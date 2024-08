ŘSD řeší problémy s povrchem na stavbě severovýchodního obchvatu Pardubic, stavba zklidní dopravu v centru

Jan Rýdl, tiskový mluvčí, ŘSD: "Tady ten úsek, povrch pokládala firma Silnice Čáslav, tak ten povrch se tady bude dělat znovu. V tudle chvíli budeme určovat do jaké hloubky, do jaké míry. Náklady na řekněme ty vícepráce, to znamená opakování těch technologií rozhodně nepůjdou do státního rozpočtu, to mohu všechny ujistit, ani koruna navíc ze státního rozpočtu. Tady to je zodpovědnost zhotovitele. Je třeba počítat s tím, že samozřejmě podle sankčních článků určíme penále.“

Alois Holík, předseda správní rady, Silnice Čáslav, zhotovitel: "Došlo tam k záměně směsi. Směs, která nebyla úplně schválena na tuhletu akci. Moje představa je, když začneme v pondělí frézovat, tak jsme schopni do pátku udělat balení, do 14 dnů dokončovací práce.“

Stanislav Král, správce stavby, ŘSD: "Zatím máme neoficiální předběžné výsledky, které nejsou vlastně v souladu s našimi předpisy. Nicméně, když shrneme nějaké zpoždění, tak k dnešnímu dni jsme měli mít vlastně obě okružní křižovatky kompletně dokončené.“

Jan Hrabal (ANO), náměstek primátora Pardubice: "Paralelně dopravní podnik připravuje v případě, že dojde skutečně k prodloužení termínu alternativní jízdní řády hromadné dopravy pro měsíc září. Pro dopravní podnik, v souvislosti s objízdnými trasami, vznikají náklady navíc a my očekáváme, že v případě, že dojde k prodloužení, tak ty náklady budeme vymáhat, může se jednat o v řádech milion, dva miliony korun.“

Posunutí dokončení stavby ovlivní pravděpodobně také jízdní řády dotčených linek MHD.

Zdroj: POLAR televize Ostrava