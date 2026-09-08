ŘSD opravuje silnici I/3 mezi Boršovem nad Vltavou a Kamenným Újezdem

Tomáš Voráček, vedoucí provozního úseku ŘSD pro Jihočeský kraj: "U Kamenného Újezdu opravujeme silnici I/3, úsek od mimoúrovňové křižovatky u obce Boršov až po mimoúrovňovou křižovatku Štilec. Rozděleno je to na tři etapy, ale pro nás šest, protože se to dělá po jednotlivých polovinách."
Pravá strana silnice ve směru od Českého Krumlova je pro nákladní dopravu opravdu příliš úzká. Pokud je to možné, doporučujeme využít dálnici D3.
Tomáš Voráček, vedoucí provozního úseku ŘSD pro Jihočeský kraj: "Je to samozřejmě zúžené, ten jízdní profil je úzký. Nastaly nějaké problémy, jak jsme to posunuli hodně ke kraji, protože tam nějaké větve překážely. Teď se to ořezalo, takže kamiony už tam o to nebudou zachytávat. Úseky jsou rozdělené řádově po kilometru."
Na mimoúrovňových křižovatkách musí počítat řidiči s uzavřením některých sjezdů a nájezdů.
Tomáš Voráček, vedoucí provozního úseku ŘSD pro Jihočeský kraj: "Jedná se o opravu obrusné a ložní vrstvy. Jsou to dvě vrstvy v tloušťce 12 cm. V místech, kde jsou nějaké větší poruchy, se dělají lokální opravy."
Oprava tohoto úseku vyjde přibližně na 64 milionů Kč a největší omezení by měla skončit 20. října.
Zdroj: POLAR televize Ostrava