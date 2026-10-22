Rozvoj elektromobility zrychluje, kam míří? To nastíní konference ČISTÁ MOBILITA

Autor:
  10:26
Sledovat Metro na Googlu

Praha 22. října 2026 (PROTEXT) - Již poosmé se v PVA EXPO PRAHA sejdou odborníci na konferenci ČISTÁ MOBILITA, která proběhne při veletrhu e-SALON už 12. listopadu 2026. Událost, která tradičně propojuje průmysl, energetiku i veřejnou správu, nastíní pohled jak na současný stav odvětví čisté mobility, tak blízkou budoucnost v celoevropském kontextu. Partnerem pro energetiku výstaviště PVA EXPO PRAHA je společnost PKV Build, s.r.o.

Jak výrazný je posun v oblastech dobíjecí infrastruktury, bateriových technologií nebo konkurenceschopnosti evropského automobilového průmyslu? To budou témata, která otevřou odborníci během přednášek, diskuzí i networkingu v rámci odborné konference ČISTÁ MOBILITA. Akce se koná během úvodního dne mezinárodního veletrhu čisté mobility e-SALON a propojí zástupce průmyslu, energetiky, veřejné správy, akademické sféry i technologických společností.

Protože je elektromobilita žhavým tématem v rámci probíhající přeměny evropské dopravy i energetiky, je ovlivněna geopolitickými událostmi, regulatorními požadavky, rozvojem dobíjecí infrastruktury či proměnami automobilového průmyslu i požadavky zákazníků. Právě těmito skutečnostmi se bude zabývat osmý ročník konference a účastníkům přinese ucelený přehled o vývoji trhu, technologických trendech i zkušenostech z praxe.

„Konference vytvoří prostor pro sdílení know-how, výměnu zkušeností a navazování nových odborných partnerství napříč celým spektrem elektromobility – od výrobců vozidel přes dodavatele technologií a energetické společnosti až po města, provozovatele infrastruktury a firemní zákazníky. O své zkušenosti a vize se podělí odborníci nejen z České republiky, ale i z dalších evropských zemí,“ řekla ředitelka konferenční divize ABF Martina Sovová.

Diskuze v šesti panelech

V PVA EXPO PRAHA se sejdou profesionálové z řad výrobců vozidel, dodavatelů technologií a energetických společností, po zástupce měst a obcí, provozovatelé infrastruktury a firemní zákazníci. Program bude letos rozdělen do šesti tematických panelů, během nichž se představí řada odborníků.

V úvodní části nazvané Evropa a výroba elektromobilů: globální konkurence a budoucnost regionu CEE se sejdou Karel Voldřich ze společnosti Europeum, Michal Kadera ze Škoda Auto a Shawn Wang za společnost BYD CZ & SK. Hovořit se bude mimo jiné o tlaku, kterému čelí evropská výroba elektromobilů ze strany výrobců z jiných světových regionů, kteří přicházejí s výrazně nižšími výrobními náklady. Diskuse se zaměří na přístupy k inovacím a výrobním kapacitám, na to, jak se výrobní základna regionu přizpůsobuje novým trendům, jaké příležitosti a rizika přináší posun dodavatelských řetězců a jakou roli může Evropa, včetně iniciativ Evropské komise na podporu menších městských elektromobilů, sehrát v nové globální průmyslové architektuře. V závěru prvního panelu bude mít přednášku Miroslav Beneš ze společnosti Mobilní baterka na téma Mobilní nabíjení, které mění pravidla hry i tam, kde to běžně nelze.

Během druhého panelu budou odborníci probírat, jak dnes vypadá životní cyklus baterie od výroby přes její každodenní provoz až po chvíli, kdy doslouží ve svém prvním nasazení. Panel představí přístupy, které baterii dokážou vrátit zpět do provozu prostřednictvím opravy nebo výměny, i řešení, která jí dají druhý život v podobě stacionárního úložiště energie. Vystoupí Magda Zemanová z Českého bateriového klastru (ČBK), Jan Dedek z Aures Holdings, Michele Perani ze společnosti Hyba nebo Radek Janků z Battswap.

