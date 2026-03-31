RSE zahájila dodávky mobilních dieselových modulů na Ukrajinu

Jeden modul zajistí napájení obytného komplexu i nemocnic nebo průmyslových provozů se srovnatelnou spotřebou energie. Dodávka je realizována formou kompletního energetického modulu připraveného ke spuštění po instalaci a připojení, bez nutnosti rozsáhlých stavebních úprav. Generátor vyrobila společnost FG Wilson. Technickou integraci, včetně návrhu protihlukového kontejneru, úprav pro přepravu a montáže, zajistila společnost RSE ve svém výrobním závodě v Brně.
Mobilní platforma zajišťuje rychlý přesun mezi jednotlivými lokalitami, včetně nasazení v terénních podmínkách. Modul slouží k pokrytí havarijních i velkých odběrů, k dočasnému napájení i k flexibilnímu nasazení výkonu tam, kde je aktuálně nejvyšší poptávka.
RSE s.r.o. je česká inženýrská a výrobní společnost specializující se na vývoj a výrobu modulárních energetických řešení pro stacionární i mobilní využití, včetně dodávek pro kritickou infrastrukturu a průmysl. Celkový instalovaný výkon realizovaných projektů přesahuje 900 MW.
