ŘSD otevřelo severovýchodní obchvat Pardubic

Radek Mátl, generální ředitel ŘSD, “Ta stavba měla být původně uvedená do provozu už v březnu letošního roku, nakonec díky některým aspektům prostě se zpozdila zhruba o nějakých 265 dní. To zdržení bylo významné, museli jsme zde dělat odvážná rozhodnutí.”
Jan Hrabal (ANO), náměstek primátora, Pardubice: "Pro lidi, kteří jeli z Polabin třeba na Dubinu, neměli jinou alternativu a dnešním dnem ta alternativa je.”
Martin Kupka (ODS), ministr dopravy: “Uleví se centru jednoho z důležitých českých měst a navíc tím začíná další velké otevírání dokončovaných staveb v Pardubickém kraji.”
Martin Netolický (3PK), hejtman Pardubického kraje: "Tu stavbu je třeba vidět v komplexu dalších staveb, pochopitelně je to stavba, která potřebuje dokončit až po čtyřpruh Hradec - Pardubice, a to je těch 300 metrů kolem Globusu, já doufám, že ten rok 2028 je reálný. Pevně věřím, že do budoucna ten komplex staveb ukáže, že tato stavba je pro Pardubice mimořádně důležitá.”
Unikátem stavby se stal nejdelší zavěšený lanový most v Čechách. Jeho pylon se tyčí do výšky 60 metrů nad zemí a konkuruje tak výšce pražské Petřínské rozhledny.
Jan Hrabal (ANO), náměstek primátora, Pardubice: ”To, že tady máme nový čtyřpruhový most je obrovská zpráva, nabízí právě tu alternativu pro lidi, kteří jedou a nemusí jet centrem města, a to je úplně to nejdůležitější.”
Řidičům tak nový obchvat nabízí rychlejší a pohodlnější cestu z jednoho konce Pardubic na druhý.
Zdroj: POLAR televize Ostrava