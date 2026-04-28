Růst bez zkratek a kvalita jako strategie

Praha /Bratislava 28. dubna 2026 (PROTEXT) - Příběh Exact Forestall v Česku a na Slovensku, špičky v oblasti kontroly kvality, ukazuje dvě dekády kvality bez kompromisů.

Začínal jako jediný zaměstnanec na neprobádaném trhu. Dnes řídí více než 1 500 lidí v rámci dvou významných poboček skupiny. Na rozjezd dostal od polské mateřské společnosti malý kapitál. Po dvaceti letech se dostal k měsíčnímu obratu 4 miliony eur, 200 tisícům odpracovaných hodin ve dvou zemích a v portfoliu mu svítí více než stovka renomovaných značek, především z oblasti automotive. Příběh Radovana Meleše, generálního manažera společnosti Exact Forestall na Slovensku a v České republice, je o odvaze, rychlém a kontinuálním růstu, nekompromisní kvalitě a týmu lidí, kteří rostli spolu s firmou.

Radovan Meleš nastoupil do slovenské pobočky Exact Systems (původní název společnosti se sídlem v Polsku) krátce po jejím založení v roce 2006. Od jeho příchodu se firma začala rozjíždět. Klientelu budoval doslova od nuly. První krok byl jasný: zmapovat trh, zjistit, zda je prostor pro nového hráče, a přesvědčit první zákazníky, že kvalitní kontrola výroby – procesů či komponentů – je pro jejich byznys nezbytná. Už po třech měsících měli první klienty, mimo jiné v Bánovcích nad Bebravou (Slovensko), později se postupně přidávaly firmy v okolí Bratislavy.

Vstup na trh bez kapitálu

V začátcích šlo o kompletní administrativu, překlady dokumentů a nastavování firemních procesů – to vše v režii polské mateřské společnosti. „Přizpůsobování se slovenskému trhu bylo pořádnou výzvou, o to více, že investovaný kapitál opravdu nestačil na to, abychom se postavili na vlastní nohy. Po půl roce jsme převzali ekonomiku i administrativu do vlastních rukou a začali rozvíjet samostatný tým, který se postupně rozrůstal o administrativu, koordinátory či týmové lídry,“ popsal start Exactu na Slovensku Radovan Meleš.

Jak vzpomíná, atmosféru tehdejších časů vystihoval jasný cíl: nebýt ve ztrátě a obstát v silné konkurenci, kde vedle nadnárodních firem dominovali i zavedení lokální hráči z okolí velkých automobilek. Už v roce 2009 na Slovensku denně zaměstnávali stovku lidí a o rok později jich bylo téměř 250. Po stabilizaci na domácím trhu je mateřská společnost požádala, aby převzali řízení také v České republice – další důkaz důvěry ve slovenský tým.

„Od začátku jsme se snažili odlišit. Vytvořili jsme koncept, kde se tým budoval přímo u klienta – díky tomu jsme byli dostupní, flexibilní a rychle reagovali na požadavky. V automobilovém průmyslu je právě rychlost a kvalita klíčem, ale podobně jsme postupovali i v jiných odvětvích. Každý projekt byl šancí ukázat odborné znalosti a získat nové zkušenosti,“ dodává.

ISO a velcí klienti

Výrazný růst nastal po spolupráci s velkým hráčem – společností se sídlem v Kysuckém Novém Městě (SK). Tehdy do týmu přibylo dalších 150 lidí a manažer Alojz Moskal začal implementovat normy kvality ISO, bez nichž se v průmyslu nedá fungovat. Podpora mateřské společnosti však byla klíčová – zejména při rychlých zásazích či u velkých klientů ze segmentu TIER.

„Reference z Polska nám otevíraly dveře k nadnárodním zakázkám a posouvaly nás mezi nejlepší poskytovatele služeb na trhu. S každým úspěchem rostla i chuť jít dál – motivovala mě práce v týmu mladých lidí, kteří často začínali svou kariéru právě u nás.“

Expanze neskončila na Slovensku ani v Česku. Byli první, kdo rozjížděl aktivity v Německu – pro společnost z Bánovců nad Bebravou poskytovali služby přímo v závodě Audi. Později pomáhali také v Maďarsku nebo přímo v Jihoafrické republice. V rámci skupiny se tým Exact Forestall na Slovensku a v Česku stal jedním z předních evropských poskytovatelů řešení v oblasti kontroly kvality.

Radovan Meleš razí v byznysu přímou cestu. Při spolupráci s klientem platí jedno pravidlo: kompromisy v kvalitě nemají místo. „Pokud klient neakceptuje naše standardy, raději spolupráci ukončíme, než bychom riskovali reklamace či finanční ztráty – ve výrobě mohou odstávky stát i 80 tisíc eur za minutu.“

Tímto přístupem si firma buduje silnou reputaci a stabilní růst. Za nejvýraznější moment podnikání považuje právě začátky – tehdy byla firma malá, tým motivovaný a každá výzva byla příležitostí. „Jako velká skupina se dnes musíme více poslouchat, diskutovat a přizpůsobovat specifikům jednotlivých trhů. Umění je najít rovnováhu mezi rozhodnutími mateřské společnosti a lokálními potřebami.“

Kvalita jako nejlepší prevence

Právě cílené aktivity a globální působení ovlivnily nové, odvážné nastavení byznysu. Společnost Exact Systems po více než 20 letech působení a dosažení pozice globálního lídra v oboru otevřela na konci roku 2024 další kapitolu své historie – již jako Exact Forestall.

