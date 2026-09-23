ŘSD opravuje silnici mezi Havířovem a Ostravou, provoz čeká omezení

Nejvíce je vozovka poškozena v pravém jízdním pruhu, který je nejvíce zatížen a trpí především pod koly těžkých nákladních automobilů. Největší výtluky jsou už delší dobu označeny a řidiči se jim musí vyhýbat.
Opravou projede pouze jeden směr, a to z Havířova do Ostravy, konkrétně se jedná o úsek mezi Šenovem a hranicí Ostravy.
Miroslav Mazal, mluvčí ŘSD: “Opravy silnice I/11 mezi Ostravou a Havířovem právě začaly. Jedná se o práce menšího rozsahu za účelem odstranění lokálních nerovností. Provoz povede zúžením do jednoho jízdního pruhu v daném směru. Protisměr zůstane bez omezení. Podobné údržbové práce provádí smluvní firma, kterou jsme vysoutěžili za účelem bleskových oprav výtluků zaznamenaných během pravidelných prohlídek našich komunikací.”
Při opravě budou vyspraveny lokální závady, které už nemohou čekat do plošné opravy.
Do úseku vjedou frézy a následně stroje k pokládce nového asfaltu. Opravovaný úsek bude označen dopravním značením a v jednom jízdním pruhu bude snížena rychlost.
Motoristé by proto měli věnovat zvýšenou pozornost dopravnímu značení a pokynům pracovníků, kteří se budou na silnici pohybovat.
Pokud by počasí opravě nepřálo, mohou se práce posunout na jiný termín.
Zdroj: POLAR televize Ostrava
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59318.