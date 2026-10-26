RSE s.r.o. představila na Chillventě 2026 průmyslový chiller s turbokompresorem

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  10:26
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Praha 26. října 2026 (PROTEXT) - Společnost RSE s.r.o. představila na mezinárodním veletrhu Chillventa 2026 v Norimberku průmyslový chiller vlastního vývoje. Zařízení využívá přírodní chladivo R290 a bezolejový turbokompresor společnosti MIRAI INTEX. Je určeno k chlazení technologických procesů v průmyslových podnicích, datových centrech a dalších provozech s vysokými nároky na spolehlivost a energetickou účinnost.

Chlazení představuje významnou část spotřeby elektrické energie v průmyslových provozech i datových centrech. Jeho účinnost, zejména při proměnlivém zatížení, proto přímo ovlivňuje provozní náklady.

„Průmyslové chlazení vnímáme jako přirozené rozšíření našeho působení v energetice. Při vývoji vlastních zařízení se snažíme využívat zkušenosti z realizace energetických projektů a nabízet zákazníkům technologie, které odpovídají konkrétním požadavkům jejich podniků,“ říká Andrii Grinenko, zakladatel společnosti RSE s.r.o.

Bezolejové odstředivé turbokompresory s plynovými dynamickými ložisky nevyžadují olejový okruh, což snižuje nároky na údržbu. Mezi další výhody technologie patří zachování výkonu v průběhu času, vysoká účinnost při částečném zatížení, plynulý rozběh a rychlý opětovný start s obnovením chlazení do 55 sekund, nízká hlučnost a provoz bez vibrací.

Použité přírodní chladivo R290 (propan) má velmi nízký potenciál globálního oteplování a nulový potenciál poškozování ozonové vrstvy. Jednotky jsou vybaveny systémem detekce úniku chladiva, automatickým větráním a systémem bezpečného odstavení kompresoru.

RSE s.r.o. nabízí tři řady průmyslových chillerů – HP/MT 290, HP/MT 350 a HP/MT 450 – s chladicím výkonem od 290 kW do 3,5 MW. Modulární konstrukce umožňuje přizpůsobit výkon požadavkům konkrétního podniku a v případě potřeby jej dále navýšit. Stejnou technologickou platformu firma využívá také pro průmyslová tepelná čerpadla s tepelným výkonem až 4,1 MW.

Průmyslové chlazení doplňuje stávající portfolio RSE s.r.o. v oblasti výroby elektřiny, vytápění a akumulace energie. Firma tak rozšiřuje nabídku technologií pro průmyslové podniky a další energeticky náročné provozy.

 

O společnosti RSE s.r.o.

RSE s.r.o. je česká inženýrská a výrobní společnost specializující se na vývoj, výrobu a integraci energetických technologií. Souhrnný výkon realizovaných a smluvně zajištěných energetických projektů dosahuje 1,5 GW.

 

Zdroj: RSE s.r.o.

https://rse.cz

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59796.

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