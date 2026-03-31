RSE zahájila dodávky mobilních dieselových modulů na Ukrajinu

Autor:
  13:46
Praha 31. března 2026 (PROTEXT) - Série zahrnuje pět jednotek: tři už jsou na Ukrajině, další dvě budou dodány v dubnu. Zařízení je určeno pro kritickou i civilní infrastrukturu a slouží jako záložní zdroj pro obnovu provozu a zajištění nepřetržitého napájení v podmínkách nestabilní energetické soustavy, zejména v kontextu současné situace na Ukrajině.

Jeden modul zajistí napájení obytného komplexu i nemocnic nebo průmyslových provozů se srovnatelnou spotřebou energie. Dodávka je realizována formou kompletního energetického modulu připraveného ke spuštění po instalaci a připojení, bez nutnosti rozsáhlých stavebních úprav. Generátor vyrobila společnost FG Wilson. Technickou integraci, včetně návrhu protihlukového kontejneru, úprav pro přepravu a montáže, zajistila společnost RSE ve svém výrobním závodě v Brně.

Mobilní platforma zajišťuje rychlý přesun mezi jednotlivými lokalitami, včetně nasazení v terénních podmínkách. Modul slouží k pokrytí havarijních i velkých odběrů, k dočasnému napájení i k flexibilnímu nasazení výkonu tam, kde je aktuálně nejvyšší poptávka.

RSE s.r.o. je česká inženýrská a výrobní společnost specializující se na vývoj a výrobu modulárních energetických řešení pro stacionární i mobilní využití, včetně dodávek pro kritickou infrastrukturu a průmysl. Celkový instalovaný výkon realizovaných projektů přesahuje 900 MW.

 

Zdroj: RSE s.r.o.

https://rse.cz

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

31. března 2026  13:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.