„Tato změna, která se samozřejmě týká i Slovenska a České republiky, není jen novým názvem, ale komplexní transformací, jež odráží náš charakter a priority: preciznost v jednání, náročnou dokonalost a proaktivní prevenci poruch. Jinými slovy se od detailní kontroly kvality posouváme k procesům, které selháním výroby předcházejí. Eliminujeme problém dříve, než vůbec může nastat.“

Špička v oblasti kontroly kvality tak nejen změnila název, ale také posílila své struktury i portfolio služeb.

Manažeři z vlastních řad

Na Slovensku i v Česku vedou firmu lidé, kteří jsou v ní od začátku. Manažery si vychovali sami – nepřišli ke konkurenci, ale rostli společně s firmou. Jako společnost dospěli a dnes vědí, co dokážou, znají svou hodnotu i kvalitu na trhu.

Dvacet let Exactu na Slovensku dnes znamená přibližně 800 pracovníků denně, v Česku okolo 700. Radovan Meleš začínal sám, dnes vede obrovský tým, který dokáže reagovat na změny trhu, krize i nové technologie.

Pokud jde o výzvy, na Slovensku v portfoliu Exact Forestall chybí už jen „šelma na kapotě“ mezi automobilovými značkami, zatímco v Česku vidí ještě více příležitostí. Skupina Exact Forestall, působící ve 13 zemích, je dnes jedním z největších poskytovatelů řešení kontroly kvality v Evropě. Slovenský a český tým patří mezi špičku nejen v rámci skupiny, která se řadí mezi TOP 3 poskytovatele řešení kontroly kvality na světě.

 

O skupině Exact × Forestall

Exact × Forestall je jednou z největších společností svého druhu v Evropě. Rozsah služeb zahrnuje kontrolu a přepracování, nábor a personální zajištění, technickou a procesní podporu, školení a tréninky, audity a mnohé další činnosti. Všechna řešení jsou implementována v téměř tisíci průmyslových závodů ve 13 zemích světa.

Na Slovensku a v České republice působí od roku 2006, se sídly v Žilině a Ostravě. Společnost se umístila mezi tři největší poskytovatele kontroly kvality na Slovensku podle žebříčku CareerGuide za rok 2024.

 

Zdroj: KP consulting & services

 

 

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Na zasedání přišla jen necelá třetina zastupitelů. Skandál, volá opozice

Novoměstská koalice byla zastoupena pouze místostarostou Stanislavem Markem (na...

Kuriózní situace nastala při pondělním zasedání zastupitelstva v Novém Městě na Moravě. O zasedání se ale moc hovořit nedá, neboť se dostavilo jen sedm zastupitelů z třiadvaceti. Chyběla až na...

28. dubna 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Státní zástupce zrušil obvinění kvůli údajnému týrání kočky na Litoměřicku

ilustrační snímek

Dozorující státní zástupkyně zrušila obvinění dospělé a mladistvé osoby z týrání kočky na Litoměřicku. ČTK o tom dnes informovala mluvčí policie Pavla Kofrová....

28. dubna 2026  12:45,  aktualizováno  12:45

Nymburk chystá úpravy Zbožské ulice, přibydou parkovací místa a chodníky

ilustrační snímek

Nymburk připravuje úpravy Zbožské ulice, kde přibude 27 parkovacích míst a nové chodníky. Stavbaři také upraví křižovatku s ulicí Ke Strouze. Staveniště by...

28. dubna 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Ostrava-Jih podpoří handicapované dotacemi na pomůcky až do výše 100.000 korun

ilustrační snímek

Obyvatelé nejlidnatější ostravského obvodu Jih budou mít možnost získat finanční podporu na pořízení zdravotních a zvláštních pomůcek. Dotace jim má pomoci ke...

28. dubna 2026  12:37,  aktualizováno  12:37

Na stezce na vrch Zebín u Jičína začala stavba dubových schodů a zábradlí

Stavbaři začali v minulých dnech budovat dubové schody a zábradlí na turistické stezce na vrch Zebín u Jičína. Cesta by díky nim měla být bezpečnější a...

28. dubna 2026  12:36,  aktualizováno  12:36

Policie hledá útočníka z obchodního domu. Napadl seniora, svědci viděli i nůž

ilustrační snímek

Policisté hledají útočníka, který v mariánskolázeňském obchodním domě zranil třiasedmdesátiletého seniora, informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Dvojice mužů se dostala do konfliktu na přilehlém...

28. dubna 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Úspora je jistá. Kraj ušetří na energiích 100 milionů, případný rozdíl platí dodavatel

Pracovníci ČEZ Distribuce v terénu (1. října 2025)

Zateplením budov, výměnou svítidel či osvětlení na 18 krajských budovách ušetří Olomoucký kraj ročně až osm milionů korun na energiích. Celkově půjde o téměř sto milionů. Úspor dosáhne díky...

28. dubna 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Rexonix obhájil ocenění CRIF TOP Business Elite a potvrzuje svou pozici stabilního technologického partnera

28. dubna 2026  14:06

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

28. dubna 2026

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Živě: Webinář IPSOS - Co skutečně hýbe českými spotřebiteli?

28. dubna 2026

Padl trest za pokus o zapálení synagogy a podporu terorismu. Mladík chtěl i vraždit

Obžalovaný vchází do jednací síně Krajského soudu v Brně, který pokračuje v...

Za pokus o zapálení brněnské synagogy v lednu 2024 uložil v úterý Krajský soud v Brně obžalovanému mladíkovi sedm let vězení. Trest dostal za pokus o teroristický útok, pokus o vraždu a další skutky....

28. dubna 2026  13:52

Slibovaná změna tržního řádu v Liberci zatím nebude, řešit měla i výdejní boxy

ilustrační snímek

Současné vedení magistrátu v Liberci nevytvoří novelu tržního řádu, kterou slibovalo několik let. Jeho změnou chtělo nastavit i pravidla pro umístění výdejních...

28. dubna 2026  12:13,  aktualizováno  12:13

