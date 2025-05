Rozhovor: ROHLIG SUUS napříč Evropou - logistika, která jde s dobou

Pamatujete si ještě, jaké to bylo začínat se značkou ROHLIG SUUS na českém trhu?

Ano, začátky byly dynamické. Byli jsme malý tým s jasným cílem – přenést úspěšný model z Polska do českého prostředí. V Česku jsme začínali v roce 2018, a to pouze se základním servisem silničního, leteckého a námořního carga. Postupně jsme ale přidávali další služby podle potřeb našich zákazníků. Přibyla železnice, 4PL řešení (tj. outsorcingové a poradenské služby), vlastní sklady, clení. V roce 2023 jsme uskutečnili velmi důležitou fúzi se společností Joppa Logistics. Každý krok měl svůj čas a smysl.

Co všechno si dnes pod "logistikou" máme představit?

Zdaleka to není jen o převozu zboží z bodu A do bodu B. Ruku v ruce s dopravou se často řeší skladování, což znamená nejen bezpečné uložení zboží, ale i celou řadu dalších doplňkových operací, např. překládku zboží, jeho kompletaci, co-packing, etiketování. V současnosti disponujeme moderními sklady o rozloze 15.000 m2 ve strategických lokalitách na okraji Brna a Prahy. Svou cestu zde začínají nebo končí i systémové sběrné zásilky, a to jak silniční, tak i námořní z Asie. Oba sklady slouží zároveň jako překládková depa pro naši tuzemskou distribuci.

Pracujeme i na projektech, kdy pro naše klienty kompletně řídíme celý logistický řetězec a koordinujeme různé dodavatele a služby tak, aby vše fungovalo hladce a efektivně. Součástí našich služeb je i provádění nadrozměrných či jinak nestandardních nákladů, které vyžadují odborný přístup a použití unikátní techniky. Často klientům radíme a navrhujeme řešení na klíč.

Na jaké obory se zaměřujete a čím se odlišujete od konkurence?

V zásadě obsluhujeme veškerá odvětví - od bílé techniky, potravinářství, přes chemii, strojírenství a elektroniku až po automotive. Umíme se, myslím, přizpůsobit specifickým požadavkům téměř každého segmentu.

Klíčová je pro nás kombinace pružnosti a inovací. Pracujeme s moderními systémy, investujeme do techniky i lidí, a přitom si držíme individuální přístup. Naší výhodou je také propojení s celou skupinou SUUS v rámci CEE regionu a Střední Asie, ale také, že máme výborné vztahy s celosvětovou sesterskou společností Röhlig.

Co považujete za největší úspěch posledních let a kam směřujete dál?

Jako úspěšnou vidíme rozhodně akvizici Joppa Logistics, díky které jsme posílili regionální síť a zároveň si zachovali rodinný přístup k zákazníkům. Významným milníkem bylo i spuštění služby 4PL a vybudování celní deklarace.

V současné době rozvíjíme jednotnou distribuční síť s našimi nejbližšími sousedy (CZ, SK, PL, HU) a rozšiřujeme naše specializace – kupříkladu projektové cargo a e-commerce. Chceme být partnerem, který zákazníkovi co nejvíce ulehčí jeho podnikání.

Na závěr, jaké máte motto?

Heslo naší skupiny je "One step ahead…", které plně vystihuje strategii firmy. Já osobně mám velice rád citát Alberta Einsteina, který s tím tak trochu souvisí: "Život je jako jízda na kole. Chcete-li udržet rovnováhu, musíte se neustále pohybovat dopředu."

