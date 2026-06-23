RunTour rozběhala Plzeň: Vyprodáno, slunečno a skvělá atmosféra

Novinka letošní sezóny, POWERADE HALF MARATHON, odstartovala nedělní závodní den. Nejrychlejšími běžci na této distanci byli Karel Splítek (1:16:36) a Jana Vojáková (1:26:35). Zatímco běžci nejdelší distance byli na trati, na start už se chystali ti nejmenší v rámci Lupilu dětských běhů. Do závodů na 500 a 1000 metrů se zapojilo téměř 300 malých sportovců, kteří si užili trasu ve Štruncových sadech podél řeky Radbuzy.
Po vyhlášení Lupilu dětských běhů a půlmaratonu následovala nejkratší dospělá trať RAJEC RUN 3 KM. Pro první místo mezi muži si doběhl plzeňský rodák Kamil Veber (10:11). V ženské kategorii svou letošní dominanci potvrdila Jana Kovandová (11:43).
Na nejpočetnější distanci PUMA RUN 5 KM, kterou absolvovalo téměř 700 běžců, zvítězili ambasadoři partnera této distance, značky PUMA. Mezi muži byl nejrychlejší Šimon Koblížek (15:45) a mezi ženami Tereza Hrochová (16:48). Šimon Koblížek následně kraloval i trase ČEZ RUN 10 KM (33:10). V ženské kategorii ho na nejvyšším stupni doplnila Nikola Baumová (38:14).
Blížící se léto připomnělo i počasí. Nádherný slunečný den si závodníci užili nejen na běžeckých tratích, ale také v komfortním zázemí ve Štruncových sadech. Připravené pro ně byly rozprašovače s vodou, šatny, sprchy, toalety, rytí medailí či prostor pro odpočinek a partnerské městečko. Jako vždy si závodníci i diváci mohli doplnit energii nejen na občerstvovacích stanicích, ale také díky menu od Lidlu v cateringové části, případně si užít zábavu v Lidl dětské zóně.
"Zdravý pohyb, vyvážená strava a udržitelnost, to jsou témata, na kterých nám v Lidlu skutečně záleží. Spojení s RunTour v roli hlavního partnera je pro nás proto naprosto přirozeným krokem. Obrovskou radost máme ze zájmu našich zaměstnanců, kteří mají na každý závod startovné zdarma; například do Plzně jich vyrazilo přes 380. Nezapomínáme ani na rodiny jako partneři dětských běhů. Běžcům nabízíme vyvážené menu sestavené ve spolupráci s nutričním terapeutem, Miloslavem Šindelářem, a v našem zázemí jsme připravili interaktivní zónu. Zájemci si tu mohou vyzkoušet 'fruitbike', připravit zdravou svačinku a naučit se něco nového o udržitelnosti," říká generální ředitel společnosti Lidl Česká republika Tomasz Kuźma.
Mezi závody a ve volných chvílích si běžci mohli zasoutěžit ve visu u stánku Powerade, odpočinout si ve stánku Staropramen Cool, vyzkoušet autosimulátor u MG nebo si nechat dobít telefon a vytvořit svou karikaturu ve stánku ČEZ. Po výkonu mohli využít regeneraci v podobě masáže u OZP nebo tejpování a fyzio poradenství od Fyzio Toncar. Komu v den závodu něco chybělo, mohl navštívit stánek RunTour Merche nebo si udělat radost novými brýlemi od značky VIF. Na občerstvovacích stanicích i v cíli na každého čekala voda Rajec, isotonické nápoje Powerade, ovoce a tyčinky Bombus.
"Těší nás stále narůstající zájem o závody RunTour. Kapacity všech dospělých distancí se podařilo naplnit již měsíc před akcí. Chtěl bych moc poděkovat závodníkům za to, že respektovali předzávodní instrukce a upozornění s ohledem na tropický den, který i díky skvělé práci zdravotníků a pořadatelů proběhl hladce," říká Tomáš Coufal z pořádající agentury VML Czechia.
Díky Nadaci ČEZ se prostřednictvím aplikace EPP – Pomáhej pohybem v Plzni pomáhalo organizaci LUSK – primární prevence, o.p.s. Ta na českých základních školách realizuje preventivní lekce zaměřené na vztahy, emoce, dospívání, sexualitu, duševní zdraví i další důležitá témata. Díky plzeňskému závodu se podařilo vybrat krásných 110 000 Kč, které pomohou částečně uhradit náklady na lektory programu Prevence PRO ŽIVOT. Děkujeme!
Čtvrtý z osmi závodů klasické ČEZ RunTour je za námi a nacházíme se v polovině sezóny. Už nyní se těšíme na další zastávku, která bude premiérová. Již 27.6. nás čeká Rajec RunTour v Bratislavě na Slovensku. V Česku se na vás opět těšíme za necelý měsíc, 18. července v Olomouci. I zde se běžci mohou těšit krom tradičních distancí na půlmaraton. Pokud chcete být u toho, registrace jsou stále otevřené. S ČEZ RunTour #JERADOSTBĚŽET i v Olomouci – těšíme se na vás!
O ČEZ RunTour
ČEZ RunTour je největší a nejoblíbenější běžecký seriál osmi závodů pro hobíky, rodiny s dětmi a začátečníky. Na naše městské závody se běžci často a rádi vrací pro jejich přátelskou a pohodovou atmosféru, ale také pro unikátnost jednotlivých tratí. Ty jsou připraveny pro každého – 3, 5 a 10 a na vybraných závodech 21,1 kilometrů pro dospělé, 500 a 1000 metrů pro děti. Klasická ČEZ RunTour navazuje na Winter Edition, která přidává 3 závody v zimním období se zázemím v krytých a vyhřívaných pavilonech. Prostřednictvím ČEZ RunTour se navíc v rámci charity pomáhá tam, kde je to potřeba. Je radost běžet! Novinkou pro rok 2026 je rozšíření RunTour na Slovensko, kde proběhnou závody v Bratislavě a Žilině.
Zdroj: ČEZ RunTour