Dobíjecí infrastruktura i firemní transformace

Třetí panelová diskuze se zaměří na dobíjecí infrastrukturu, jejíž rozvoj nabírá na obrátkách, zatímco distribuční sítě mnohdy narážejí na své limity. V panelu s názvem Chytré dobíjení, přetížené sítě a V2G: Kde jsme dnes a co nás čeká? se setkají Rastislav Žembery poradce v oblasti elektromobility, Francesco Semeraro z Voltaage, Katarzyna Ciarkowska za společnost Last Mile Solutions, Katarina Daubnerová ze společnosti Wattiva nebo Vojtěch Loucký z firmy Kempower.

Čtvrtým tematickým okruhem bude strategie veřejného dobíjení. Ta se stala součástí širší debaty o tom, jak mají evropská města zvládat přechod na elektromobilitu – kdo má přístup k nabíjení, kde nabíječky stojí a kdo za ně platí. Panel prozkoumá přístupy různých evropských měst, modely financování a spolupráce veřejného a soukromého sektoru a otázku, jak zajistit, aby infrastruktura sloužila skutečným potřebám obyvatel. Diskutovat budou odborníci Lukáš Folbrecht z Elektromobilní Platformy, Oliver Sagner z Bochum Economic Development, Klára Švejdová ze SKIDATA a za společnost FLS George Zaharia.

Příklady dobré praxe

Přechod na elektromobilitu ve firmách bude tématem pátého bloku konference. Debata se zaměří na reálné zkušenosti firem, které už své flotily elektrifikovaly. Co to stojí, jak se staví nabíjecí infrastruktura v areálech a s jakými administrativními i provozními výzvami se potýkají správci flotil i zaměstnanci? Zazní příběhy z první ruky, co fungovalo, co ne a co by firmy dnes udělaly jinak. Mezi panelisty vystoupí Ivo Pavera ze společnosti HV Charge a Rokas Moraza z firmy InBalance Grid. Diskuzi bude moderovat Juraj Majera ze slovenské Výskumné a inovační autority (VAIA).

Závěrečným tématem konference ČISTÁ MOBILITA 2026 bude elektrifikace městské logistiky z pohledu doručovatelských firem. O své zkušenosti s nasazováním elektrických dodávek v centrech měst se podělí Damian Dubisz ze společnosti Lukasiewicz – Poznan Institute of Technology a András Lörincz ze Sonar Digital.

Obsahovým partnerem konference je EIT Urban Mobility. Partnery osmého ročníku konference se staly společnosti Mobilní baterka, BYD, VOLVO, Daimler a PHOTOMATE.

Více na www.konferencecistamobilita.cz.

 

Zdroj: ABF

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59738.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne

Roury v lesích. Proč tu jsou?

Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti středočeských Dobřichovic a Všenor. Podle firmy Lesy ČR se nejedná o zapomenutý materiál.

Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany

Slavné čedičové varhany u Kamenického Šenova se proslavily především díky...

Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně Krasomile a ušlechtilém králi Miroslavovi jak utíkají před zbrojnoši přes Panskou skálu. Ve městě dodnes...

Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku

Artróza není automatický konec pohybu, sportu ani aktivního života.

Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále častěji a v pokročilých případech může vést až k operaci. Vědci ze Stanfordovy univerzity nyní...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost

Botas × BJP Champ

Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní cestu, jak z obyčejného páru bot udělat limitovaný kousek, o kterém se mluví, a někdy i sběratelský...

Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany

Bobová dráha na Proseku

Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať Alpine Coaster 2.0, která nabídne jízdu rychlostí až 45 km/h. Místo původní restaurace vyrostly...

