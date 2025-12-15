ŘSD otevřelo unikátní most na dálnici D55 u Napajedel

Radek Mátl, generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic ČR: „Doprava sjížděla na kruhový objezd, tam se tvořily kolony, a samozřejmě ten kruhový objezd v těch intenzitách úplně nefungoval. Teď bude dálniční provoz pokračovat dál po dálnici 55, pak ho převedeme na jeden jízdní pás a v obousměrném provozu jedna plus jedna už de facto po mostu se bude postupně vracet na silnici I/55.“
Most, jehož výstavba stála 767 milionů korun bez DPH, je především technickou raritou. Jeho ocelová konstrukce o váze 1700 tun je společná pro oba jízdní směry. Design mostu bez pilířů byl zvolen především z důvodu ochrany lodní dopravy a eliminace rizika při povodních na řece Moravě.
Radek Mátl, generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic ČR: „Ten most svojí výstavbou je unikátní, má rozpětí 115 metrů, což je to zajímavost, protože to je druhé největší rozpětí mostu na Moravě. Mě se ten most strašně líbí a jsem rád, že tu nevznikají jenom taková ta jednoduchá díla, a že skutečně děláme nějaká unikátní, zajímavá díla do budoucnosti, že bude na co vzpomínat.“
Součástí mostu, který díky své barvě připomíná slavný Golden Gate Bridge v San Francisku, je neprůhledná protihluková stěna dlouhá 185 metrů, která chrání zástavbu po levé stravě dálnice. Výstavba dalšího úseku komunikace z Napajedel do Babic dlouhého sedm a půl kilometru, který propojí už hotové části dálnice D55, by měla začít příští rok.
Zdroj: POLAR televize Ostrava