RSE s.r.o. představila na Chillventě 2026 průmyslový chiller s turbokompresorem

Chlazení představuje významnou část spotřeby elektrické energie v průmyslových provozech i datových centrech. Jeho účinnost, zejména při proměnlivém zatížení, proto přímo ovlivňuje provozní náklady.
„Průmyslové chlazení vnímáme jako přirozené rozšíření našeho působení v energetice. Při vývoji vlastních zařízení se snažíme využívat zkušenosti z realizace energetických projektů a nabízet zákazníkům technologie, které odpovídají konkrétním požadavkům jejich podniků,“ říká Andrii Grinenko, zakladatel společnosti RSE s.r.o.
Bezolejové odstředivé turbokompresory s plynovými dynamickými ložisky nevyžadují olejový okruh, což snižuje nároky na údržbu. Mezi další výhody technologie patří zachování výkonu v průběhu času, vysoká účinnost při částečném zatížení, plynulý rozběh a rychlý opětovný start s obnovením chlazení do 55 sekund, nízká hlučnost a provoz bez vibrací.
Použité přírodní chladivo R290 (propan) má velmi nízký potenciál globálního oteplování a nulový potenciál poškozování ozonové vrstvy. Jednotky jsou vybaveny systémem detekce úniku chladiva, automatickým větráním a systémem bezpečného odstavení kompresoru.
RSE s.r.o. nabízí tři řady průmyslových chillerů – HP/MT 290, HP/MT 350 a HP/MT 450 – s chladicím výkonem od 290 kW do 3,5 MW. Modulární konstrukce umožňuje přizpůsobit výkon požadavkům konkrétního podniku a v případě potřeby jej dále navýšit. Stejnou technologickou platformu firma využívá také pro průmyslová tepelná čerpadla s tepelným výkonem až 4,1 MW.
Průmyslové chlazení doplňuje stávající portfolio RSE s.r.o. v oblasti výroby elektřiny, vytápění a akumulace energie. Firma tak rozšiřuje nabídku technologií pro průmyslové podniky a další energeticky náročné provozy.
O společnosti RSE s.r.o.
RSE s.r.o. je česká inženýrská a výrobní společnost specializující se na vývoj, výrobu a integraci energetických technologií. Souhrnný výkon realizovaných a smluvně zajištěných energetických projektů dosahuje 1,5 GW.
Zdroj: RSE s.r.o.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59796.