Rúben Dias, hvězda Manchester City FC, se vrací do role globálního ambasadora kryptoburzy OKX

Dias, který je široce uznáván jako jeden z nejlepších obránců na světě, se k OKX připojuje nejen jako ambasador, ale také jako aktivní uživatel peněženky OKX Wallet, kterou si zvolil pro svůj vstup do světa kryptoměn.
Na hřišti je Dias známý svou disciplínou, klidem a vůdcovstvím v srdci obrany Manchester City. Mimo hřiště si vybudoval pověst chytrého investora se zájmem o akcie, nemovitosti a technologie. Jeho rozhodnutí vstoupit do světa Web3 odráží jeho pokrokové myšlení, které se dokonale shoduje s posláním společnosti OKX, kterým je poskytnout uživatelům přehled, kontrolu a jistotu v prostředí kryptoměn.
„Věřím v to, že je potřeba vždy hledět dopředu, ať už na hřišti, nebo v životě,“ říká Rúben Dias. „Partnerství s OKX je o objevování budoucnosti financí a technologií a o tom, že krypto není jen pro odborníky, ale opravdu pro každého. Díky OKX Wallet mám nástroje, které mi umožňují objevovat tento nový svět s důvěrou a jistotou.“
„V OKX nespolupracujeme s celebritami jen pro jejich jména,“ uvedl Haider Rafique, marketingový ředitel OKX. „Chceme skutečné zastánce naší vize. Rúben představuje disciplínu, důvěryhodnost a leadership, a to jak na hřišti, tak mimo něj. Tím, že si pro svůj start v kryptu zvolil právě OKX Wallet, ukazuje, že Web3 není o módních trendech, ale o zodpovědnosti, vzdělávání a tvorbě budoucnosti otevřené pro všechny.“
Na rozdíl od mnoha jiných celebrit Rúben do tohoto prostoru vstupuje v roli žáka, nikoli experta. V rámci regulovaných trhů, na nichž OKX působí, se bude podílet na tvorbě obsahu, který pomůže ostatním lépe porozumět kryptoměnám a jejich ekosystému. Jeho účast dokazuje, že svět kryptoměn se stává mainstreamem, kde se protíná sport s financemi a novými technologiemi.
V rámci spolupráce s OKX se Rúben Dias objeví v nadcházejících globálních kampaních, které budou doprovázet řadu sdíleného obsahu určeného k inspiraci a vzdělávání fanoušků. Od zákulisních videí a edukačních materiálů až po interaktivní výzvy bude Rúben ukazovat, že Web3 – podobně jako fotbal – může být dynamický, vzrušující a přinášet odměňující.
O společnosti OKX
OKX důvěřuje více než 100 milionů uživatelů po celém světě. Jsme technologická společnost, která buduje decentralizovanou budoucnost a usiluje o to, aby byl svět obchodování otevřenější, transparentnější a propojenější. Patříme mezi nejrychlejší a nejspolehlivější kryptoaplikace na světě a máme za sebou transakce v objemu bilionů dolarů.
Naše hlavní regionální kanceláře se nacházejí v San José v Kalifornii (pro Ameriku) a v Dubaji (pro Blízký východ). Dále působíme v New Yorku, Hongkongu, Singapuru, Turecku, Austrálii a Evropě. V posledních letech jsme vybudovali jednu z nejkomplexnějších a nejlépe licencovaných krypto společností, které splňují regulatorní požadavky v jednotlivých regionech. Držíme licence ve Spojených státech, SAE, EHP, Singapuru a Austrálii, stejně jako na dalších trzích.
Jsme pevně oddáni transparentnosti a bezpečnosti – každý měsíc zveřejňujeme zprávy o Proof of Reserves.
Chcete-li se o OKX dozvědět víc, stáhněte si naši aplikaci nebo navštivte okx.com.