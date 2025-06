ŘSD rekonstruuje mosty na Rudné v Ostravě

Jan Rýdl, tiskový mluvčí Ředitelství silnic a dálnic: “V tuto chvíli to, co vidíte za mnou, tak to je stavba, která prošla vlastně ta mostní konstrukce přesně jednou polovinou své demolice. Ta demolice je u konce. Vidíte, že ten most vlastně z těch 70. let prakticky úplně přestal existovat. A to, co se děje přímo za námi, tak to je vlastně zakládání pilíře úplně nové mostní konstrukce.”

Nová mostní konstrukce se staví s technickou životností sta let. Ve chvíli, kdy bude most na křížení ulic Rudná a Místecká hotový, budou hotové také veškeré další mosty na ulici Rudná, které delší dobu komplikovaly dopravu. Konec stavebních prací se plánuje do července příštího roku.

Jan Rýdl, tiskový mluvčí Ředitelství silnic a dálnic: “V tuto chvíli na Rudné rekonstruujeme do různé úrovně celkem pět mostů, mostních objektů, s tím, že to máme organizováno na čtyři stavby. V tuto chvíli jsme v místě, které je vlastně nejproblematičtější z pohledu dopravy Ostravy. Denně, jak při ranní, tak odpolední špičce, tady vznikají kolony, zdržení jsou tady kolem 10-15 minut. Samozřejmě pro Ostravu je to dopravní zátěž. Nicméně jsme tady mimo jiné i proto, abychom řekli, že to děláme vlastně, a všechny ty stavby děláme najednou proto, ne abychom letos zkomplikovali Ostravě život co nejvíc, ale naopak, abychom si uvolnili ruce do těch příštích stavebních sezon, protože od roku 2026, respektive 2027 do roku 2030, nás čeká zásadní investice několik set metrů odsud a sice Místecká, která je nvesticí za 2,5 miliardy korun a nesmí se stát, že by se zásadním způsobem křížila s nějakou další stavbou právě tady na tomto dopravním uzlu.”

V tomto místě se letos také původní čtyřpruh, který je momentálně omezen, rozšíří zpět na dva jízdní pruhy pro každý směr. Stane se tak ještě do konce letošního roku.

Jan Rýdl, tiskový mluvčí Ředitelství silnic a dálnic: “Samozřejmě, pokud se Ostravští řidiči teď čertí a zlobí, že jsme toho začali stavět moc najednou, tak ta příčina je jasná. To znamená, že pokud uděláme jedno dopravní omezení, tak komplikujeme život řidičům v Ostravě pouze jednu stavební sezonu, respektive 1,5 stavební sezony, nikoli čtyři nebo pět stavebních sezon za sebou. Nehledě na to, že v okamžiku, kdy řekněme, donutíme dopravu, aby místo z dvou pruhů se sjela do jednoho pruhu, tak ta dopravní komplikace je pouze na jednom místě. Potom ten průjezd tím dopravním omezením, jak vidíme i tady za mnou, tak je prakticky plynulý.”

V okamžiku, kdy budou stavby na mostech hotové, bude Ředitelství silnic a dálnic připraveno na investici za dvě a půl miliardy korun, která se uskuteční v letech 2027 - 2030.

Zdroj: POLAR televize Ostrava