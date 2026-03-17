RSE uvedla do provozu modulární elektrárnu o výkonu 4,5 MW na Ukrajině

Autor:
  16:52
Praha 17. března 2026 (PROTEXT) - Společnost RSE s.r.o. vyvinula modulární energetický blok o elektrickém výkonu 4,5 MW na bázi plynového motoru MWM TCG 2032 V16. Technologie byla oficiálně představena na konferenci MWM Energy Days 2025 v Mannheimu a první jednotka tohoto typu již byla na Ukrajině instalována a uvedena do provozu. 

Zařízení je určeno pro projekty decentralizované výroby energie a kogenerace, u nichž je rozhodující rychlost uvedení do provozu. Řešení bylo vyvinuto ve spolupráci s MWM a sériově se vyrábí v závodě RSE v Brně jako plně integrovaný modul s vysokou mírou prefabrikace. Konstrukce umožňuje další navyšování výkonu, takže několik bloků může tvořit lokální energetické centrum.

Uplatnění najde v průmyslu, logistice, komunální energetice a kritické infrastruktuře, kde je třeba v krátkém čase zajistit stabilní zdroj elektřiny a tepla. Do jednoho technologického celku jsou integrovány hlavní systémy stanice, což omezuje rozsah montážních prací na místě.

Modul je dodáván na principu „na klíč“. Až 40 % komponentů si společnost vyrábí sama. Pro přepravu jednoho modulu je zapotřebí 10 nákladních souprav. Montáž a uvedení do provozu po dodání trvají 5 až 12 dnů v závislosti na podmínkách lokality a parametrech projektu.

Elektrárna je vybavena integrovaným systémem řízení MWM TEM, HAS Cabinet a FUS Cabinet. Při kogeneračním využití v kombinaci s řešením RSE Turbomodule může celková energetická účinnost dosahovat až 95 %. Servisní a provozní podporu zajišťuje tým techniků RSE, kteří prošli školením a certifikací u společnosti MWM.

RSE s.r.o. je česká inženýrská a výrobní společnost z Brna zaměřená na vývoj a výrobu modulárních energetických řešení. Celkový instalovaný výkon projektů realizovaných společností přesahuje 900 MW.

 

Video: https://youtu.be/anSrF_ePbN4?si=CnUAzZSbMdkC-1Th

 

Zdroj: RSE s.r.o.

https://rse.cz

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

17. března 2026  19:02

Policie pátrá po čtyřiatřicetiletém Martinu Zelendovi

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.