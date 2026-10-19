Rozhodnutí pařížského soudu ohledně zrušené funkce bude mít na zákazníky společnosti Angelalign minimální dopad

Společnost Angel již v Evropě funkci torzní výstupky vyřadila z nabídky a nahradila ji vylepšenou funkcí nazvanou tlakové body. Funkce tlakové body, která byla na evropský trh uvedena v září, byla navržena s cílem zlepšit regulaci točivého momentu a odráží trvalý závazek společnosti Angel k inovacím zaměřeným na řešení klinických výzev ortodontistů. Zákazníci společnosti Angel ve Španělsku, ve Velké Británii a mimo Evropu, včetně Ameriky a Asie, nejsou tímto rozhodnutím dotčeni. Společnost Angel neustále vyvíjí nová řešení, aby mohla i nadále poskytovat svým zákazníkům kvalitní služby.
Soud dnes rozhodl, že funkce „torzní výstupky" porušuje patent společnosti Align Technology Inc. (ALGN) týkající se repozice zubů pacienta podle ortodontického léčebného plánu. Angel s tímto rozhodnutím nesouhlasí a pečlivě jej posuzuje, přičemž zároveň zvažuje své možnosti. Společnost Angel se bude řídit rozhodnutím soudu, včetně vrácení všech produktů. Jelikož se torzní výstupky v Evropě již nenabízí, mohou ortodontisté využívající produkty a služby společnosti Angel pokračovat v léčbě svých pacientů přístupem k produktu tlakové body a nadále využívat klinickou a technickou podporu společnosti Angel.
„Naší prioritou je zajistit, aby ortodontisté mohli i nadále poskytovat svým pacientům vynikající péči," uvedl Xavier Cherbavaz, generální ředitel a viceprezident pro Evropu, Afriku a Blízký východ ve společnosti Angelalign Technology Inc. „Torzní výstupky byly v Evropě již staženy z prodeje a nahrazeny tlakovými body, což je řešení určené k podpoře kontrolovaného působení síly a zubního kontaktu. Nadále se soustředíme na to, abychom ortodontistům poskytovali inovativní klinická řešení a spolehlivou zákaznickou zkušenost."
„Angel bere práva duševního vlastnictví vážně a dbá na to, aby neporušovala platné patenty," dodal Richard Hirschland, obchodní ředitel a první zástupce ředitele společnosti Angel. „Pečlivě posuzujeme odůvodnění soudu a zvážíme všechny dostupné možnosti. Společnost Angel bude i přes soudní spor vedený konkurentem nadále inovovat a vylepšovat své produkty ve prospěch poskytovatelů a jejich pacientů. Neustálá inovace znamená předvídat výzvy a připravovat řešení na ochranu zákaznické zkušenosti. Náš přechod na systém tlakové body tento závazek odráží. Jsme odhodláni pokračovat ve vývoji inovativních řešení, aby se ortodontisté mohli na Angel dlouhodobě spolehnout."
Další informace najdete na angelaligner.com/eu a www.angelaligner.com.
O Angelalign Technology Inc.
Společnost Angelalign Technology Inc., založená v roce 2003 a kótovaná na burze od roku 2021, poskytuje řešení v oblasti průhledných rovnátek klinicky orientovaným odborníkům a pacientům ve více než 60 zemích. Společnost, která překročila hranici dvou milionů ošetřených případů a má tržní kapitalizaci přibližně 2 miliardy USD, se zaměřuje na klinické inovace a odbornou podporu, aby pomohla odborníkům dosahovat mimořádných výsledků. Její zavedené globální působení a neustálé investice do inovací podporují její dlouhodobý závazek vůči ortodontistům a jejich pacientům. Více informací najdete na angelaligner.com.
Kontakt pro média: Sue KolbAngelalign Technology Inc.sue.kolb@angelaligner.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59666.