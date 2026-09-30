Rozpoznat škody dříve, než se stanou nebezpečnými: RENI vyvíjí řešení pro bezpečné silnice a mosty

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  15:42
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Litvínov 30. září 2026 (PROTEXT/news aktuell) - Interreg projekt RENI propojuje vysoké školy, výzkumné instituce a podniky z Německa a Česka s cílem zvýšit odolnost infrastruktury v příhraničním regionu. Pomocí vysoce přesné 3D měřicí techniky, dronů, geovědních metod a umělé inteligence vyvíjí RENI nové přístupy k včasnému rozpoznávání škod na silnicích, mostech a svazích a k cílené ochraně infrastruktury.

Místo: Žitava

Extrémní počasí, eroze a geologické změny zvyšují zátěž silnic a mostů. Poškození staveb nebo nestabilní svahy mohou omezit dopravní trasy a mít rozsáhlé dopady na ekonomiku i obyvatelstvo. Aby bylo možné rizika rozpoznávat dříve a cíleněji vyvíjet ochranná opatření, spojují partneři z vědy a hospodářské sféry v Interreg projektu RENI své znalosti a odborné zkušenosti napříč hranicemi.

RENI znamená „Research and Enterprise Network for Infrastructure“. Projekt propojuje odbornice a odborníky z vědy, ekonomiky a veřejných institucí z Německa a Česka. Cílem je vyvíjet inovativní postupy pro bezpečnou, klimaticky odolnou a budoucnosti schopnou infrastrukturu a zpřístupnit je obcím, podnikům a dalším regionálním aktérům.

High-tech pro bezpečné silnice, mosty a svahy

V centru projektu stojí inovativní metody, které umožňují přesněji zaznamenávat, sledovat a zabezpečovat stavby i svahy. Využívá se mimo jiné vysoce přesná 3D měřicí technika, drony pro inspekci těžko přístupných oblastí, geovědní vyšetřovací metody, umělá inteligence pro vyhodnocování dat a numerické simulační metody. Díky tomu lze škody rozpoznat včas, lépe posoudit rizika a vyvinout vhodná ochranná opatření.

Přenos znalostí a praktické testy

Veřejná kolokvia, síťová setkání, praktické dny a dvojjazyčná online platforma (https://www.reni-netw.org/index.php/cs/) zajišťují přeshraniční přenos znalostí a technologií. Současně vzniká testovací a demonstrační areál, kde lze nové postupy ověřovat v reálných podmínkách.

Lead partnerem je Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (HTW). Dalšími partnery jsou Hochschule Zittau/Görlitz, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Karlova a společnost Jähnig GmbH Felssicherung und Zaunbau.

Podpora EU pro klimaticky odolnou infrastrukturu

Interreg projekt RENI probíhá od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2026. V rámci programu Interreg Sasko-Česko je financován částkou 1 294 215,51 eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Odkaz na video 1: https://vimeo.com/1226340038/c4b8779dd0

Odkaz na video 2: https://vimeo.com/1209833302/00c554f9f1

 

O projektu

Projekt „EUconomy – Partnerships4Prosperity“ představuje po dobu dvanácti měsíců iniciativy EU z Německa a sousedních zemí – Rakouska, Polska, Česka, Dánska a Francie – prostřednictvím multimediálních obsahových balíčků. Obsah se věnuje klíčovým tématům, jako jsou ekonomika, inovace, udržitelnost, odborné vzdělávání a digitální transformace, a je médiím k dispozici zdarma.

Projekt „EUconomy – Partnerships4Prosperity“ je financován Evropskou komisí.

Tiskový kontakt

EUconomy-Team EUconomy@newsaktuell.de

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PŘÍSPĚVEK 1

Interreg projekt RENI spojuje vysoké školy, výzkumné instituce, podniky a veřejné instituce z Německa a Česka.

Společně vznikají nová řešení pro bezpečnou a klimaticky odolnou infrastrukturu.

#RENI #Interreg #EU #Inovace #Pohraničí

PŘÍSPĚVEK 2

Když se silnice nebo mosty dostanou pod tlak v důsledku extrémního počasí a eroze, týká se to celého regionu: dojíždějících, podniků, obcí i rodin.

Interreg projekt RENI propojuje partnery z Německa a Česka, aby pomohl zvýšit odolnost infrastruktury. Cílem je včas rozpoznávat rizika a dlouhodobě zvyšovat bezpečnost dopravních tras.

#RENI #Interreg #EU #Inovace #Pohraničí

PŘÍSPĚVEK 3

Silné deště se mohou stát nebezpečím kdekoli – pro silnice, mosty i každodenní život lidí. V pohraničních regionech se k tomu přidává další faktor: ochranná opatření je často nutné promýšlet a koordinovat přes hranice států.

Projekt RENI financovaný EU vyvíjí nové metody, jak tato rizika zviditelnit dříve. Profitují z toho lidé, kteří denně dojíždějí do práce nebo do školy.

#RENI #Interreg #EU #Inovace #Pohraničí

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59405.

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