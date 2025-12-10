ŘSD na obchvatu Jablunkova opravuje výtluky

V úseku probíhají opravy po celý rok, zimní střídání teplot však vozovku poškozuje nejvíce. Zatím poslední oprava probíhá právě v těchto dnech. Cestáři poškozené části vozovky frézují a bezprostředně poté zalévají asfaltovou směsí. Práce probíhají v dnech, kdy to umožňuje počasí
Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: "Na silnici I/68 opravujeme výtluky. Jedná se o pravidelnou údržbu a letošní poslední asfaltování v těchto místech chceme stihnout určitě ještě před zimou, kdy jsou uzavřené výrobny asfaltu, neboli obalovny. Nerovnosti na trase přes Jablunkov vznikají vlivem proměnlivého počasí v podhorském regionu Beskyd.“
Opravy výtluků si vyžadují dopravní omezení. Práce začaly ve směru od Jablunkova ke slovenské hranici, následovat bude opačný směr.
Někdy si cestáři vystačí s regulovčíky, kteří řídí provoz kyvadlově, jindy musí použít světelnou signalizaci. Protože se jedná o poměrně frekventovaný úsek, vytvářejí se v místě kolony. Řidiči by proto měli věnovat zvýšenou pozornost dopravnímu značení, které na práce na silnici upozorňuje. Současně je v opravovaném úseku snížena rychlost.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
PROTEXT