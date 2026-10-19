Rozhodnutí pařížského soudu ohledně zrušené funkce bude mít na zákazníky společnosti Angelalign minimální dopad

Autor:
  8:48
Sledovat Metro na Googlu

San Clemente (Kalifornie, USA) 19. října 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Angelalign již v Evropě nahradila torzní výstupky vylepšenými „tlakovými body". Angelalign Technology Inc. (6699.HK) („Angel") http://www.angelaligner.com, která se zaměřuje na inovace v oblasti technologie průhledných ortodontických rovnátek, dnes oznámila, že rozhodnutí pařížské místní divize Jednotného patentového soudu týkající se její funkce „torzní výstupky" nemá vliv na dostupnost jejích produktů v Evropě, kde již je integrována technologie nové generace pro kontrolu točivého momentu.

Společnost Angel již v Evropě funkci torzní výstupky vyřadila z nabídky a nahradila ji vylepšenou funkcí nazvanou tlakové body. Funkce tlakové body, která byla na evropský trh uvedena v září, byla navržena s cílem zlepšit regulaci točivého momentu a odráží trvalý závazek společnosti Angel k inovacím zaměřeným na řešení klinických výzev ortodontistů. Zákazníci společnosti Angel ve Španělsku, ve Velké Británii a mimo Evropu, včetně Ameriky a Asie, nejsou tímto rozhodnutím dotčeni. Společnost Angel neustále vyvíjí nová řešení, aby mohla i nadále poskytovat svým zákazníkům kvalitní služby.

Soud dnes rozhodl, že funkce „torzní výstupky" porušuje patent společnosti Align Technology Inc. (ALGN) týkající se repozice zubů pacienta podle ortodontického léčebného plánu. Angel s tímto rozhodnutím nesouhlasí a pečlivě jej posuzuje, přičemž zároveň zvažuje své možnosti. Společnost Angel se bude řídit rozhodnutím soudu, včetně vrácení všech produktů. Jelikož se torzní výstupky v Evropě již nenabízí, mohou ortodontisté využívající produkty a služby společnosti Angel pokračovat v léčbě svých pacientů přístupem k produktu tlakové body a nadále využívat klinickou a technickou podporu společnosti Angel.

Naší prioritou je zajistit, aby ortodontisté mohli i nadále poskytovat svým pacientům vynikající péči," uvedl Xavier Cherbavaz, generální ředitel a viceprezident pro Evropu, Afriku a Blízký východ ve společnosti Angelalign Technology Inc. „Torzní výstupky byly v Evropě již staženy z prodeje a nahrazeny tlakovými body, což je řešení určené k podpoře kontrolovaného působení síly a zubního kontaktu. Nadále se soustředíme na to, abychom ortodontistům poskytovali inovativní klinická řešení a spolehlivou zákaznickou zkušenost."

Angel bere práva duševního vlastnictví vážně a dbá na to, aby neporušovala platné patenty," dodal Richard Hirschland, obchodní ředitel a první zástupce ředitele společnosti Angel. „Pečlivě posuzujeme odůvodnění soudu a zvážíme všechny dostupné možnosti. Společnost Angel bude i přes soudní spor vedený konkurentem nadále inovovat a vylepšovat své produkty ve prospěch poskytovatelů a jejich pacientů. Neustálá inovace znamená předvídat výzvy a připravovat řešení na ochranu zákaznické zkušenosti. Náš přechod na systém tlakové body tento závazek odráží. Jsme odhodláni pokračovat ve vývoji inovativních řešení, aby se ortodontisté mohli na Angel dlouhodobě spolehnout."

Další informace najdete na angelaligner.com/eu a www.angelaligner.com.

O Angelalign Technology Inc.

Společnost Angelalign Technology Inc., založená v roce 2003 a kótovaná na burze od roku 2021, poskytuje řešení v oblasti průhledných rovnátek klinicky orientovaným odborníkům a pacientům ve více než 60 zemích. Společnost, která překročila hranici dvou milionů ošetřených případů a má tržní kapitalizaci přibližně 2 miliardy USD, se zaměřuje na klinické inovace a odbornou podporu, aby pomohla odborníkům dosahovat mimořádných výsledků. Její zavedené globální působení a neustálé investice do inovací podporují její dlouhodobý závazek vůči ortodontistům a jejich pacientům. Více informací najdete na angelaligner.com.

 

Kontakt pro média: Sue KolbAngelalign Technology Inc.sue.kolb@angelaligner.com

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59666.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči

Joseph Konek vylezl na nejvyšší stavbu Česka, dole čekala policie

Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici, přitahují milovníky adrenalinu jako magnet. Josef Konek na ně vylezl v úterý. Dole na něj čekala dvě...

Legendární hotel Medlov málem uhnil. Teď do něj lidé vozí poklady a vracejí mu život

Úžasný příběh Kláry a Jana Piskořových. Z taneční školy přes reality se dostali...

