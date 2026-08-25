Rozlučte se s prázdninami v pohybu! Do Metropole Zličín se po letech vrací oblíbená Pumptrack & Parkour zóna

Pumptrackovou dráhu doplní profesionální parkourové překážky, na kterých si zájemci vyzkouší základy parkouru pod dohledem zkušených instruktorů. Program je určen začátečníkům i pokročilým a nabídne bezpečný prostor pro první sportovní zkušenosti i zdokonalování dovedností v bezpečně připraveném prostoru, který bude návštěvníkům otevřen ve všední dny od 12:00 do 18:00, o víkendech pak od 11:00 do 18:00. Na jednotlivé aktivity se budou návštěvníci zapisovat přímo na místě. Workshopy budou probíhat v krátkých desetiminutových blocích, aby se do programu mohlo během dne zapojit co nejvíce dětí.
„Období návratu do školy bývá pro děti i rodiče často hektické, ať už kvůli shánění školní výbavy, nebo návratu k běžnému režimu. Chceme jim proto závěr prázdnin a začátek školního roku co nejvíce zpříjemnit a nabídnout také prostor pro společně strávený čas. Návrat oblíbené Pumptrack zóny je skvělou příležitostí zakončit letní prázdniny pohybem, vyzkoušet si něco nového a užít si společný den plný sportu a zážitků,“ říká Kateřina Kleslová, marketingová manažerka Metropole Zličín.
Vyvrcholení celé akce proběhne v sobotu 6. září. Od 11:00 odstartuje závěrečný moderovaný sportovní den s exhibicemi profesionálních jezdců, workshopy a setkáním se známými osobnostmi české freestyle a parkourové scény. Součástí programu budou také dvě autogramiády VIP hosta VOVY, influencera a jednoho z předních českých parkouristů. Chybět nebude ani legenda freestyle koloběžek Jára “Mini” Soukup. Oba zároveň povedou vlastní workshopy, na které se budou moci členové věrnostního programu Metropole Zličín předem registrovat prostřednictvím sociálních sítí a webových stránek centra.
Právě členství v Metropole clubu návštěvníkům zpřístupní celý program Pumptrack & Parkour zóny. Registrace je jednoduchá, zdarma a probíhá online. Členové se mohou těšit na volný vstup do zóny, soutěže o atraktivní ceny i možnost předem si rezervovat místo na exkluzivních VIP workshopech. Pro samotné zapojení do sportovních aktivit bude na místě potřeba vyplnit registrační formulář se souhlasem se vstupem na vlastní nebezpečí. Návštěvníci si pak mohou vyzkoušet pumptrack, parkour i další akční sporty, zapůjčit si potřebné vybavení, učit se od zkušených instruktorů a setkat se s profesionálními sportovci. Více informací najdete na westfield.com/cz/czech-republic/metropole/club.
Vedle závěrečného sportovního dne nabídne první zářijový víkend v Metropoli Zličín také další program v duchu Back to School. V sobotu 5. září od 10 do 18 hodin se zájemci mohou těšit na swap školních pomůcek a výbavy ve spolupráci se Swap Prague, kde budou mít možnost vyměnit již nevyužívané věci za jiné. Od 12 do 17 hodin program doplní také kreativní workshop. Akce zároveň odstartuje dlouhodobou spolupráci Metropole Zličín se Swap Prague, v jejímž rámci se budou swapovací akce konat i v průběhu celého roku. Zářijový program Metropole Zličín doplní také oblíbené Dny Marianne, které se uskuteční od 18. do 21. září 2026.
Více na www.westfield.com
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Zdroj: www.westfield.com
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