RSE dodá energetická zařízení pro elektrárnu Skawina II v Polsku

RSE dodá výrobní a kogenerační jednotky s plynovými motory MWM TCG 2032, včetně systémů SCR, chlazení, výměníků tepla a systému řízení generátorů. První motory mají do Skawiny dorazit nejpozději v listopadu 2027, dodávky budou dokončeny nejpozději v dubnu 2028. Uvedení zařízení do komerčního provozu je plánováno na konec prosince 2028.
Skawina II bude významným flexibilním zdrojem pro polskou elektrizační soustavu a krakovský trh s teplem. Projekt získal v polském kapacitním trhu kapacitní závazek s účinností od 1. ledna 2029.
RSE je česká inženýrská a výrobní společnost. Celkový instalovaný výkon jejích realizovaných projektů přesahuje 1 GW.
Zdroj: RSE s.r.o.