RSE otevřela na Ukrajině Energy Resilience Lab s vybavením MWM

„Energetická odolnost není jen otázkou nových megawattů. Závisí také na lidech, kteří dokážou energetické systémy navrhovat, provozovat a udržovat. Chtěli jsme vytvořit místo, kde studenti budou řešit úlohy z reálných energetických projektů,“ uvedl Andrii Grinenko, zakladatel společnosti RSE.
Energy Resilience Lab propojuje univerzitní výuku s technologiemi používanými v energetické praxi. RSE společně s MWM (Caterpillar Energy Solutions) poskytly laboratoři výukové vybavení, jehož součástí je kogenerační jednotka MWM TCG 2016 o výkonu 600 kW, stolní simulátory automatizace, softwarové simulátory pro modelování provozu motorů a rozšířený simulátor synchronizace kogenerační jednotky s elektrickou sítí.
„Ukrajinská energetika dnes čelí nedostatku výrobních kapacit i odborníků schopných pracovat s moderními energetickými systémy. Je důležité, aby budoucí specialisté získávali praktické zkušenosti už na univerzitě,“ uvedl Anatolij Melnyčenko, rektor KPI.
Deset pedagogů KPI absolvovalo specializované technické školení ve vzdělávacím centru MWM v Mannheimu. Součástí projektu je také nový akademický kurz připravený s podporou GIZ v rámci Energetického inovačního hubu KPI.
RSE realizuje komplexní řešení pro spolehlivé a autonomní zásobování energií. Projekty společnosti dosahují celkového instalovaného výkonu 1 GW.
Zdroj: RSE s.r.o.