Rozhovor s Denisou Stránskou, PhD., českou vědkyní, která uvedla na trh revoluční přípravek na podporu imunity a ochrany buněk PREVECAN

Pokud chcete být vědcem, tak musíte pro svůj obor opravdu hořet, protože máte štěstí, když vám z tisíce pokusů vyjde jeden. A pokud jste navíc žena, tak se ještě navíc potýkáte s mnoha předsudky.

Denisa Stránská, PhD., od malička věděla, co chce. A to, že chce pomáhat lidem. Netušila jak, a tak když se rozhodla studovat chemii, ji ani nenapadlo, jakou cestou se vydala. Měla velké štěstí, protože ji rodiče od začátku podporovali, dokonce v rodině už chemičku měli.

Zrazoval vás někdo od toho jít na chemii, protože jste holka?

Ne, to určitě ne. Rodiče chtěli, abych šla na medicínu, ale jim se líbila vojenská medicína, protože tam byla tehdy desetiletá záruka práce. A tam se mi nechtělo. Popravdě nedokážu ani říct, proč jsem si tehdy vybrala studium chemie. Vlastně proplouvám životem, snažím se naslouchat, co cítím.

Jako specializaci jste si na univerzitě vybrala organickou chemii a farmakochemii.

Ano, lidské tělo mě odjakživa bavilo. Už na střední škole. A u farmakochemie jsem zjistila, že to je přesně to místo, kde mohu pomáhat lidem. Věnovala jsem se nanotechnologiím v Liberci, a od technických aplikací jsem se dostala k aplikacím biomedicinálním. Pracovala jsem na různých grantových projektech s akademickou sférou – ať to bylo tkáňové inženýrství nebo třeba náhrada kostí, a jeden z těch projektů byl i farmaceutický.

Po několikaleté kariéře v oblasti nanotechnologií jsem nastoupila na doktorské studium na Farmaceutické fakultě UK. Byl rok 2009 a dceři byly 3 měsíce. Nebylo to úplně jednoduché, ale jak vždy říkám – pokud si dobře zorganizujete čas, dá se zvládnout vše.

A pak přišel na řadu PREVECAN?

Ano, byla jsem oslovena, abych se podílela na vývoji a uvedení na trh PREVECANU, což je doplněk stravy určený k posílení imunity a ochraně buněk. Možná to zní jednoduše, ale pro to, aby byl výrobek uveden na trh musíte splnit mnoho norem, požadavků, klinických studií. Musíte mít dokumentaci kvality a mnoho dalších věcí.

Co mne lákalo nejvíc, byla možnost, že opravdu můžeme lidem pomoci. Pomáhat jim mít lepší, kvalitnější, zdravější život. Laicky řečeno - Prevecan dokáže velmi účinně podpořit imunitní systém, aby dokázal bránit buňky vůči vnějším škodlivým podnětům. Protože když nemáte dostatečně silnou imunitu, dáváte prostor selhání.

Je to jako byste nechali otevřené dveře od bytu a tím pádem dali příležitost nezvaným hostům?

Imunitu, potažmo ochranu buněk často podceňujeme, a přitom je to jedna z nejdůležitějších věcí v našem životě.Všichni mluvíme o Longevity, je to trendující téma, chceme žít ideálně do sta let. Ale je také nutno si uvědomit, že chceme žít kvalitní život a podle toho se ke svému tělu chovat.

Již přes dvacet let jsou v hledáčku farmaceutických firem lysofosfolipidy, které jsou součástí mnoha buněčných struktur. Pomáhají při odstranění mrtvých a defektních buněk. Při stresu, vyčerpání nebo u vážného onemocnění je pak jejich hladina potlačena a tím pádem klesá naše imunita.

PREVECAN měl být původně lék, je to tak?

Výsledky dosavadních studií Prevecanu, které jsme prováděli především s onkologickými pacienty, byly tak skvělé, že už jsme prostě nechtěli čekat. Zdálo se nám efektivnější pustit Prevecan, jako turbo pohon buněk k lidem hned, aby mohl začít pomáhat co nejdříve než čekat dalších deset, dvanáct let, než projde kompletním klinickým hodnocením. Víme, že látky, které jsou jeho základní složkou, jsou čistě přírodního původu, takže nebylo čeho se bát.

Co vás k tomu vedlo?

Víte, když dostáváte zpětnou vazbu od pacientů, že jim přípravek pomáhá, že se výrazně zlepšil jejich zdravotní stav, tak prostě chcete pomoci více lidem. Jedna pacientka nám napsala: "Zjistili mi nádor v prsu, který jak se naštěstí ukázalo byl nezhoubný, na doporučení jsem začala používat Prevecan jako prevenci a cítím se mnohem lépe a chráněná."

Jiný pacient, který se léčí s rakovinou, a který bere Prevecan, mi poslal zprávu: "Připadám si překvapivě dobře silný. Dneska už jsem se odvážil i na pěkných pár kilometrů po hřebenech, a dokonce mi to upaluje jako naposledy předloni. (před nemocí)"

Díky svému unikátnímu složení PREVECAN:

- Podporuje regeneraci buněk a obnovu buněčné komunikace.

- Posiluje imunitní systém a zvyšuje odolnost vůči infekcím.

- Přispívá ke zvýšení energie a vitality.

- Pomáhá tělu zvládat stres a regenerovat po fyzickém i psychickém vyčerpání.

PREVECAN jste uvedli na trh ve třech formách, proč?

Vychází to v podstatě z toho, jak moc prevenci potřebujeme. Klasický PREVECAN je pro všechny, kteří chtějí imunitu podpořit. Všichni žijeme ve stresu a potřebujeme "nakopnout".

PREVECAN FORTE je pak pro ty z nás, kteří trpíme civilizačními chorobami – můžu zmínit třeba diabetes, různá autoimunitní onemocnění nebo třeba nespavost.

Poslední, nejsilnější PREVECAN FORTE plus je určen pro onkologické pacienty. Bohužel neumíme vyléčit rakovinu, ale můžeme pomoci s imunitou, kterou mají tito pacienti výrazně oslabenou. Zlepšujeme kvalitu jejich života. Můžeme prodloužit délku jejich života či při vyléčení rychleji získat zpět imunitu. Vědecká data jasně říkají, že lysofosfolipidy hrají zásadní roli v imunitním systému při zánětlivých procesech a tím pádem jsou zásadní v oblasti onkologie nebo obecně imunologie v imunoterapii.

CO JSOU LYSOFOSFOLIPIDY

Lysofosfolipidy, zkráceně LPL, jsou malé, biologicky aktivní lipidy, které jsou přirozeně přítomné v lidském těle. Ovlivňuji tekutost membrán, působí jako signální molekuly zapojené do procesů jako zánět, buněčná smrt i buněčné přežití, ovlivňují buněčné dělení. Jejich role v lidském těle je nenahraditelná a jejich nerovnováha může vést k patologickým stavům. Významným způsobem se podílí na signalizaci a regulaci imunitnímu systému. Při stresu, vyčerpání nebo u vážného onemocnění může být produkce lysofosfolipidů potlačena. Proto je vhodné v těle udržovat dostatečně vysokou hladinu lysofosfolipidů.

