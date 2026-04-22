Rozšířené bezpečnostní upozornění – riziko otravy oxidem uhelnatým. Bezpečnostní opatření pro vybrané plynové průtokové ohřívače vody BOSCH a JUNKERS vyráběné od roku 2019.

- Rozšířené bezpečnostní opatření z důvodu možného rizika otravy oxidem uhelnatým
- Opatření se týká plynových průtokových ohřívačů vody z produktové řady Bosch Hydro 4100/4300 a Junkers Hydro 4300 ve všech výkonových variantách
- Spotřebitelé mohou dotčené přístroje identifikovat podle sériového čísla
- Bosch Home Comfort poskytuje dotčeným zákazníkům bezplatně CO sensor
Celostátní bezpečnostní opatření pro vybrané plynové průtokové ohřívače vody značky BOSCH a JUNKERS
V České republice se toto bezpečnostní opatření týká vybraných plynových průtokových ohřívačů vody z produktové řady Bosch Hydro 4100/4300 a Junkers Hydro 4300 ve všech výkonových variantách, vyrobených od roku 2019. Naše sledování trhu ukázalo, že u těchto zařízení může dojít ke zvýšené koncentraci oxidu uhelnatého ve spalinách, pokud je hořák silně znečištěný, například v důsledku nedostatečné nebo opožděné údržby. Pokud se k tomu navíc přidá nedostatečný tah v komíně nebo systému odvodu spalin, hrozí riziko, že spaliny obohacené oxidem uhelnatým mohou nepozorovaně unikat do místnosti, kde je zařízení instalováno, což představuje významné bezpečnostní riziko.
Bezpečnost spotřebitelů je pro společnost Bosch Home Comfort nejvyšší prioritou. Jako výrobce řešení pro vytápění a ohřev teplé vody se Bosch Home Comfort zavazuje dodržovat nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti. Bezpečnost dotčených zařízení však nelze za všech okolností po celou dobu jejich životnosti plně zaručit. Z tohoto důvodu Bosch Home Comfort zavedla a nyní rozšiřuje své bezpečnostní opatření pro tyto plynové průtokové ohřívače vody.
Jak mohou spotřebitelé ověřit, zda je jejich zařízení nově nebo opakovaně dotčeno bezpečnostním opatřením?
Bosch Home Comfort vyzývá všechny spotřebitele, aby zkontrolovali typový štítek a sériové číslo umístěné na zadní vnitřní straně zařízení a zjistili, zda se na něj vztahuje toto bezpečnostní opatření.
Spotřebitelé zadají 10místné sériové číslo zařízení na webových stránkách https://www.bosch-homecomfort.com/cz/cs/rodinne-domy-a-byty/zakaznicka-podpora/nezavazne-bezpecnostni-opatreni a dále postupují podle uvedených pokynů.
Spotřebitelé, kteří mají dotazy, připomínky nebo problémy se zadáním sériového čísla, mohou kontaktovat bezplatnou informační linku na čísle 840 111 190 (pondělí až pátek, 9:00–18:00 hodin) nebo zaslat e-mail na adresu Servis.TTCZ@cz.bosch.com .
Zákazníci, jejichž zařízení jsou dotčena, obdrží bezplatně CO senzor, který je určen k instalaci v blízkosti jejich zařízení.
Jak předejít možným bezpečnostním rizikům?
Aby se minimalizovalo jakékoli bezpečnostní riziko do doby, než bude správně nainstalován CO senzor, jsou spotřebitelé vyzváni, aby omezili ohřev vody na maximálně 15 minut a zajistili dostatečný přívod čerstvého vzduchu během používání zařízení i po jeho ukončení. Pokud zařízení nebylo v posledních 12 měsících servisováno, je nutné v krátké době zajistit jeho údržbu prostřednictvím odborného servisního technika.