ŘSD opravuje silnici I/10 u Turnova, řidiči musí počítat s kolonami až do listopadu

Jakub Hušek, ŘSD Libereckého kraje: "Oprava vozovky spočívá ve vyfrézování 12 centimetrů a položení dvou nových vrstev asfaltu. Dále odstraníme lanové svodidlo, které bylo nebezpečné, a nahradíme ho betonovým v úseku od benzinové stanice k odbočení na Liberec."
Součástí stavby je také výměna dalších ocelových svodidel. Oprava probíhá po etapách, aby bylo možné zachovat provoz na frekventované komunikaci. V prvních třech etapách řidiči ve směru z Turnova na Prahu projížděli pouze jedním jízdním pruhem. Opačný směr zůstával bez omezení, uzavřené ale byly některé sjezdy a nájezdy. Nyní stavba přešla do čtvrté a nejdelší etapy.
Jakub Hušek, ŘSD Libereckého kraje: "Teď probíhá čtvrtá nejdelší etapa. Uzavřený je úsek od Turnova až po odbočení na silnici I/35 směrem do Liberce. Žádné sjezdy už nejsou omezené a opravuje se rychlý jízdní pruh."
Práce zajišťuje společnost Silnice Čáslav. Celkové náklady dosahují přibližně 50 milionů korun včetně DPH. Podle aktuálního harmonogramu by měla být oprava dokončena 1. listopadu. Do té doby ŘSD doporučuje řidičům počítat s možným zdržením, zejména v době ranní dopravní špičky.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59673.