Krajský soud obdržel návrhy na prověření voleb ve 13 jihočeských obcích

ilustrační snímek

Krajský soud v Českých Budějovicích obdržel návrhy na prověření průběhu a výsledku voleb ve 13 obcích. Mezi nimi je například Tábor, což je druhé největší...

23. října 2026  17:56,  aktualizováno  17:56

Krajský soud obdržel návrhy na prověření voleb ve 13 jihočeských obcích

ilustrační snímek

Krajský soud v Českých Budějovicích obdržel návrhy na prověření průběhu a výsledku voleb ve 13 obcích. Mezi nimi je například Tábor, což je druhé největší...

23. října 2026  17:56,  aktualizováno  17:56

Soud v Plzni přijal 26 stížností na volby v 18 obcích a obvodech na západě Čech

ilustrační snímek

Krajský soud v Plzni přijal 26 návrhů na neplatnost voleb či hlasování, které se týkají 18 obcí, měst či městských obvodů v západních Čechách. Celkem 15 podání...

23. října 2026  17:55,  aktualizováno  17:55

V H.Králové ocenili mladé autory v literární soutěži Svoboda není samozřejmost

ilustrační snímek

Ocenění v literární soutěži Svoboda není samozřejmost dnes v centrální budově Knihovny města Hradec Králové ve Wonkově ulici získaly dvaadvacetiletá Natálie...

23. října 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ústecký soud dostal návrhy na přezkoumání voleb z velkých měst i malých obcí

ilustrační snímek

Krajský soud v Ústí nad Labem dostal návrhy na přezkoumání komunálních voleb z velkých měst i malých obcí. Rozhodl zatím v jednom případě z Kryr na Lounsku,...

23. října 2026  17:40,  aktualizováno  17:40

Legislativní změny a kultivované maso v centru pozornosti masného průmyslu

23. října 2026  19:05

Policie pátrá po nemocném muži ze zařízení v Libníči Českobudějovicku

ilustrační snímek

Českobudějovičtí policisté pátrají po nemocném šestapadesátiletém muži, který ve čtvrtek ráno odešel ze zařízení v Libníči. Od té doby o sobě nepodal žádnou...

23. října 2026  17:25,  aktualizováno  17:25

V Milovicích se dohodlo pět uskupení, za ANO je jen Pour, starostou má být Pilc

ilustrační snímek

V Milovicích na Nymbursku se po komunálních volbách dohodlo na koalici pět uskupení. Tvoří ji vítězná ODS, dosavadní starosta Milan Pour (ANO) a zástupci...

23. října 2026  17:23,  aktualizováno  17:23

Kandidátka ANO navrhla soudu přezkoumat výsledek voleb v Uherském Hradišti

ilustrační snímek

Krajský soud v Brně obdržel návrh na přezkum výsledků komunálních voleb v Uherském Hradišti. Na justici se obrátila neúspěšná kandidátka za hnutí ANO Denisa...

23. října 2026  17:03,  aktualizováno  17:03

Na poslední pivo či koleno. Legendární hospoda U Jarolímků dnes zavírá

Hospoda U Jarolímků zavírá, čeká ji demolice.

Ještě na posledních pár piv nebo hospodskou klasiku na talíři v podobě vepřového kolene či hovězího tataráku dneska lidé míří do legendární libeňské hospody U Jarolímků. Mnoha místním je líto, že...

23. října 2026  18:32,  aktualizováno  18:32

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Soudy přezkoumají výsledky voleb v 10 obcích v Libereckém kraji včetně Liberce

ilustrační snímek

Soudy v Liberci a Hradci Králové přezkoumají výsledky komunálních voleb v deseti obcích v Libereckém kraji. Jedna stížnost se týká krajského Liberce. Nemusí...

23. října 2026  16:47,  aktualizováno  16:47

Podzimní slavnost na Valdštejně

ilustrační snímek

Na závěrečnou akci sezony ve znamení oslav přírody a lesa se mohou lidé vypravit v sobotu na hrad Valdštejn.

23. října 2026  18:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×