Rozvoj elektromobility zrychluje, kam míří? To nastíní konference ČISTÁ MOBILITA

Jak výrazný je posun v oblastech dobíjecí infrastruktury, bateriových technologií nebo konkurenceschopnosti evropského automobilového průmyslu? To budou témata, která otevřou odborníci během přednášek, diskuzí i networkingu v rámci odborné konference ČISTÁ MOBILITA. Akce se koná během úvodního dne mezinárodního veletrhu čisté mobility e-SALON a propojí zástupce průmyslu, energetiky, veřejné správy, akademické sféry i technologických společností.
Protože je elektromobilita žhavým tématem v rámci probíhající přeměny evropské dopravy i energetiky, je ovlivněna geopolitickými událostmi, regulatorními požadavky, rozvojem dobíjecí infrastruktury či proměnami automobilového průmyslu i požadavky zákazníků. Právě těmito skutečnostmi se bude zabývat osmý ročník konference a účastníkům přinese ucelený přehled o vývoji trhu, technologických trendech i zkušenostech z praxe.
„Konference vytvoří prostor pro sdílení know-how, výměnu zkušeností a navazování nových odborných partnerství napříč celým spektrem elektromobility – od výrobců vozidel přes dodavatele technologií a energetické společnosti až po města, provozovatele infrastruktury a firemní zákazníky. O své zkušenosti a vize se podělí odborníci nejen z České republiky, ale i z dalších evropských zemí,“ řekla ředitelka konferenční divize ABF Martina Sovová.
Diskuze v šesti panelech
V PVA EXPO PRAHA se sejdou profesionálové z řad výrobců vozidel, dodavatelů technologií a energetických společností, po zástupce měst a obcí, provozovatelé infrastruktury a firemní zákazníci. Program bude letos rozdělen do šesti tematických panelů, během nichž se představí řada odborníků.
V úvodní části nazvané Evropa a výroba elektromobilů: globální konkurence a budoucnost regionu CEE se sejdou Karel Voldřich ze společnosti Europeum, Michal Kadera ze Škoda Auto a Shawn Wang za společnost BYD CZ & SK. Hovořit se bude mimo jiné o tlaku, kterému čelí evropská výroba elektromobilů ze strany výrobců z jiných světových regionů, kteří přicházejí s výrazně nižšími výrobními náklady. Diskuse se zaměří na přístupy k inovacím a výrobním kapacitám, na to, jak se výrobní základna regionu přizpůsobuje novým trendům, jaké příležitosti a rizika přináší posun dodavatelských řetězců a jakou roli může Evropa, včetně iniciativ Evropské komise na podporu menších městských elektromobilů, sehrát v nové globální průmyslové architektuře. V závěru prvního panelu bude mít přednášku Miroslav Beneš ze společnosti Mobilní baterka na téma Mobilní nabíjení, které mění pravidla hry i tam, kde to běžně nelze.
Během druhého panelu budou odborníci probírat, jak dnes vypadá životní cyklus baterie od výroby přes její každodenní provoz až po chvíli, kdy doslouží ve svém prvním nasazení. Panel představí přístupy, které baterii dokážou vrátit zpět do provozu prostřednictvím opravy nebo výměny, i řešení, která jí dají druhý život v podobě stacionárního úložiště energie. Vystoupí Magda Zemanová z Českého bateriového klastru (ČBK), Jan Dedek z Aures Holdings, Michele Perani ze společnosti Hyba nebo Radek Janků z Battswap.
Dobíjecí infrastruktura i firemní transformace
Třetí panelová diskuze se zaměří na dobíjecí infrastrukturu, jejíž rozvoj nabírá na obrátkách, zatímco distribuční sítě mnohdy narážejí na své limity. V panelu s názvem Chytré dobíjení, přetížené sítě a V2G: Kde jsme dnes a co nás čeká? se setkají Rastislav Žembery poradce v oblasti elektromobility, Francesco Semeraro z Voltaage, Katarzyna Ciarkowska za společnost Last Mile Solutions, Katarina Daubnerová ze společnosti Wattiva nebo Vojtěch Loucký z firmy Kempower.
Čtvrtým tematickým okruhem bude strategie veřejného dobíjení. Ta se stala součástí širší debaty o tom, jak mají evropská města zvládat přechod na elektromobilitu – kdo má přístup k nabíjení, kde nabíječky stojí a kdo za ně platí. Panel prozkoumá přístupy různých evropských měst, modely financování a spolupráce veřejného a soukromého sektoru a otázku, jak zajistit, aby infrastruktura sloužila skutečným potřebám obyvatel. Diskutovat budou odborníci Lukáš Folbrecht z Elektromobilní Platformy, Oliver Sagner z Bochum Economic Development, Klára Švejdová ze SKIDATA a za společnost FLS George Zaharia.
Příklady dobré praxe
Přechod na elektromobilitu ve firmách bude tématem pátého bloku konference. Debata se zaměří na reálné zkušenosti firem, které už své flotily elektrifikovaly. Co to stojí, jak se staví nabíjecí infrastruktura v areálech a s jakými administrativními i provozními výzvami se potýkají správci flotil i zaměstnanci? Zazní příběhy z první ruky, co fungovalo, co ne a co by firmy dnes udělaly jinak. Mezi panelisty vystoupí Ivo Pavera ze společnosti HV Charge a Rokas Moraza z firmy InBalance Grid. Diskuzi bude moderovat Juraj Majera ze slovenské Výskumné a inovační autority (VAIA).
Závěrečným tématem konference ČISTÁ MOBILITA 2026 bude elektrifikace městské logistiky z pohledu doručovatelských firem. O své zkušenosti s nasazováním elektrických dodávek v centrech měst se podělí Damian Dubisz ze společnosti Lukasiewicz – Poznan Institute of Technology a András Lörincz ze Sonar Digital.
Obsahovým partnerem konference je EIT Urban Mobility. Partnery osmého ročníku konference se staly společnosti Mobilní baterka, BYD, VOLVO, Daimler a PHOTOMATE.
Více na www.konferencecistamobilita.cz.
Zdroj: ABF
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59738.