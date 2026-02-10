ŘSD začalo u hranice se Slovenskem stavět přemostění silnice pro zvěř

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD k tomu uvedl: “Po předání staveniště začaly přípravné práce pro stavbu nového nadchodu pro zvěř nad silnicí I/68. V těchto dnech, bez ohledu na nízké teploty, probíhají demontáže svodidel včetně odstranění značek a veškerého vybavení komunikace, aby mohlo ještě během zimních měsíců nastat kácení dřevin. Obousměrná doprava zůstane zachována, ovšem vstříc bezpečnosti dělníků schválil správní úřad zúžení vozovky do jednoho pruhu pro každý směr.”
Ekodukt je navržený tak, aby zvěř nebyla dopravou rušena. Provoz na mezinárodní silnici pak bude mnohem bezpečnější.
Jan Rýdl, mluvčí ŘSD dodal: “Stavba kolmého přesypaného mostu je navržena jako oblouková železobetonová konstrukce. S ohledem na minimalizaci rozpětí polí byly vybrány dva oblouky doplněné mezilehlou podpěrou umístěnou v současném středním dělícím pásu silnice I/11. Kvůli zkrácení doby výstavby je upřednostněna prefabrikovaná varianta posazena na velkoprůměrových pilotách. Nedílnou součástí projektu je rozsáhlý návrh vegetačních úprav s využitím původních dřevin, aby bylo docíleno maximálního efektu začlenění migrační trasy do okolí. Kromě zatravnění se také počítá s neprůhlednou bariérou, která zabrání rušení zvěře světlem nebo hlukem z vozovky.”
Stavba ekoduktu by měla být hotova do roku 2028.
Zdroj: POLAR televize Ostrava