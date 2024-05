ŘSD pokračuje se stavbou Palačovské spojky, projekt doprovází částečná dopravní omezení

Martin Kupka (ODS), ministr dopravy ČR: „Věřím, že v okamžiku, kdy se zkracuje dojezdová vzdálenost do Valašského Meziříčí a na celé Vsetínsko, tak to lidem usnadňuje život, a samozřejmě to znamená dobrou zprávu pro investory, kteří se dostanou do míst, kde mohou investovat. Víme, že tam, kde se podařilo vybudovat dobré dopravní spojení, tak to víc přeje podnikatelům, investorům a především to zjednodušuje život lidem.“

Stavba Palačovské spojky probíhá na zelené louce. V současné době přináší jen minimální dopravní omezení. Zúžení silnice a kyvadlová doprava je zavedená v místě zemních prací mezi Porubou a Palačovem. S postupem prací se tu dopravní opatření mohou měnit. Zúžení vozovky na dva pruhy a částečná uzavírka platí mezi obcemi Starojická Lhota a Dub. Provoz je zde většinou plynulý, omezení ale potrvají po celou dobu výstavby silnice.

Radek Mátl, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR: „Samozřejmě to ovlivňuje život občanů, kteří tady žijí a byli zvyklí třeba jezdit po polních cestách či cyklostezkách. Ale nemyslím, že je to zásadní omezení, tato stavba z tohoto hlediska problematická není. Větší omezení budou na dálnici D48 jako takové a na silnici I/48, kde bude po celou dobu zúžení do režimu jedna plus jedna.“

Stavba Palačovské spojky se hned na začátku dostala do skluzu.

Radek Mátl, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR: „Na začátku tu byly dílčí problémy a stále přetrvávají, kdy řešíme sanace podloží. Zjistilo se, že geologie zde úplně neodpovídá projektu. Ale zatím termín platí a případné dopady do harmonogramu budeme řešit. V tuto chvíli těžko předjímat.“

V roce 2024 budou na stavbě silnice probíhat zemní práce a přeložky sítí, v dalším roce pak začne budování konstrukčních vrstev. Palačovská spojka bude měřit 5,2 kilometru, nový úsek dálnice D48 pak 3,7 kilometru. Cena stavby bude více než dvě miliardy korun.

Zdroj: POLAR televize Ostrava