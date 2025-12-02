ŘSD rozvíjí chytrou technologii, která propojí vozidla, infrastrukturu i IZS a zvýší bezpečnost na silnicích

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: “Věnujeme opravdu velké úsilí k rozšíření kooperativních inteligentních dopravních systémů, zvaných ve zkratce C-ITC. Technologie budoucnosti směřuje k efektivnímu informování řidičů o situaci na silnicích v reálném čase, vznikající systém předem upozorní například na nehodu nebo přibližující se vozidlo záchranářů s právem přednosti v jízdě. Blikající sanitka nebo zúžení vlivem havárie v budoucnu nebude žádné překvapení ani pro méně bystré účastníky provozu. Nebezpečí bude ohlášeno jen pár vteřin poté, co vznikne.
C-ITS už dnes využívají nejen vozidla ŘSD, ale i některá města a dopravní podniky. Probíhá rozvoj datové infrastruktury, testování centrálních prvků a také snaha zapojit do systému navigační služby, aby se informace dostávaly k většímu počtu řidičů. Součástí rozvoje je i zajištění důvěryhodnosti dat na evropské úrovni a možnost bezpečně je sdílet v rámci celé sítě. ŘSD zároveň získává velké množství anonymních dat přímo z provozu, která pomáhají upravovat funkce systému tak, aby varování byla co nejpřesnější a nejrychlejší.
Zdroj: POLAR televize Ostrava