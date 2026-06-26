Rozdejte vysvědčení AI hrdinům! Soutěž Nachytej AI vyhlašuje cenu popularity

Autor:
  14:52
Sledovat Metro na Googlu

Praha 26. června 2026 (PROTEXT) - Do soutěže Nachytej AI zaměřené na vzdělávání s pomocí umělé inteligence se na jaře zapojilo 404 školních týmů a odborná porota z nich vybrala 12 vítězů. Přes prázdniny jejich projekty znovu osloví veřejnost na sociálních sítích a utkají se o to, který z nich pod hashtagem #nachytejai přitáhne nejvíc pozornosti. Cena popularity bude vyhodnocena na konci září.

Druhý ročník soutěže Nachytej AI, zaměřené na smysluplné využívání umělé inteligence ve výuce na základních a středních školách, potvrdil výrazně rostoucí zájem škol o praktickou práci s AI. Projekty ukazují, že žáci a studenti základních i středních škol dokážou s pomocí umělé inteligence vytvářet pokročilé vzdělávací nástroje, simulátory i experimenty ověřující limity AI. Zatímco v prvním ročníku v roce 2025 se zapojilo 172 týmů, letos jich bylo již 404. Soutěžní projekty vznikaly pod vedením 160 učitelů z celé České republiky. Všechny přihlášené projekty jsou zdokumentované v online galerii na https://www.nachytejai.cz/galerie a slouží jako inspirace pro ostatní.

„Chceme, aby se projekty dostaly nejen k odborné porotě, ale i k rodičům, učitelům, studentům a všem, které zajímá reálné, praktické využití AI ve školách. Galerie i sociální sítě ukazují, že nejde o abstraktní debatu o technologiích, ale o konkrétní aktivity žáků a učitelů,“ doplňuje Marek Dědič ze společnosti EDU-AI, organizátor soutěže.

Veřejnost rozhodne o Ceně popularity

Po hodnocení odbornou porotou nyní přichází na řadu veřejnost: nejlepší studentské projekty může každý podpořit na sociálních sítích. Příspěvky s představením týmů a projektů lze najít pod hashtagem #nachytejai a na profilech organizátora na Instagramu a Facebooku. Cena popularity bude udělena na základě počtu like, pozitivních komentářů a přesdílení u všech příspěvků jednotlivých týmů a projektů. Vyhodnocení proběhne ke 30. 9. 2026 a vítězové budou představení na veletrhu Maker Faire Brno v říjnu.

„Když studenti dostanou prostor tvořit, vznikají projekty, které překvapí svou kvalitou a přínosem. Věříme, že si zaslouží pozornost nejen odborníků, ale také veřejnosti," říká Dominika Herdová, ředitelka Nadace O2. A dodává: „Soutěž Nachytej AI ukazuje, že české školy mají velký potenciál rozvíjet mladé lidi, kteří technologie nejen používají, ale také jim rozumějí a dokážou je využívat bezpečně. Právě proto tuto soutěž v Nadaci O2 rádi podporujeme.”

Nominanti z Nachytej AI uspěli i v České AI Olympiádě

Soutěž Nachytej AI letos navázala také na Českou AI Olympiádu, do jejíž národního kola získaly vybrané týmy divokou kartu. Nominovaní studenti se v národním kole výborně umístili a potvrdili, že školní projekty Nachytej AI rozvíjí potenciál žáků, učí týmové spolupráci a otevírá jim cestu k dalšímu praktickému uplatnění.

Mezi úspěšnými nominanty byly týmy ze Střední odborné školy strojní a elektrotechnické Velešín, Gymnázia Dačice a Základní školy Magic Hill. Jejich výsledky ukazují, že práce s AI na školách nemusí zůstat jen u jednorázových projektů, ale může studentům otevírat cestu k hlubšímu technickému porozumění a projektům, které jsou prospěšné i jejich okolí.

Vítězné projekty naznačují možnosti AI ve školách

V kategorii Nejvyšší vzdělávací hodnota získal první místo projekt ReStudy stejnojmenného týmu z Obchodní akademie v Českých Budějovicích. Studenti vytvořili interaktivní studijní web, který kombinuje přehledné lekce s AI asistentem. Projekt pracuje s metodou opakovaného zadávání a kontroly výstupů, aby studujícím pomáhal učit se samostatně a zároveň ověřovat kvalitu generovaného obsahu.

V kategorii Nejhorší halucinace zvítězil projekt Hlasy historie týmu VDAi ze Střední školy technické a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová. Tým uspořádal multi-AI debatu, v níž různé modely vystupovaly v rolích historických a současných osobností. Cílem bylo ukázat, jak přesvědčivě mohou AI nástroje formulovat i nepřesné nebo smyšlené výroky, a naučit se jejich odpovědi kriticky hodnotit.

