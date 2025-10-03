ŘSD opravuje silnici I/20 z Plzně na Karlovy Vary, mezi obcemi Úněšov a Trhomné

Miroslav Blabol, Ředitel ŘSD Plzeňského kraje: “Je to vlastně 9 km povrchové opravy, kdy měníme asfaltové vrstvy, čistíme příkopy, opravujeme propustky, děláme nové záchytné systémy, začali jsme 22. září letošního roku a chtěli bychom skončit 9. listopadu.Během pracovního dne tam používáme regulovčíky a v nočním provozu jsou tam semaforové soupravy“
Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: “Opět jedna z dlouhodobě plánovaných rekonstrukcí, ta rekonstrukce je na místě, protože před zimou je tu komunikace třeba opravit, aby nevznikly daleko větší škody přes zimu.“
Práce probíhají postupně po polovinách, průjezd jedním pruhem přes den řídí regulovčíci, v noci je provoz řízen semafory. V křižovatce v obci Štipoklasy zůstane průjezd zachován po celou dobu stavby. Doporučujeme řidičům, aby dodržovali omezenou rychlost a při průjezdu dbali na opatrnost.
Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: “Druhá věc, striktně dodržovat vzdálenost mezi vozidly,to znamená dodržovat bezpečnou vzdálenost, ta bezpečná vzdálenost není metr dva, ale měla by to být dvě vteřiny, to znamená dodržovat mezi vozidly dostatečný odstup a hlavně věnovat se řízení. A třetí věc, jezdit samozřejmě uprostřed té komunikace, protože pakliže dojde k opravě komunikace ve vedlejším pruhu, tak ten pruh, který bude – v uvozovkách – otevřený z boku, tak hrozí zhroucení.“
Celková částka rekonstrukce je asi 104 miliony Kč včetně DPH a dokončena by měla být 9. listopadu.
PROTEXT