ŘSD nechalo zdemolovat most na Ratibořské v Opavě, provizorium bude fungovat i během stavby nového

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: “My jsme byli na demolicí tohoto původního mostu připraveni už v polovině prosince, ale po dohodě s městem jsme ji oddálili na půlku ledna, a to proto, abychom nechali v klidu Opavu po povodních a jednak, abychom nechali v klidu proběhnout adventní čas a svátky, abychom nerušili, protože ve městě probíhaly sváteční akce. Nový most, předpokládáme, že pořídíme někde v nákladu 75 milionů korun, ale to není ten nejdůležitější moment. Ten nejdůležitější prvek celého výběrového řízení je čas, to znamená budeme soutěžit především na čas, abychom stavěli co nejkratší dobu.”

Na jaře začne výstavba zcela nové konstrukce, která se oproti původnímu plánu bude realizovat za plného provozu díky zachování provizorního přemostění. Řidiči se tak nemusejí obávat zásadních omezení dopravy.

Tomáš Navrátil (ANO), primátor Opavy: "To jsme velice rádi, protože nový most se postaví vedle a po zdemolování a přípravě jenom se most vlastně posune. Takže za to máme velkou radost, protože by to způsobilo na několik měsíců velké dopravní problémy v Opavě. Je to pro nás jen dobře. Samozřejmě ve spolupráci s městskou policií, s PČR, s odborem dopravy a dopravním podnikem připravujeme obslužné trasy. Zejména pro MHD a také pro příměstskou dopravu, aby se pohodlně dostali do všech částí Opavy, zejména tady v této části jezdí trolejbusy, a to nebude možné a budeme muset nastavit dopravu menšími autobusy tak, abychom obsloužili celou Opavu.”

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: “Zhotovitel postaví nový most v tomto prostoru vedle mostního provizoria. Až v závěru roku, předpokládáme že upřesníme nějakou dobu, která bude vycházet z projektu, uzavřeme, sneseme mostní provizorium a posuneme ten nový most na finální místo. Ale po drtivou většinu doby výstavby bude v provozu mostní provizorium.”

Zdroj: POLAR televize Ostrava