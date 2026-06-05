RSE představila průmyslové tepelné čerpadlo s COP až 7,2

Základem tepelného čerpadla je bezolejový turbokompresor, který přispívá k nízké úrovni vibrací, nižším mechanickým ztrátám a jednodušší servisní údržbě. Při částečném zatížení může zařízení dosahovat hodnoty COP až 7,2, což umožňuje snižovat náklady na výrobu tepla při zachování vysoké účinnosti i v proměnlivých provozních podmínkách.
Modulární architektura umožňuje škálování výkonu podle potřeb konkrétního projektu a integraci tepelného čerpadla s kogeneračními jednotkami, akumulací energie a systémy inteligentního řízení energie. Zařízení využívá chladivo R290 a odpovídá rostoucím požadavkům na energetickou účinnost a environmentální parametry průmyslových technologií v Evropě.
Uvedení nového řešení navazuje na širší zaměření společnosti RSE na modulární energetická řešení pro decentralizovanou a efektivní energetickou infrastrukturu. Tepelné čerpadlo je určeno pro projekty, kde je důležitá kombinace vysoké účinnosti, provozní stability a možnosti začlenění do širší energetické koncepce.
RSE s.r.o. je český výrobce energetických zařízení a modulárních energetických řešení pro stacionární i mobilní využití. Celkový instalovaný výkon realizovaných projektů přesahuje 900 MW.
Zdroj: RSE