RSE se zúčastnila podnikatelské mise do Jordánska

Společnost RSE s.r.o. se ve dnech 15.–18. června 2026 zúčastnila oficiální podnikatelsko-diplomatické mise českých zástupců energetického průmyslu do Jordánského hášimovského království. Cílem návštěvy bylo posílit obchodní vztahy mezi Českou republikou a Jordánskem, představit české technologie pro moderní energetiku a podpořit jednání v oblasti průmyslu, infrastruktury a modernizace energetiky.
Mise proběhla při příležitosti mezinárodních veletrhů SONEX & JIMEX 2026 v Ammánu. Česká republika se zde představila prostřednictvím národního pavilonu, který slavnostně otevřela mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně České republiky v Jordánsku PhDr. Andrea Kučerová, Ph.D. V rámci české expozice představila společnost RSE svá řešení v oblasti kogeneračních jednotek, bateriových úložišť energie (BESS), průmyslových tepelných čerpadel, absorpčních chladičů, záložních energetických systémů a mikrosítí.
Prezentovaná řešení nacházejí uplatnění zejména v průmyslu, veřejném sektoru a kritické infrastruktuře, včetně projektů zaměřených na modernizaci energetických systémů.
Významnou součástí programu byla série jednání se zástupci jordánských institucí, energetických organizací a podnikatelského sektoru. Zástupci společnosti RSE Nikita Starikov a Petr Pavlíček jednali mimo jiné s představiteli Národní energetické společnosti Jordánska (NEPCO), Ministerstva investic Jordánska, Ministerstva plánování a mezinárodní spolupráce (MOPIC), Ministerstva energetiky a nerostných zdrojů Jordánska a Ammánské obchodní komory.
Diskuse se zaměřily na možnosti zapojení českých řešení do rozvoje jordánské energetiky, zejména v oblasti výroby, distribuce a akumulace energie. Mezi hlavní témata patřily kogenerace, bateriová úložiště, mikrosítě, záložní zdroje elektrické energie, integrace obnovitelných zdrojů a posilování energetické bezpečnosti. Jednání zároveň navázala na dlouhodobou spolupráci společnosti RSE s Česko-jordánskou obchodní komorou.
Cesta proběhla za aktivní podpory Velvyslanectví České republiky v Ammánu vedeného velvyslankyní PhDr. Andreou Kučerovou, Ph.D., a zástupkyní vedoucího zastupitelského úřadu Ing. Terezou Valáškovou, Ph.D.
Na přípravě programu se rovněž podílela Česko-jordánská obchodní komora zastoupená generální manažerkou pro Jordánsko a země Blízkého východu paní Lunou Abu Ghazaleh.
Uskutečněná jednání otevřela prostor pro další rozvoj obchodních vztahů a přípravu konkrétních projektů v oblasti energetiky, průmyslu a infrastruktury. Návštěva Jordánska zároveň potvrdila zájem místních partnerů o technologie podporující stabilitu energetických systémů, akumulaci energie a integraci obnovitelných zdrojů.
„Jordánsko modernizuje svůj energetický sektor a hledá řešení, která přispějí ke spolehlivějším a bezpečnějším dodávkám energie. Jednání během návštěvy potvrdila, že technologie společnosti RSE mohou najít uplatnění v připravovaných projektech v oblasti průmyslu, infrastruktury i kritických systémů. Věříme, že navázané kontakty povedou k dlouhodobé spolupráci a konkrétním obchodním příležitostem,“ uvedl Petr Pavlíček, MSc., ředitel pro obchodní vztahy RSE s.r.o.
O společnosti RSE
Společnost RSE s.r.o. je českým výrobcem modulárních vysoce účinných kogeneračních jednotek o výkonu až 4,5 MWel. Portfolio společnosti zahrnuje také bateriová úložiště energie (BESS), průmyslová tepelná čerpadla, absorpční chladiče, záložní energetické systémy a další modulární energetická řešení určená pro průmysl, veřejný sektor a kritickou infrastrukturu.
RSE se podílí na projektech s celkovým instalovaným výkonem přes 900 MW a zajišťuje výrobu a dodávky modulárních energetických řešení včetně technické podpory, uvedení do provozu a následného servisu. Součástí technologického zázemí společnosti je dlouhodobá spolupráce se společností MWM, předním výrobcem plynových motor-generátorů ze skupiny Caterpillar.
Zdroj: RSE s.r.o.