Rozdejte vysvědčení AI hrdinům! Soutěž Nachytej AI vyhlašuje cenu popularity

Druhý ročník soutěže Nachytej AI, zaměřené na smysluplné využívání umělé inteligence ve výuce na základních a středních školách, potvrdil výrazně rostoucí zájem škol o praktickou práci s AI. Projekty ukazují, že žáci a studenti základních i středních škol dokážou s pomocí umělé inteligence vytvářet pokročilé vzdělávací nástroje, simulátory i experimenty ověřující limity AI. Zatímco v prvním ročníku v roce 2025 se zapojilo 172 týmů, letos jich bylo již 404. Soutěžní projekty vznikaly pod vedením 160 učitelů z celé České republiky. Všechny přihlášené projekty jsou zdokumentované v online galerii na https://www.nachytejai.cz/galerie a slouží jako inspirace pro ostatní.
„Chceme, aby se projekty dostaly nejen k odborné porotě, ale i k rodičům, učitelům, studentům a všem, které zajímá reálné, praktické využití AI ve školách. Galerie i sociální sítě ukazují, že nejde o abstraktní debatu o technologiích, ale o konkrétní aktivity žáků a učitelů,“ doplňuje Marek Dědič ze společnosti EDU-AI, organizátor soutěže.
Veřejnost rozhodne o Ceně popularity
Po hodnocení odbornou porotou nyní přichází na řadu veřejnost: nejlepší studentské projekty může každý podpořit na sociálních sítích. Příspěvky s představením týmů a projektů lze najít pod hashtagem #nachytejai a na profilech organizátora na Instagramu a Facebooku. Cena popularity bude udělena na základě počtu like, pozitivních komentářů a přesdílení u všech příspěvků jednotlivých týmů a projektů. Vyhodnocení proběhne ke 30. 9. 2026 a vítězové budou představení na veletrhu Maker Faire Brno v říjnu.
„Když studenti dostanou prostor tvořit, vznikají projekty, které překvapí svou kvalitou a přínosem. Věříme, že si zaslouží pozornost nejen odborníků, ale také veřejnosti," říká Dominika Herdová, ředitelka Nadace O2. A dodává: „Soutěž Nachytej AI ukazuje, že české školy mají velký potenciál rozvíjet mladé lidi, kteří technologie nejen používají, ale také jim rozumějí a dokážou je využívat bezpečně. Právě proto tuto soutěž v Nadaci O2 rádi podporujeme.”
Nominanti z Nachytej AI uspěli i v České AI Olympiádě
Soutěž Nachytej AI letos navázala také na Českou AI Olympiádu, do jejíž národního kola získaly vybrané týmy divokou kartu. Nominovaní studenti se v národním kole výborně umístili a potvrdili, že školní projekty Nachytej AI rozvíjí potenciál žáků, učí týmové spolupráci a otevírá jim cestu k dalšímu praktickému uplatnění.
Mezi úspěšnými nominanty byly týmy ze Střední odborné školy strojní a elektrotechnické Velešín, Gymnázia Dačice a Základní školy Magic Hill. Jejich výsledky ukazují, že práce s AI na školách nemusí zůstat jen u jednorázových projektů, ale může studentům otevírat cestu k hlubšímu technickému porozumění a projektům, které jsou prospěšné i jejich okolí.
Vítězné projekty naznačují možnosti AI ve školách
V kategorii Nejvyšší vzdělávací hodnota získal první místo projekt ReStudy stejnojmenného týmu z Obchodní akademie v Českých Budějovicích. Studenti vytvořili interaktivní studijní web, který kombinuje přehledné lekce s AI asistentem. Projekt pracuje s metodou opakovaného zadávání a kontroly výstupů, aby studujícím pomáhal učit se samostatně a zároveň ověřovat kvalitu generovaného obsahu.
V kategorii Nejhorší halucinace zvítězil projekt Hlasy historie týmu VDAi ze Střední školy technické a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová. Tým uspořádal multi-AI debatu, v níž různé modely vystupovaly v rolích historických a současných osobností. Cílem bylo ukázat, jak přesvědčivě mohou AI nástroje formulovat i nepřesné nebo smyšlené výroky, a naučit se jejich odpovědi kriticky hodnotit.
V kategorii Nejlépe zpracovaný projekt obsadil první místo projekt Biomechanika pohybu běhu na lyžích stejnojmenného týmu z Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické z Liberce. Projekt využívá interaktivní aplikaci vytvořenou s pomocí AI k vizualizaci jednotlivých fází běhu na lyžích. Díky animacím a ovládacím prvkům pomáhá pochopit pohybové mechanismy lidského těla, které se v běžné výuce nebo tréninku slovně obtížně vysvětlují.
V kategorii Cena za originalitu zvítězil projekt Historical Echoes, Timeline a TimeGlobe týmu Vládci zeměkoule z Gymnázia BMA ve Frýdlantu nad Ostravicí. Studenti vytvořili vizuálně poutavé vzdělávací nástroje zaměřené na dějepis a práci s časovou osou. Projekt propojuje výklad, interaktivní práci s událostmi a testování znalostí tak, aby dějepis nebyl jen seznam dat, ale živé objevování souvislostí.
Jak dnes AI využívají učitelé?
Na soutěž navázal také průzkum mezi vyučujícími, který EDU-AI realizovala ve spolupráci se společností Samsung. Jeho cílem je lépe porozumět tomu, jak čeští učitelé umělou inteligenci používají, kde vidí její přínosy a jaké bariéry jim brání v širším zapojení AI do výuky.
Ze zjištění vyplývá, že pro učitele-respondenty je AI především praktickým nástrojem pro přípravu výuky. Zkušenější uživatelé ale používají AI šířeji: nejen jako generátor pracovních listů, ale také jako nástroj pro diferenciaci výuky, zpětnou vazbu, profesní rozvoj nebo úsporu administrativního času. Největší využití AI při výuce vykazují učitelé, kteří ji sami používají ke svému osobnímu a profesnímu rozvoji.
Nejsilnější bariéry u respondentů nejsou ideologické. Opakují se především obavy o přesnost a spolehlivost AI, nedostatek času, nedostatek znalostí a nejasná školní pravidla. Soutěž Nachytej AI se ukazuje jako vhodné prostředí praktické zkušenosti. Učitelé, kteří se do soutěže zapojili, zmiňují v menší míře bariéru neznalosti nástrojů. Podpora pro učitele je dostupná na: https://edu-ai.eu/ai-pro-skoly/
Partneři soutěže
Hlavním partnerem soutěže je Nadace O2, která podporuje projekty rozvíjející digitální gramotnost a bezpečné využívání technologií ve vzdělávání. Mezi další partnery patří společnosti Logitech, Google, Microsoft, SCIO a Digital Resources. Soutěž vzniká s podporou Pedagogické fakulty UK, iniciativy prg.ai a vzdělávací organizace Aignos.
Příspěvky s představením týmů a projektů nominovaných na Cenu popularity lze najít pod hashtagem #nachytejai a na profilech organizátora na Instagramu a Facebooku.
O společnosti EDU-AI
EDU-AI je česká nezisková organizace, která pomáhá žákům, učitelům i široké veřejnosti využívat umělou inteligenci k rozvoji znalostí, dovedností a životních příležitostí. Propojuje výzkum, vývoj a osvětu, aby se AI stala srozumitelným a bezpečným pomocníkem při vzdělávání.
Více informací najdete na webu www.edu-ai.eu
Zdroj: EDU-AI, o.p.s.
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