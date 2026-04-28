Růst bez zkratek a kvalita jako strategie

Začínal jako jediný zaměstnanec na neprobádaném trhu. Dnes řídí více než 1 500 lidí v rámci dvou významných poboček skupiny. Na rozjezd dostal od polské mateřské společnosti malý kapitál. Po dvaceti letech se dostal k měsíčnímu obratu 4 miliony eur, 200 tisícům odpracovaných hodin ve dvou zemích a v portfoliu mu svítí více než stovka renomovaných značek, především z oblasti automotive. Příběh Radovana Meleše, generálního manažera společnosti Exact Forestall na Slovensku a v České republice, je o odvaze, rychlém a kontinuálním růstu, nekompromisní kvalitě a týmu lidí, kteří rostli spolu s firmou.
Radovan Meleš nastoupil do slovenské pobočky Exact Systems (původní název společnosti se sídlem v Polsku) krátce po jejím založení v roce 2006. Od jeho příchodu se firma začala rozjíždět. Klientelu budoval doslova od nuly. První krok byl jasný: zmapovat trh, zjistit, zda je prostor pro nového hráče, a přesvědčit první zákazníky, že kvalitní kontrola výroby – procesů či komponentů – je pro jejich byznys nezbytná. Už po třech měsících měli první klienty, mimo jiné v Bánovcích nad Bebravou (Slovensko), později se postupně přidávaly firmy v okolí Bratislavy.
Vstup na trh bez kapitálu
V začátcích šlo o kompletní administrativu, překlady dokumentů a nastavování firemních procesů – to vše v režii polské mateřské společnosti. „Přizpůsobování se slovenskému trhu bylo pořádnou výzvou, o to více, že investovaný kapitál opravdu nestačil na to, abychom se postavili na vlastní nohy. Po půl roce jsme převzali ekonomiku i administrativu do vlastních rukou a začali rozvíjet samostatný tým, který se postupně rozrůstal o administrativu, koordinátory či týmové lídry,“ popsal start Exactu na Slovensku Radovan Meleš.
Jak vzpomíná, atmosféru tehdejších časů vystihoval jasný cíl: nebýt ve ztrátě a obstát v silné konkurenci, kde vedle nadnárodních firem dominovali i zavedení lokální hráči z okolí velkých automobilek. Už v roce 2009 na Slovensku denně zaměstnávali stovku lidí a o rok později jich bylo téměř 250. Po stabilizaci na domácím trhu je mateřská společnost požádala, aby převzali řízení také v České republice – další důkaz důvěry ve slovenský tým.
„Od začátku jsme se snažili odlišit. Vytvořili jsme koncept, kde se tým budoval přímo u klienta – díky tomu jsme byli dostupní, flexibilní a rychle reagovali na požadavky. V automobilovém průmyslu je právě rychlost a kvalita klíčem, ale podobně jsme postupovali i v jiných odvětvích. Každý projekt byl šancí ukázat odborné znalosti a získat nové zkušenosti,“ dodává.
ISO a velcí klienti
Výrazný růst nastal po spolupráci s velkým hráčem – společností se sídlem v Kysuckém Novém Městě (SK). Tehdy do týmu přibylo dalších 150 lidí a manažer Alojz Moskal začal implementovat normy kvality ISO, bez nichž se v průmyslu nedá fungovat. Podpora mateřské společnosti však byla klíčová – zejména při rychlých zásazích či u velkých klientů ze segmentu TIER.
„Reference z Polska nám otevíraly dveře k nadnárodním zakázkám a posouvaly nás mezi nejlepší poskytovatele služeb na trhu. S každým úspěchem rostla i chuť jít dál – motivovala mě práce v týmu mladých lidí, kteří často začínali svou kariéru právě u nás.“
Expanze neskončila na Slovensku ani v Česku. Byli první, kdo rozjížděl aktivity v Německu – pro společnost z Bánovců nad Bebravou poskytovali služby přímo v závodě Audi. Později pomáhali také v Maďarsku nebo přímo v Jihoafrické republice. V rámci skupiny se tým Exact Forestall na Slovensku a v Česku stal jedním z předních evropských poskytovatelů řešení v oblasti kontroly kvality.
Radovan Meleš razí v byznysu přímou cestu. Při spolupráci s klientem platí jedno pravidlo: kompromisy v kvalitě nemají místo. „Pokud klient neakceptuje naše standardy, raději spolupráci ukončíme, než bychom riskovali reklamace či finanční ztráty – ve výrobě mohou odstávky stát i 80 tisíc eur za minutu.“
Tímto přístupem si firma buduje silnou reputaci a stabilní růst. Za nejvýraznější moment podnikání považuje právě začátky – tehdy byla firma malá, tým motivovaný a každá výzva byla příležitostí. „Jako velká skupina se dnes musíme více poslouchat, diskutovat a přizpůsobovat specifikům jednotlivých trhů. Umění je najít rovnováhu mezi rozhodnutími mateřské společnosti a lokálními potřebami.“
Kvalita jako nejlepší prevence
Právě cílené aktivity a globální působení ovlivnily nové, odvážné nastavení byznysu. Společnost Exact Systems po více než 20 letech působení a dosažení pozice globálního lídra v oboru otevřela na konci roku 2024 další kapitolu své historie – již jako Exact Forestall.
„Tato změna, která se samozřejmě týká i Slovenska a České republiky, není jen novým názvem, ale komplexní transformací, jež odráží náš charakter a priority: preciznost v jednání, náročnou dokonalost a proaktivní prevenci poruch. Jinými slovy se od detailní kontroly kvality posouváme k procesům, které selháním výroby předcházejí. Eliminujeme problém dříve, než vůbec může nastat.“
Špička v oblasti kontroly kvality tak nejen změnila název, ale také posílila své struktury i portfolio služeb.
Manažeři z vlastních řad
Na Slovensku i v Česku vedou firmu lidé, kteří jsou v ní od začátku. Manažery si vychovali sami – nepřišli ke konkurenci, ale rostli společně s firmou. Jako společnost dospěli a dnes vědí, co dokážou, znají svou hodnotu i kvalitu na trhu.
Dvacet let Exactu na Slovensku dnes znamená přibližně 800 pracovníků denně, v Česku okolo 700. Radovan Meleš začínal sám, dnes vede obrovský tým, který dokáže reagovat na změny trhu, krize i nové technologie.
Pokud jde o výzvy, na Slovensku v portfoliu Exact Forestall chybí už jen „šelma na kapotě“ mezi automobilovými značkami, zatímco v Česku vidí ještě více příležitostí. Skupina Exact Forestall, působící ve 13 zemích, je dnes jedním z největších poskytovatelů řešení kontroly kvality v Evropě. Slovenský a český tým patří mezi špičku nejen v rámci skupiny, která se řadí mezi TOP 3 poskytovatele řešení kontroly kvality na světě.
O skupině Exact × Forestall
Exact × Forestall je jednou z největších společností svého druhu v Evropě. Rozsah služeb zahrnuje kontrolu a přepracování, nábor a personální zajištění, technickou a procesní podporu, školení a tréninky, audity a mnohé další činnosti. Všechna řešení jsou implementována v téměř tisíci průmyslových závodů ve 13 zemích světa.
Na Slovensku a v České republice působí od roku 2006, se sídly v Žilině a Ostravě. Společnost se umístila mezi tři největší poskytovatele kontroly kvality na Slovensku podle žebříčku CareerGuide za rok 2024.
Zdroj: KP consulting & services