Rozsviťme Česko: Zapojte se do největší dárcovské výzvy!

Do projektu se může zapojit kdokoliv. Darovaná částka rozsvítí světlo na mapě v místě, které si dárce sám zvolí. Může to být bydliště, chalupa, oblíbené místo nebo sídlo firmy. Veškerý výtěžek půjde prostřednictvím Nadace Via a portálu Darujme.cz na podporu 14 neziskových organizací, které se věnují pomoci lidem s handicapem, opuštěným seniorům, zraněným zvířatům nebo poskytují stále více potřebnou hospicovou péči.

Za projektem stojí Peter Chalupianský. Manažer udržitelnosti ve společnosti Kaufland a člen správní rady Nadačního fondu Českého rozhlasu, který se sám věnuje neziskovým projektům dlouhodobě. Jeho snem je vytvořit z Rozsviťme Česko tradici, která každý rok opravdu rozsvítí republiku a pomůže těm, kteří to potřebují.

On sám daroval prvních 100 000 Kč – 1 Kč za každé ze 100 000 světel, které chce v projektu rozsvítit. “Každý rok věnuji přibližně 20 000 Kč na dobročinné účely. Pomůžou, ale věřím, že když nyní věnuji to, co bych daroval v příštích letech, tak může mít moje pomoc mnohem větší dopad. Teď už to však není o mně, ale o všech, kteří se rozhodnou rozsvítit své světlo společně se mnou.” dodává Chalupianský.

Projekt probíhá do 31. prosince na webu www.rozsvitmecesko.cz.

Již po prvních dnech svítí na mapě České republiky přes 500 světel a bylo vybráno téměř 400 000 Kč. Do projektu se zapojili už stovky individuálních dárců, ale také vybrané firmy. Na mapě České republiky svítí Kino MAT, populární budějovická kavárna Café Datel či všechny pobočky společnosti Tipsport.

Autoři realizují projekt ve volném čase a bez nároku na odměnu. Veškerý výtěžek tak podpoří neziskové organizace Alsa, Dům pro Julii, Hospic sv. Kleofáše, Hospic sv. Lazara, HOSPIC TEMPUS, Mobilní hospic Ondrášek, Nadační fond Příběhy, Nadační fond Vrba, pořadatele benefiční Polévky, která pomáhá, neziskovou organizaci Psí život, Sdružení Neratov, Sociální podnik Klubák, Sportovní klub vozíčkářů Praha či Ústeckou komunitní nadaci.

Rozsviťme Českou republiku a pomozme těm, kteří to potřebují.

Kontakt:

spolecne@rozsvitmecesko.cz