V kategorii Nejlépe zpracovaný projekt obsadil první místo projekt Biomechanika pohybu běhu na lyžích stejnojmenného týmu z Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické z Liberce. Projekt využívá interaktivní aplikaci vytvořenou s pomocí AI k vizualizaci jednotlivých fází běhu na lyžích. Díky animacím a ovládacím prvkům pomáhá pochopit pohybové mechanismy lidského těla, které se v běžné výuce nebo tréninku slovně obtížně vysvětlují.

V kategorii Cena za originalitu zvítězil projekt Historical Echoes, Timeline a TimeGlobe týmu Vládci zeměkoule z Gymnázia BMA ve Frýdlantu nad Ostravicí. Studenti vytvořili vizuálně poutavé vzdělávací nástroje zaměřené na dějepis a práci s časovou osou. Projekt propojuje výklad, interaktivní práci s událostmi a testování znalostí tak, aby dějepis nebyl jen seznam dat, ale živé objevování souvislostí.

Jak dnes AI využívají učitelé?

Na soutěž navázal také průzkum mezi vyučujícími, který EDU-AI realizovala ve spolupráci se společností Samsung. Jeho cílem je lépe porozumět tomu, jak čeští učitelé umělou inteligenci používají, kde vidí její přínosy a jaké bariéry jim brání v širším zapojení AI do výuky.

Ze zjištění vyplývá, že pro učitele-respondenty je AI především praktickým nástrojem pro přípravu výuky. Zkušenější uživatelé ale používají AI šířeji: nejen jako generátor pracovních listů, ale také jako nástroj pro diferenciaci výuky, zpětnou vazbu, profesní rozvoj nebo úsporu administrativního času. Největší využití AI při výuce vykazují učitelé, kteří ji sami používají ke svému osobnímu a profesnímu rozvoji.

Nejsilnější bariéry u respondentů nejsou ideologické. Opakují se především obavy o přesnost a spolehlivost AI, nedostatek času, nedostatek znalostí a nejasná školní pravidla. Soutěž Nachytej AI se ukazuje jako vhodné prostředí praktické zkušenosti. Učitelé, kteří se do soutěže zapojili, zmiňují v menší míře bariéru neznalosti nástrojů. Podpora pro učitele je dostupná na: https://edu-ai.eu/ai-pro-skoly/

Partneři soutěže

Hlavním partnerem soutěže je Nadace O2, která podporuje projekty rozvíjející digitální gramotnost a bezpečné využívání technologií ve vzdělávání. Mezi další partnery patří společnosti Logitech, Google, Microsoft, SCIO a Digital Resources. Soutěž vzniká s podporou Pedagogické fakulty UK, iniciativy prg.ai a vzdělávací organizace Aignos.

Příspěvky s představením týmů a projektů nominovaných na Cenu popularity lze najít pod hashtagem #nachytejai a na profilech organizátora na Instagramu a Facebooku.

O společnosti EDU-AI

EDU-AI je česká nezisková organizace, která pomáhá žákům, učitelům i široké veřejnosti využívat umělou inteligenci k rozvoji znalostí, dovedností a životních příležitostí. Propojuje výzkum, vývoj a osvětu, aby se AI stala srozumitelným a bezpečným pomocníkem při vzdělávání.

Více informací najdete na webu www.edu-ai.eu

 

Zdroj: EDU-AI, o.p.s.

 

PROTEXT

 

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Koupací biotop Radotín

Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší přírodní koupání. Objevte s Metro.cz pět skvělých přírodních koupališť, kde si naplno užijete ten...

KVÍZ: Kalimera! Otestujte své znalosti o cestování, památkách i letních hitech

Chorvatsko

Máme pro vás letní kvíz. Slibujeme, že se při něm nezpotíte tak jako venku! Prověří, jak dobře znáte oblíbené dovolenkové destinace, slavné památky i zajímavosti z různých koutů Evropy. Tak si...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost

Otlapkovaný a onálepkovaný Trabant 601 kombi

Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který stojí za to sdílet na internetu? Nabízíme vám galerii barevně i tvarově zajímavých vozidel, na která...

Tour de France v Česku: L’Etape v sobotu uzavře silnice v Praze, přivítá i Petera Sagana

L’Etape Czech Republic by Tour de France se vrací

Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové. L’Etape Czech Republic by Tour de France letos přinese novou trasu, uzavřené silnice i atmosféru...

