ŘSD začalo s přestavbou křižovatky u Okrouhlé na Českolipsku

Radek Mátl, generální ředitel ŘSD: „Tu stavbu je potřeba provést už z tohoto důvodu. Nejsou zde ochráněny jednotlivé nemovitosti, které se nachází v blízkosti v obci Okrouhlá. Zároveň je potřeba přestavět samotný most, protože i on má svoji životnost a na jejím konci by nás stejně čekala velmi náročná oprava. Z toho důvodu jsme se pustili do přestavby této křižovatky.“
Ta se později stane důležitou součástí připravovaného obchvatu České Lípy na silnici I/9 z Nového Boru na Dolní Libchavu.
Jaromír Dvořák (SLK), starosta Nového Boru: „Pro nás je stavba mimoúrovňové křižovatky mimořádně důležitá, zvlášť v zimních měsících, aby byl plynulý odjezd z Nového Boru, protože přímo navazuje na jednu z hlavních silnic Bedřicha Egermanna. V zimních měsících, když sem přijíždějí kamiony na letních gumách, tak zůstávají doslova viset a řešíme kalamitní dopravní situaci.“
Na křížení silnic I/9 a I/13 se zbourá stávající most. Místo něj se postaví nový širší nadjezd.
Radek Mátl, generální ředitel ŘSD: „Bude v šířkovém uspořádání vyhovujícím i budoucímu pokračování té stavby, která navazuje na silnici I/13, tzn. v režimu 15,5 metrů široké komunikace.“
Součástí přestavby budou dvě protihlukové stěny, kontrolní stanoviště Policie České republiky pro vážení kamionů nebo nové oplocení. Přestavba mimoúrovňové křižovatky vyjde na 188 milionů korun. Hotovo má být příští rok v září a do té doby musí řidiči počítat s omezeným průjezdem touto důležitou křižovatkou.
