ŘSD opravuje most v Nových Heřminovech, dopravu tady řídí semafory

18:26

Nové Heřminovy (Bruntálsko) 3. února 2024 (PROTEXT) - Velkou dávkou trpělivosti se musí ozbrojit řidiči, projíždějící po silnici I. třídy z Bruntálu do Krnova. Od září loňského roku tady probíhá kompletní rekonstrukce mostu přes řeku Opavu v Nových Heřminovech. Jde o náročnou opravu za téměř 30 milionů korun. Opravu provádí firma, specializovaná na mostní konstrukce. Most v Nových Heřminovech sloužil desítky let bez zásahu. Oprava je nutná, protože při provedených kontrolách mostů byla zjištěna degradace spodní stavby, zatékání na ložiska, která jsou tímto zkorodovaná. Dosluhující heřminovský most čekají demoliční práce, výkopy i přizvednutí. Spodní stavba a nosná konstrukce budou celoplošně sanovány. Náročně jsou také místní povětrnostní podmínky.

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: „Oprava mostu silnice I. třídy č. 45 v Nových Heřminovech pokračuje, a to i navzdory nízkým teplotám. Zima neustupuje a v Jeseníkách už vůbec ne. Přesto dělníci připravili podloží pro zvedání nosné konstrukce za účelem usnadnění kompletní rekonstrukce. Za 24,5 milionu korun provedeme opravy izolací, přechodových částí říms, svodidel i vozovky.“ Celá oprava je velmi náročná. Provádí se postupně, včetně zvedání nosných částí mostu. V uplynulých dnech bylo provedeno zvednutí jednotlivých pilířů. Přestože počasí v podhorském regionu je velmi nestálé, staviteli se daří držet časový harmonogram celé opravy, nedochází ke skluzu. Práce by proto měly být dokončeny v řádném termínu. ŘSD při opravě zajistilo na silnici kyvadlový provoz, řízený semafory. Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: „Práce probíhají během kyvadlového provozu, vedeného po mostním provizoriu. Hotovo bude nejpozději v květnu.“