Kvůli nádoru přišel o část dolní čelisti. Lékaři mu pomohli 3D tiskem z titanu

Kvůli nádoru přišel chlapec o polovinu dolní čelisti, lékaři z Fakultní...

Malému Tomášovi po vypadnutí mléčných zubů nenarostly zuby nové. S rodiči kvůli tomu obešel několik stomatologů, dlouho však neznali příčinu. Až rentgenové vyšetření odhalilo, že má v dolní čelisti...

27. června 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Grilování na Žižkově bez pokuty: Praha 3 spouští nové grillpointy s on-line rezervací

Nový grillpoint

Praha 3 dlouhodobě eviduje zájem obyvatel o možnost legálního a bezpečného grilování ve veřejném prostoru. Jako nejhustěji zalidněná část města proto přichází s novinkou léta 2026. V areálech Habrová...

27. června 2026  5:29

V Prachaticích zasáhl požár truhlárnu, jeden hasič zkolaboval

ilustrační snímek

V Prachaticích zasáhl dnes večer požár truhlárnu a sklad se dřevem, hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř. Při hašení zkolaboval jeden hasič...

26. června 2026  21:38,  aktualizováno  21:38

Jihočeští záchranáři v červnu zasahovali u čtyř případů, kdy had uštknul člověka

ilustrační snímek

Jihočeští záchranáři v červnu zasahovali u čtyř případů, kdy had uštknul člověka. Třikrát z toho šlo o děti. Ani v jednom případě nebyl stav pacientů závažný....

26. června 2026  20:49,  aktualizováno  20:49

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nehoda tří aut uzavřela D1 ve směru na Brno, provoz byl obnoven

Policisté uzavřeli dálnici D1 na 84 km ve směru na Brno

Nehoda tří osobních aut, při níž se zranili dva lidé, uzavřela v pátek po 20. hodině dálnici D1 ve směru na Brno. Na místě zasahovali všechny složky integrovaného záchranného systému. Kolem 21:30 byl...

26. června 2026  20:52,  aktualizováno  21:31

Na jižní Moravě dnes padaly teplotní rekordy, nejvyšší byl 36,9 stupně Celsia

ilustrační snímek

Na jižní Moravě dnes naměřily shodnou nejvyšší teplotu meteorologické stanice v Brně-Žabovřeskách a v Lednici, a to 36,9 stupně. V obou případech to znamenalo...

26. června 2026  19:45,  aktualizováno  19:45

Na Vysočině má nové teplotní rekordy šest stanic, v Třebíči bylo 36,2 stupně

ilustrační snímek

Na Vysočině zaznamenalo nové rekordní teploty pro dnešek šest stanic na Třebíčsku a Žďársku. Na většině byly překonané dosavadní nejvyšší teploty z roku 2025....

26. června 2026  18:59

O výuce dětí z Malšovy Lhoty v Hradci Králové by mohlo být jasno koncem července

ilustrační snímek

Rozhodnutí o pokračování dojíždění či návratu dětí do opravené Základní a mateřské školy v Malšově Lhotě v Hradci Králové radnice posunula o měsíc zhruba na...

26. června 2026  18:56,  aktualizováno  18:56

V rybníce v Dobřejovicích u Prahy dnes utonula žena

ilustrační snímek

V Dobřejovicích u Prahy v rybníku Skalník dnes odpoledne utonula žena. Okolnostmi utonutí se budou zabývat kriminalisté, řekla ČTK policejní mluvčí Michaela...

26. června 2026  18:41,  aktualizováno  18:41

Teplotní rekord byl na severu Čech překonán v Ústí, nejtepleji bylo v Doksanech

ilustrační snímek

Teplotní rekord pro dnešní den byl na severu Čech překonán jen na jedné z 25 stanic, které měří déle než 30 let. Nové maximum má Ústí nad Labem - Kočkov, kde...

26. června 2026  18:39,  aktualizováno  18:39

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

V Rýmařově na Bruntálsku dnes padl jednašedesátiletý teplotní rekord

ilustrační snímek

V Rýmařově na Bruntálsku padl jednašedesátiletý teplotní rekord. Tamní stanice dnes naměřila 31,4 stupně Celsia, v roce 1965 tam bylo 30,2 stupně. ČTK to řekl...

26. června 2026  18:05,  aktualizováno  18:05

V Olomouckém kraji bylo dnes až 36 stupňů, na Lysé bylo přes 25 stupňů

ilustrační snímek

V Olomouckém kraji dnes nejvyšší teplota dosáhla 36 stupňů, meteorologové ji naměřili ve Šternberku na Olomoucku. Teplo bylo i na horách, na Lysé v Beskydech...

26. června 2026  17:58,  aktualizováno  17:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.