Roztoky svítí moderně a úsporně

Roztoky (u Prahy) 24. září 2025 (PROTEXT) - Město Roztoky ve Středočeském kraji se rozhodlo modernizovat svou síť veřejného osvětlení. Cílem komplexní obnovy bylo nejen výrazné snížení spotřeby elektrické energie a provozních nákladů města, ale rovněž zvýšení bezpečnosti na komunikacích a přechodech a celkové kvality veřejného prostoru. Na základě výsledků výběrového řízení byla pro realizaci projektu vybrána společnost Signify, světový lídr v oblasti osvětlení, která má bohaté zkušenosti z podobných projektů.

Město Roztoky hledalo řešení, které by bylo v souladu s moderními normami a ekologickými standardy, a které by zároveň respektovalo vzhled veřejného prostoru. Důležité bylo také umožnit integraci s dalšími systémy chytré infrastruktury do budoucna. Celý projekt, který byl ze 70 % financován prostřednictvím grantu z Národní plánu obnovy, musel být navíc realizován rychle, a bez výrazného narušení běžného provozu města. To vyžadovalo pečlivé plánování, přesné kalkulace nákladů a flexibilní koordinaci s dodavateli.

„První fáze modernizace proběhla v rekordním čase a během pouhých 14 dní jsme vyměnili 280 světelných bodů. To představuje 20 % celkového veřejného osvětlení,“ uvádí Vlastimil Novák, Key Account Manager ve společnosti Signify Vlastimil Novák, který obchodně zastřešil a vedl celý projekt. 

Celkem firma Signify instalovala 308 svítidel ve 14 různých konfiguracích, které byly zvoleny s ohledem na konkrétní umístění a potřeby prostoru. Druhá fáze modernizace je naplánovaná na rok 2026 po vypsání nové dotační výzvy.

Podle tajemníka města Roztoky, Ivana Golla funguje systém přesně podle očekávání a po roce a půl provozu je jeho přínos pro kvalitu veřejného prostoru jasně patrný. „Nejenže se dosavadní úspory potvrdily, zvýšila se také bezpečnost. Velkým přínosem je i to, že nám systém Interact City poskytl nástroj pro chytré řízení veřejného osvětlení. Díky flexibilním režimům máme přesnou kontrolu nad tím, kdy a kde je osvětlení skutečně potřeba, a zároveň dokážeme lépe plánovat údržbu,“ říká Goll.

 

Na doplňující otázky odpovídá Hynek Bartík, Sales Manager pro veřejný sektor ČR, SK, HU ve společnosti Signify.

Jaké konkrétní technologie byly pro obnovu světelné infrastruktury použity?

Dominantně jsme použili svítidla Philips DigiStreet, která díky plochému tvaru a rovnému tvrzenému sklu dosahují optické účinnosti až 90 % a svítí pouze do spodního poloprostoru. Tím eliminují přímý světelný smog. Tyto modely poskytují kvalitní optický výkon, efektivitu a estetický vzhled vhodný pro městské prostředí. Kromě toho jsme nasadili i modely CitySoul, ClassicStreet a Villa LED, které esteticky zapadají do různých částí města. Využili jsme také clonění a různé optiky, aby světlo nezasahovalo do fasád či oken domů.

Systém Interact City pak přinesl městu možnost dálkového monitorování a správy veřejného osvětlení. Umožňuje například nastavovat stmívací režimy, dynamicky regulovat osvětlení na základě hustoty dopravy nebo ročního období. Například hlavní tah se rozsvěcí o 15 minut dříve než vedlejší ulice, což zvyšuje bezpečnost a efektivitu provozu. Systém rovněž podporuje prediktivní údržbu a zajišťuje rychlou reakci na poruchy. 

Jakým způsobem bylo při návrhu veřejného osvětlení zohledněno lidské zdraví, bezpečnost a ochrana přírody?

Pro zajištění optimálního komfortu byly použity rozdílné teploty chromatičnosti – teplejší (2200 K) v parcích a klidových zónách pro podporu relaxace a přirozeného biorytmu, chladnější (2700 K) na hlavních tazích a bočních komunikacích pro zvýšení viditelnosti a bezpečnosti. Tento přístup je šetrnější k lidskému zdraví i přírodě. Tato volba zároveň omezuje vyzařování modrého spektra a přispívá ke snižování světelného smogu.

Modernizace veřejného osvětlení v Roztokách přinesla městu nejen kvalitnější světlo a větší bezpečnost, ale také jasně měřitelné úspory. O jak velké úspory konkrétně jde?

Díky instalaci úsporných LED svítidel a zavedení inteligentního systému řízení klesl celkový příkon osvětlení z původních 21,4 kW na 7,7 kW, a díky aktivovaným stmívacím režimům až na pouhých 5,6 kW. To představuje úsporu až 74 % oproti původnímu stavu.

Při průměrné délce svícení 4 100 hodin ročně a aktuální ceně 2,229 Kč za kWh město ušetří ročně přibližně 200 000 Kč na nákladech za elektrickou energii.

Modernizace se navíc pozitivně promítla do uhlíkové stopy města. Roční emise CO2 klesly z původních 75,48 tun na 19,72 tun, což znamená úsporu téměř 56 tun CO2 ročně – tedy ekvivalent emisí, které vyprodukuje osobní automobil při 400 000 ujetých kilometrech.

Projekt v Roztokách slouží jako vzorové řešení, jak lze ve veřejném sektoru efektivně a rychle zavádět chytré a udržitelné technologie.

Ano, máte pravdu. Spojení úsporného osvětlení, inteligentního řízení a citlivého urbanistického přístupu ukazuje cestu, kterou se mohou vydat i další města v České republice. Roztoky tak mohou být příkladem, že i menší či středně velké město může bez kompromisů spojit technologický pokrok s ohledem na životní prostředí, provozní efektivitu i každodenní potřeby svých obyvatel.

Kontaktní formulář: https://www.signify.com/cs-cz/leadform

 

Hynek Bartík doporučuje:

5 tipů pro úspěšnou modernizaci veřejného osvětlení

1. Proveďte audit infrastruktury

Zhodnoťte technický stav stávajících svítidel a určete místa s největším potenciálem úspor a nutnou modernizací.

2. Zpracujte světelně-technický návrh

Vyberte vhodná svítidla, která zajistí alespoň 50% úsporu energie, dlouhou životnost a soulad s normami. Optimalizujte celý systém, nejen jednotlivé body.

3. Naplánujte rozpočet a rozsah investice

Zahrňte náklady na svítidla, řídicí systém i instalaci. Uvažujte o systému řízení osvětlení již v plánovací fázi.

4. Stanovte kvalitativní kritéria pro dodavatele

Požadujte certifikace ENEC, ENEC+, Zhaga D4i, minimální pětiletou záruku a prokazatelné reference v ČR i zahraničí.

5. Zvažte integraci řídicího systému

Dálkové řízení, úprava intenzity světla dle potřeby, integrace s dalšími městskými systémy a možnost budoucího rozšíření.

 

 

Zdroj: Signify

 

 

EXTERNÍ E-MAIL
Posílám pár snímků z okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, které je nečekaně plné barev.
Přeji pěkný den
David Tichý