Z taneční školy a realitního byznysu až k hotelu, který zachraňují kus po kuse. Klára a Jan Piskořovi vracejí Medlovu na Vysočině jeho příběh i původní vybavení. Hosté jim vozí staré vypínače, v...

6 podzimních kousků, které má v šatníku každý. Vyzkoušeli jsme, jak z nich sestavit nový outfit

Kožená bunda a košile jsou pro ženy i muže nadčasovou kombinací.

Do pozadí ustupují některé předimenzované střihy, přehnaně sportovní outfity i nenápadný minimalismus. Co místo nich nosit, abyste letos na podzim nešlápli vedle? Módní trendy se mění rychle a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany

Slavné čedičové varhany u Kamenického Šenova se proslavily především díky...

Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně Krasomile a ušlechtilém králi Miroslavovi jak utíkají před zbrojnoši přes Panskou skálu. Ve městě dodnes...

První sníh nebo 7 stupňů? Ani jedno. Pro výměnu letních pneumatik platí jiné pravidlo

Pneuservisy mají v listopadu naplno. Od 1. 11. totiž platí povinnost pro jízdu...

Řidiči začínají s příchodem podzimu řešit, kdy vyměnit letní pneumatiky za zimní. Často se přitom řídí známou poučkou o sedmi stupních, jiní čekají na první sníh. Ani jedno ale není univerzálním...

Galerie Přerov chystá výstavu snímků osobností, naváže na výročí kina

ilustrační snímek

V Galerii Přerov se otevře výstava Facelook!, která zachycuje portréty českých i zahraničních osobností pořízené při filmových natáčeních. Jejich autorem je...

20. října 2026  9:14,  aktualizováno  9:14

Metropolitní oblasti a Národní centrum Dopravy 4.0 chtějí urychlit přípravu projektů

20. října 2026  10:39

Lampy za miliony, více zeleně. Kampa projde obnovou, otázkou je harmonogram

Revitalizace parku KAMPA. Návrh architektky Magdaleny Kurfürstové ze studia TAK.

Nového veřejného osvětlení se dočká pražský park Kampa. Obnova začíná v úterý, staré lampy nahradí tzv. Pražské lucerny. Jde o součást projektu na celkovou revitalizaci parku u Vltavy, jeho zeleně,...

20. října 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Makro Gastro Cup otevírá registrace. Vítězové získají stáž u Zdeňka Pohlreicha

20. října 2026  10:25

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

refurbed uzavírá kruh. Nově umožňuje elektroniku nejen nakupovat, ale i prodávat

20. října 2026  10:18

Nejvyšší soud odmítl dovolání aktérů kauzy Bereta, šlo o vynášení informací

ilustrační snímek

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání všech pěti aktérů kauzy Bereta, která spočívala ve vynášení informací z policejních spisů a trestních řízení. Rozhodoval bez...

20. října 2026  8:39,  aktualizováno  8:39

Slaný povede koalice ODS, ANO, Sportovci, Volba pro Slaný a Naše Česko

ilustrační snímek

Slaný na Kladensku povede koalice pěti politických uskupení: ODS, ANO, Sportovci - Unie pro sport a zdraví, Volba pro Slaný a Naše Česko. Koalice má 18 křesel...

20. října 2026  8:34,  aktualizováno  8:34

Zlín 21 vyzval hnutí STAN, aby jednalo o koalici se silným mandátem

ilustrační snímek

Zlínské hnutí Zlín 21 vyzvalo hnutí STAN, aby směřovalo společná jednání ke vzniku koalice pro změnu se skutečně silným mandátem. Zlín 21 to uvedl v...

20. října 2026  8:16,  aktualizováno  9:03

Z Bullerbynu rovnou do Holešovic. Slavné dětské příběhy ožijí na Jatkách78

Jatka78 zvou do světa dětí Astrid Lindgrenové: v říjnu uvedou Děti z Bullerbynu...

Sáňkování, spaní na seníku nebo krocení berana. Příběhy šesti kamarádů z knihy Astrid Lindgrenové ožijí na pražské scéně Jatka78. V sobotu 24. října sem zavítá brněnské Divadlo Polárka s inscenací...

20. října 2026  10:10

Nový podvod se snaží oklamat lékaře, někteří zaplatili falešné faktury

Podvodný email dožadující se u lékařů na Karvinsku zaplacení za licenci a...

Policisté na Karvinsku vyšetřují nový podvod, který cílí na lékaře. Pachatelé jim zasílají výzvu k zaplacení za licence k účetním programům, nechybí ani věrohodná falešná faktura. V několika...

20. října 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Boom výstavby domků v Chebu. U sportoviště Želva jich může stát skoro 160

Vizualizace možné podoby lokality u sportovního hřiště Želva v Chebu.

V Chebu vzniká nová lokalita pro individuální výstavbu. Prostor u sportovního hřiště Želva na jihozápadním okraji města u silnice na Pelhřimov nabídne ve třech etapách parcely pro téměř 160 rodinných...

20. října 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Comarch Loyalty mění věrnostní program Azerbaijan Airlines na fintechový ekosystém

20. října 2026  9:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×