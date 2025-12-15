ŘSD otevřelo unikátní most na dálnici D55 u Napajedel

Autor:
  12:20
Zlín 15. 12. 2025 (PROTEXT) - Po více než dvou letech intenzivní výstavby se 9. prosince v Napajedlech slavnostně zprovoznil most SO 201, klíčová stavba dálnice D55 Napajedla – Babice. Je dlouhý 495 metrů a otevírá novou kapitolu v rozvoji dopravní infrastruktury Zlínského kraje. Jeho spuštění výrazně odlehčí zatíženou silnici I/55 a zlepší bezpečnost i plynulost provozu v regionu.

Radek Mátl, generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic ČR: „Doprava sjížděla na kruhový objezd, tam se tvořily kolony, a samozřejmě ten kruhový objezd v těch intenzitách úplně nefungoval. Teď bude dálniční provoz pokračovat dál po dálnici 55, pak ho převedeme na jeden jízdní pás a v obousměrném provozu jedna plus jedna už de facto po mostu se bude postupně vracet na silnici I/55.“

 

 

 

Most, jehož výstavba stála 767 milionů korun bez DPH, je především technickou raritou. Jeho ocelová konstrukce o váze 1700 tun je společná pro oba jízdní směry. Design mostu bez pilířů byl zvolen především z důvodu ochrany lodní dopravy a eliminace rizika při povodních na řece Moravě.

Radek Mátl, generální ředitel, Ředitelství silnic a dálnic ČR: „Ten most svojí výstavbou je unikátní, má rozpětí 115 metrů, což je to zajímavost, protože to je druhé největší rozpětí mostu na Moravě. Mě se ten most strašně líbí a jsem rád, že tu nevznikají jenom taková ta jednoduchá díla, a že skutečně děláme nějaká unikátní, zajímavá díla do budoucnosti, že bude na co vzpomínat.

Součástí mostu, který díky své barvě připomíná slavný Golden Gate Bridge v San Francisku, je neprůhledná protihluková stěna dlouhá 185 metrů, která chrání zástavbu po levé stravě dálnice. Výstavba dalšího úseku komunikace z Napajedel do Babic dlouhého sedm a půl kilometru, který propojí už hotové části dálnice D55, by měla začít příští rok.

Zdroj: POLAR televize Ostrava 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

Při srážce s náklaďákem zemřela řidička osobáku, další zranění jsou v kritickém stavu

Při čelní srážce na Břeclavsku zemřela řidička osobního auta, další dva lidé z...

Při vážné nehodě mezi Moutnicemi a Velkými Němčicemi na Břeclavsku v pondělí dopoledne zemřela řidička osobního auta, které se čelně střetlo s nákladním vozem. Další dva účastníci havárie jsou v...

15. prosince 2025  10:22,  aktualizováno  13:39

Z výroby nové drogy se soudu bude zpovídat osm lidí, hrozí jim až patnáct let

ilustrační snímek

V souvislosti s první odhalenou laboratoří sloužící k výrobě nové drogy klefedron v Česku půjde k soudu osm lidí. Hrozí jim až patnáct let vězení. Ostravský státní zástupce členy skupiny viní z...

15. prosince 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Bahrain

Bahrain

Pilsner Experience v Praze (Můstek) byl v Bahrajnu na World Travel Awards 2025 oceněn jako nejlepší pivní zážitek světa a potvrdil své výjimečné postavení mezi globálními turistickými atrakcemi.

vydáno 15. prosince 2025  13:29

Cizinku znásilnil a téměř stokrát bodl nožem, soud se s vrahem rychle vypořádal

Krajský soud v Hradci Králové.

Za znásilnění a vraždu padesátileté cizinky v Jaroměři poslal v pondělí Krajský soud v Hradci Králové obžalovaného Lukáše Haška na 16 let do věznice s ostrahou. Soud mu nařídil ambulantní ochranné...

15. prosince 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mladík, který srazil v Chomutově chodce, čelí obvinění z usmrcení z nedbalosti

ilustrační snímek

Kriminalisté obvinili z usmrcení z nedbalosti mladíka, který srazil na přechodě v Chomutově staršího chodce. Muž na místě zemřel. Z vyšetřování vyplynulo, že...

15. prosince 2025  11:40,  aktualizováno  11:40

Chata na Žlutavě, kde byl vězněn chlapec ze Zlínska, nepatří obyvatelům obce

ilustrační snímek

Chata ve Žlutavě na Zlínsku, kde byl podle policie vězněn unesený dvanáctiletý chlapec ze sousedních Halenkovic, nepatří podle obce místním. Policie zatím nové...

15. prosince 2025  11:35,  aktualizováno  11:35

Aréna otevřela podzemní parkoviště. Volné je jen, když se nekoná žádná akce

Nové podzemní parkoviště pod Horáckou arénou pojme asi stovku aut. Přístupné je...

Jihlava má další místo, kde se dá pohodlně zaparkovat. Horácká multifunkční aréna zpřístupnila své podzemní parkoviště veřejnosti, a to ve všech dnech, kdy uvnitř neprobíhá žádná akce. Cíl je jasný:...

15. prosince 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Hasiči našli ve vyhořelém karavanu na Břeclavsku mrtvého člověka

ilustrační snímek

Hasiči dnes dopoledne našli ve vyhořelém karavanu ve Strachotíně na Břeclavsku mrtvého. Příčinu vzniku požáru a výši škody zjišťují. ČTK to řekl mluvčí hasičů...

15. prosince 2025  11:29,  aktualizováno  11:29

Krkonošská Rokytnice o pobočku pošty ani zajištění jejího provozu nemá zájem

ilustrační snímek

Radnice krkonošské Rokytnice nad Jizerou nekoupí od České pošty její tamní budovu s pobočkou. Jednou z podmínek prodeje bylo i zajištění poštovních služeb...

15. prosince 2025  11:16,  aktualizováno  11:16

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

15. prosince 2025  12:59

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Obec se po 40 letech dočkala obchvatu, místní stavařům poděkovali závinem

Slavnostní zprovoznění obchvatu Žiželic na silnici I/27 z Mostu do Žatce (15....

Tříkilometrový obchvat obce Žiželice na Lounsku na silnici I/27 mezi Plzní a Chomutovem je hotový. Součástí je 380 metrů dlouhý most přes potok Hutná. Stavbu zahájenou v srpnu 2022 provázely...

15. prosince 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

NSS zamítl stížnost těžařů z Turówa, nesouhlasí s poskytnutím údajů o dopadech

ilustrační snímek

Nejvyšší správní soud (NSS) v informačním sporu zamítl kasační stížnost polské těžařské společnosti PGE, která blízko za hranicí Libereckého kraje provozuje...

15. prosince 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.