje navazující část druhou, která bude pokračovat skoro až k Průmyslové. Než ale budou moci řidiči ocenit zbrusu nový povrch, musejí se vypořádat s řadou dopravních omezení.

Josef Richtr, náměstek generálního ředitele TSK hl. m. Prahy: "Jezdíme pořád v režimu 1+1, takže to omezení se snažíme minimalizovat. Není tam tedy vyhrazený jízdní bus pruh, protože se to tam v tuto chvíli nevejde. Plynulost té dopravy 1+1 tam je a objízdné trasy jsou více méně podle toho, jak to řidičům ukáže navigace, nejsou vyznačené. Je potřeba to trošku přečkat ještě chvíli.“

Součástí oprav je úprava chodníků v části, kde se nachází zástavba, vrátí se tam bus pruh, vznikne kvalitní odvodnění s odvodňovacími žlaby, díky tomu se bude voda dostávat mimo vozovku. Zkrátka kompletně nová komunikace s vodorovným dopravním značením.

Josef Richtr, náměstek generálního ředitele TSK hl. m. Prahy: "Bude to velmi pohodlná a komfortní cesta ve srovnání s tím, jaká byla doposud. V minulosti jste si asi všimli, že to tam byl jeden výtluk za druhým. Někde se muselo jít i do kufru, ale celkem se to zvládá docela dobře.“

Silnice by měla být kompletně hotová nejpozději do konce letních prázdnin, případně se začátkem podzimu. Zatím jsou to pouze odhady, protože, dokud se neodfrézuje komunikace kompletně, není možné určit, jak náročné opravy nakonec budou. Vozovka ale byla ve velmi špatném stavu a tak není vyloučeno, že se bude muset jít do kufru, tedy do samotné podkladové části i v dalších místech. Ale nepředbíhejme.

Zdroj: POLAR televize Ostrava