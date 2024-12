Roztroušená skleróza se musí léčit včas

Roztroušená skleróza byla Michaele Čejkové diagnostikována, když jí bylo 21 let a oslepla dočasně na levé oko. Tehdy si uvědomila, že zdravotní problémy jako brnění nebo ztrátu citlivosti v noze už cítila několik let. Poté co lékaři potvrdili diagnózu, se rozhodla zúčastnit klinické studie, která jí umožnila testovat nové léky před jejich schválením. Díky nim udržela nemoc pod kontrolou. V současnosti užívá moderní léky a je pod dohledem lékařů. „Prognózy do budoucna se snažím nevnímat, vždy se může něco stát,“ říká Michaela, která se nemoc snaží brát s nadhledem. Příčiny roztroušené sklerózy nejsou zcela objasněny. Vliv může mít určitá genetická dispozice i souvislost s infekcí virem Epstein Barrové, nedostatkem vitaminu D nebo například složením mikrobiomu. Negativní vliv má i kouření, stres a nesprávná životospráva.

Počty pacientů se do 20 let zdvojnásobí

Roztroušená skleróza (RS) začíná v mladém věku, často kolem třiceti let, kdy má mozek velké rezervy. Zpočátku přicházejí ataky, což je stav akutního neurologického zhoršení. Pacient přestane vidět, cítit a hýbat se.

Onemocněním v Česku trpí více než 26,5 tisíce lidí, zejména žen. Z predikcí projektu Inovace pro život II, jenž organizuje Asociace inovativního farmaceutického průmyslu na základě dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), vyplývá, že v roce 2040 se jejich počet téměř zdvojnásobí. Naději jim může přinést moderní léčba.

V minulosti byla úspěšnost léčby pouze třicetiprocentní, u většiny pacientů vedlo onemocnění k postupné invaliditě a předčasnému úmrtí. První moderní biologické léky se do Česka dostaly na přelomu tisíciletí. V současnosti mohou čeští pacienti užívat již patnáct moderních léků, které se jim podávají ve specializovaných RS centrech. To je až o 87 procent více léčiv, než bylo v roce 2015. Nejvíce pacientů se „centrově“ léčí ve Středočeském, Pardubickém a Jihočeském kraji, nejméně v Plzeňském a Moravskoslezském.

Naději na život dává moderní léčba

Nové léky a nárůst pacientů v centrech spolu se snížením jejich úmrtnosti a prodloužením délky života tedy ukazuje, jak pozitivní přínosy inovativní léčba má. „Z analýzy Inovace pro život II také vyplývá značný pokles čerpání sociální podpory, naopak častější je návrat pacientů do pracovního procesu i běžného života,“ připomíná další benefity ředitel AIFP David Kolář.

Doba dožití dnešních pacientů s roztroušenou sklerózou léčených „centrově“ se totiž přiblížila době, které se dožívá běžná populace. Tito pacienti pobývají v nemocnici mnohem méně a čerpají i méně zdravotních služeb. Ve věkové skupině mezi 50 a 64 lety jich do práce chodí až 68 procent, což je o třetinu více než u pracujících pacientů bez centrové léčby.

Zdroj: Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

