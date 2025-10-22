ŘSD staví protihlukové zdi u Rychaltic na D48, pozor na exitu 38

Současně budou v rámci stavby provedena také další opatření, která mají zvýšit bezpečnost silničního provozu.
Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: „Začínáme s revitalizací protihlukového opatření na dálnici D48. V úseku přes Rychaltice plánujeme nové protihlukové stěny, včetně pevnějších svodidel, a v rámci jedné zakázky upravíme také zábradlí. Hlavním účelem projektu v hodnotě zhruba 7,5 milionu korun je efektivnější ochrana obyvatel proti pronikání hluku ze silniční dopravy.“
Dopravní omezení se týká úseku poblíž exitu 38, kde se sjíždí na Hukvaldy nebo Brušperk. Práce probíhají v obou směrech, tedy jak ve směru na Frýdek-Místek, tak na Příbor.
V místě je dopravní situace řešena dopravním značením, které řidiče svádí do jednoho jízdního pruhu pro každý směr jízdy. Z bezpečnostních důvodů je zde snížena rychlost, kterou by měli motoristé dodržovat i s ohledem na řidiče najíždějící na dálnici. Ti musí před nájezdem zastavit na pokyn dopravní značky Stůj, dej přednost v jízdě a teprve poté se zařadit do proudu vozidel. Přitom musejí reagovat na projíždějící automobily, jejichž řidiči snížení rychlosti často nerespektují.
Zdroj: POLAR televize Ostrava